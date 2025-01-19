https://ukraina.ru/20250119/1060376126.html

Западная Украина за минувшую неделю: Советских воинов выбрасывают из могил, за русскую музыку судят

Западная Украина за минувшую неделю: Советских воинов выбрасывают из могил, за русскую музыку судят - 19.01.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Советских воинов выбрасывают из могил, за русскую музыку судят

Во Львове хотят окончательно уничтожить Холм Славы, где похоронены русские и советские воины, погибшие в двух мировых войнах. В одной из обреченных на уничтожение могил похоронен разведчик Николай Кузнецов.

2025-01-19T11:35

2025-01-19T11:35

2025-01-19T11:35

львов

украина

закарпатье

николай кузнецов

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Во Львове разрешили выбросить из могил останки советских воиновИсполнительный комитет Львовского городского совета на заседании во вторник, 14 января, разрешил "перенос" мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перезахоронение останков на Голосковском кладбище Львова. Среди этих могил останки более двух десятков Героев Советского Союза, в частности, разведчика Николая Кузнецова.В декабре 2024 года Министерство культуры Украины по запросу городского головы Львова Андрея Садового предоставило разрешение на перезахоронение братской могилы русских воинов, 24 могил Героев Советского Союза, 226 индивидуальных могил советских солдат и памятников деятелям СССР. Однако для начала работ требовалось специальное решение горисполкома.Заказчиком работ определили коммунальное предприятие "Лычаковское кладбище". Как сообщил управляющий делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко, сначала перенесут элементы центрального памятника, после чего должны изучить и эксгумировать советские захоронения. По словам чиновника, эксгумированные останки советских воинов перезахоронят на специально отведенном секторе Голосковского кладбища "с соблюдением христианских традиций".Однако львовские реалии заставляют сомневаться в искренности подчиненного Андрея Садового. Ведь на Лычаковском военном кладбище в марте 2023 года приступили к эксгумации старых могил, и через несколько месяцев отчитались о найденных 459 захоронениях.По словам руководителя Мемориально-поискового центра "Доля" Святослава Шереметы, среди них – захоронения военных НКВД, погибших в боях с подразделениями УПА*. Как известно, сам господин Шеремета прославился тем, что в 2019 году на церемонии перезахоронения бойцов дивизии СС "Галичина" пребывал в специально сшитом эсэсовском мундире.Как заявлял Святослав Шеремета в 2023 году, останки захоронений времен Первой мировой войны согласно решению горисполкома Львова перенесут, и в будущем планируют построить мемориальный комплекс. Захоронения же советских времен будут хранить в "специальном депозитарии для принятия дальнейших решений". На самом деле речь идет об обычном складе, там останки советских воинов в мешках находятся до сих пор, и вряд ли выброшенных из могил на Холме Славы ждет другая судьба.Напомню, Холм Славы – это мемориальный комплекс во Львове, где похоронены русские и советские военные, погибшие во время Первой и Второй мировых войн. Мемориальный комплекс расположен в начале улицы Пасечной и является частью заповедника "Лычаковское кладбище". В апреле 2022 года на Холме Славы демонтировали советскую символику, а в ноябре 2023 – скульптуры советских воинов.Пожалуй, наиболее известной из могил, обреченных на уничтожение, является могила советского разведчика Николая Кузнецова. Благодаря Кузнецову, действовавшему под личиной офицера вермахта Пауля Зиберта, удалось ликвидировать 11 генералов и высоких чиновников нацистской оккупационной администрации в Ровенской и Львовской областях. Нацисты повсюду расклеили плакаты с фото Кузнецова-Зиберта, и 9 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области его узнали боевики УПА*, которая тесно сотрудничала с нацистами. По одной из версий он сам взорвал себя гранатой, по другой – погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.Могилу Николая Кузнецова неоднократно повреждали. Поэтому его племянница Маргарита Брюханова несколько раз просила Львовский горсовет разрешить перезахоронить останки в Екатеринбурге, чтобы родственники могли ухаживать за могилой. Однако исполком отказывал в перезахоронении, требуя обменять останки разведчика на находящихся в России украинских пленных.Маргарита Брюханова подала заявление в суд, и в сентябре 2021 года Кассационный админсуд Верховного суда Украины обязал мэрию Львова разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова с Холма Славы во Львове на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Это постановление оспорить нельзя. По требованию суда 22 октября 2021 горисполком Львова в очередной раз рассмотрел вопрос перезахоронения, однако все его члены проголосовали "против"."Пока граждане нашего государства, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях Российской Федерации, не вернутся домой, данное решение не будет иметь поддержки на исполнительном комитете Львовского горсовета", – заявил во время заседания исполкома городской голова Львова Андрей Садовый. С тех пор его позиция не изменилась.Комментируя 15 января решение властей Львова о перенесении могил с Холма Славы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, были ли предложения обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова на украинских военнопленных. Он добавил, что при обмене приоритет должен предоставляться живым бойцам.За прослушивание русской музыки – ограничение в правах на 15 летУпомянутое выше Лычаковское кладбище во Львове попало на прошлой неделе в новости по еще одному поводу. 14 января группа несовершеннолетних ребят, проезжая мимо кладбища, включила в автомобиле русскую музыку. Они сняли этот момент на видео и выложили в социальные сети, что сразу вызвало возмущение среди местных "патриотов".Как написал телеграм-канал "Говорит Большой Львов", "инцидент вызвал широкую реакцию: многие считают этот поступок неуважением к памяти погибших героев, похороненных на этом кладбище". Ребят задержали и заставили просить прощения на камеру."Один из попавших на видео парней впоследствии извинялся, заявив, что это была "ошибка в плей-листе". Однако можно ли такое объяснить технической ошибкой, действительно ли это случайность?" – в стиле публичного доноса написал телеграм-канал. Однако открытой информации о привлечении несовершеннолетних к ответственности нет.А вот девушке, слушавшей русскую музыку в центре Черновцов, повезло меньше. 13 января в социальных сетях ширилось видео, в котором явно нетрезвая девушка на улице Кобылянской слушала с телефона русские песни и подпевала. Ребята, снимавшие видео, ее откровенно провоцировали, угрожая вызвать СБУ, на что девушка ответила, что ей "по*** СБУ" и что она "за Россию", как "все нормальные тёлки".А уже 15 января в подконтрольном спецслужбе телеграм-канале "Киев оперативный" появилось видео с извинениями девушки, а также фото рядом с работником киберподразделения СБУ. На видео девушка отрицает, что поддерживает Россию, и просит прощения "у людей, которые сейчас на войне и защищают нашу страну". Говорит, что в момент, когда ее снимали в Черновцах, она "находилась в неадекватном состоянии".Однако этим дело не закончилось. 16 января представитель Черновицкого областного управления СБУ Леся Федоренко подтвердила СМИ, что девушке сообщено в подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины ("Коллаборационистская деятельность"). Если суд признает её виновной, девушку могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.Так что 17-летнему одесситу, на которого летом 2023 написала заявление в полицию депутат Верховной Рады Наталья Пипа за исполнение песен Виктора Цоя на улицах Львова, ещё очень повезло. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве, парня заставили на камеру извиняться, и "всего лишь" неделю незаконно содержали в приюте для несовершеннолетних (фактически это заведение лишения свободы), – угрожая, что его маму и папу лишат родительских прав за то, что сын "убежал из дома".В Закарпатье рецидивист бежал из здания ТЦК с добычейВ Закарпатье мужчина, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) и последующей мобилизации, проник в кабинет начальника территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата), откуда похитил крупную сумму в иностранной валюте, а затем скрылся через окно. Об этом утром 14 января сообщила депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк."Бывший рецидивист, доставленный на ВЛК, открыл замок двери кабинета отмычкой и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно", – написала она в своем телеграм-канале. По информации депутата, впоследствии руководитель ТЦК сообщил, что эти деньги он собирал на покупку дронов для ВСУ. Василевская-Смаглюк добавила, что полиция объявила беглеца в розыск, а в области был введен план "Перехват".Только через несколько часов власти в Закарпатье начали опровергать эту информацию. Сначала спикер Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан сообщила, что с заявлениями о похищении средств из ТЦК в полицию никто не обращался. "У нас не было зафиксировано таких обращений. Также в Закарпатской области не объявлялся никакой план перехвата", – заявила она.Потом пришли в себя и в Закарпатском областном ТЦК, где информацию об инциденте назвали "фейком". В заявлении ТЦК было отмечено, что никакого подтверждения факта кражи нет, а информация, активно распространяемая в соцсетях, является ложной. "Текст публикации содержит признаки дезинформации. Использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипулятивный контекст. Такие действия направлены на дискредитацию Вооруженных сил Украины и подрыв доверия граждан к работе ТЦК", – говорится в заявлении.Во всей этой ситуации обращают на себя внимание два момента. Во-первых, в заявлении правоохранителей и военных не упомянут депутат, которая стала первоисточником распространения информации о происшествии в ТЦК, и отсутствуют традиционные угрозы обратиться в суд. Во-вторых, Ольга Василевская-Смаглюк много лет работала в ведущих киевских СМИ (последние годы перед избранием в парламент – на телеканале "1+1"), не была замечена в фейках и имеет широкую сеть информаторов.Хотя депутат, в конце концов, удалила сообщение о краже в ТЦК на Закарпатье, мои источники в этом крае утверждают, что она всё же произошла. По их мнению, именно с этим связан экстренный приезд в Ужгород экс-губернатора края, генерала СБУ Виктора Микиты, ныне являющегося заместителем руководителя Офиса президента Украины.О том, что думают о происходящем на фронтах спецоперации украинские эксперты и военные - в статье Дмитрия Ковалевича ""Пехоту гробят в тупых банзай-атаках". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте"

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львов, украина, закарпатье, николай кузнецов, андрей садовый, шеремет, сбу, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив