https://ukraina.ru/20250120/1060413178.html

БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине

БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине - 20.01.2025 Украина.ру

БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине

Подозрения в коррупционном преступлении предъявлены врио замкомандира воинской части и директору предприятия, также депутату одного из советов Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

2025-01-20T17:12

2025-01-20T17:12

2025-01-20T17:12

новости

западная украина

ивано-франковская область

украина

вооруженные силы украины

всу

коррупция

откат

закупки

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060412805_0:145:1080:753_1920x0_80_0_0_2b1ae7658d06083ea0a2c664e3f15d10.jpg.webp

Детективы БЭБ в Закарпатской области установили, что в начале СВО заместитель командира воинской части разработал преступную схему для завладения бюджетными средствами, которые были выделены из местного бюджета для нужд одной из воинских частей. Его "откатная" схема позволила извлечь $57 тыс незаконного дохода.Детективы БЭБ также выяснили, что врио заместителя командира воинской части под предлогом срочной потребности оформил заведомо ложные документы о необходимости проведения таких работ и заключил договор подряда с подконтрольной компанией. Подрядчик, игнорируя действующие нормы по светомаскировке, обязался провести работы по реконструкции и капитальному ремонту наружного освещения территории воинской части.Полученные средства затем были легализованы путём перевода на счета подконтрольных юридических и физических лиц, а также обналичены.Детективы БЭБ сообщили о подозрении врио замкомандира воинской части и его подельнику - директору частного предприятия, являющемуся одновременно депутатом местного совета.Тем временем Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги

западная украина

ивано-франковская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, западная украина, ивано-франковская область, украина, вооруженные силы украины, всу, коррупция, откат, закупки, криминал