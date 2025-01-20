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Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20
Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20 - 20.01.2025 Украина.ру
Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20
Два человека погибли и 19 получили ранения – столько жертв до полудня 20 января зафиксировано по итогам утреннего обстрела села Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора российского региона Владимира Сальдо.
2025-01-20T12:28
2025-01-20T12:28
2025-01-20T12:28
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Ракетный удар селу Бехтеры был нанесён около 8.00 со стороны позиций ВСУ. Жертвами обстрела стали взрослые и дети.По данным обладминистрации, погибло двое взрослых, ранения получили 19 человек. Пострадавшие доставлены в Скадовскую центральную районную больницу.Сальдо сообщил утром в своём телеграм-канале, что два прилёта произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия.По предварительной информации, ракетный удар со стороны позиций украинской армии мог быть нанесён ракетной установкой HIMARS – это высокоточное оружие поставляется на Украину из США.Тем временем украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Херсоне, подконтрольном ВСУ. При этом воздушная тревога не объявлялась. До этого в понедельник 20 января украинские телеканалы сообщали о взрывах в городе.Ранее на эту тему: ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети
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Украина.ру
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новости, херсонская область, украина, владимир сальдо, всу, военные преступления, мирные жители, школьники, школа, обстрелы, рсзо, himars, сво, новые регионы
Новости, Херсонская область, Украина, Владимир Сальдо, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, школьники, Школа, обстрелы, РСЗО, HIMARS, СВО, Новые регионы
Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20
Два человека погибли и 19 получили ранения – столько жертв до полудня 20 января зафиксировано по итогам утреннего обстрела села Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора российского региона Владимира Сальдо.
Ракетный удар селу Бехтеры был нанесён около 8.00 со стороны позиций ВСУ. Жертвами обстрела стали взрослые и дети.
По данным обладминистрации, погибло двое взрослых, ранения получили 19 человек. Пострадавшие доставлены в Скадовскую центральную районную больницу.
Сальдо сообщил утром в своём телеграм-канале, что два прилёта произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия.
"Этот чудовищный удар является прямым доказательством варварства киевского режима, который, не гнушаясь, атакует образовательные учреждения. Они специально убивают наших детей, наше будущее поколение, - заявил Сальдо. - Такие действия не имеют оправдания и заслуживают самого жёсткого международного осуждения".
По предварительной информации, ракетный удар со стороны позиций украинской армии мог быть нанесён ракетной установкой HIMARS – это высокоточное оружие поставляется на Украину
из США
.
Тем временем украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Херсоне
, подконтрольном ВСУ. При этом воздушная тревога не объявлялась. До этого в понедельник 20 января украинские телеканалы сообщали о взрывах в городе.