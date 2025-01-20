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БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине
БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине - 20.01.2025 Украина.ру
БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине
Подозрения в коррупционном преступлении предъявлены врио замкомандира воинской части и директору предприятия, также депутату одного из советов Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
2025-01-20T17:12
2025-01-20T17:12
2025-01-20T17:12
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Детективы БЭБ в Закарпатской области установили, что в начале СВО заместитель командира воинской части разработал преступную схему для завладения бюджетными средствами, которые были выделены из местного бюджета для нужд одной из воинских частей. Его "откатная" схема позволила извлечь $57 тыс незаконного дохода.Детективы БЭБ также выяснили, что врио заместителя командира воинской части под предлогом срочной потребности оформил заведомо ложные документы о необходимости проведения таких работ и заключил договор подряда с подконтрольной компанией. Подрядчик, игнорируя действующие нормы по светомаскировке, обязался провести работы по реконструкции и капитальному ремонту наружного освещения территории воинской части.Полученные средства затем были легализованы путём перевода на счета подконтрольных юридических и физических лиц, а также обналичены.Детективы БЭБ сообщили о подозрении врио замкомандира воинской части и его подельнику - директору частного предприятия, являющемуся одновременно депутатом местного совета.Тем временем Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги
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новости, западная украина, ивано-франковская область, украина, вооруженные силы украины, всу, коррупция, откат, закупки, криминал
Новости, Западная Украина, Ивано-Франковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, коррупция, откат, закупки, криминал
БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине
Подозрения в коррупционном преступлении предъявлены врио замкомандира воинской части и директору предприятия, также депутату одного из советов Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Детективы БЭБ в Закарпатской области установили, что в начале СВО заместитель командира воинской части разработал преступную схему для завладения бюджетными средствами, которые были выделены из местного бюджета для нужд одной из воинских частей. Его "откатная" схема позволила извлечь $57 тыс незаконного дохода.
"Для её реализации он подыскал и вступил в сговор со должностными лицами частного предприятия. В дальнейшем руководитель предприятия разработал проектно-сметную документацию, содержавшую завышенные цены материалы и работы", - сказано в официально сообщении.
Детективы БЭБ также выяснили, что врио заместителя командира воинской части под предлогом срочной потребности оформил заведомо ложные документы о необходимости проведения таких работ и заключил договор подряда с подконтрольной компанией. Подрядчик, игнорируя действующие нормы по светомаскировке, обязался провести работы по реконструкции и капитальному ремонту наружного освещения территории воинской части.
"По результатам выполнения договоров стороны составили акты выполненных работ, содержащие ложные сведения о стоимости и объемах использованных материалов и выполненных работ. Такие действия стали причиной безосновательного перечисления на счета предприятия около 2,4 млн грн", - констатировали следователи.
Полученные средства затем были легализованы путём перевода на счета подконтрольных юридических и физических лиц, а также обналичены.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении врио замкомандира воинской части и его подельнику - директору частного предприятия, являющемуся одновременно депутатом местного совета.