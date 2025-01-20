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Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20

Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20 - 20.01.2025 Украина.ру

Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20

Два человека погибли и 19 получили ранения – столько жертв до полудня 20 января зафиксировано по итогам утреннего обстрела села Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора российского региона Владимира Сальдо.

2025-01-20T12:28

2025-01-20T12:28

2025-01-20T12:28

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Ракетный удар селу Бехтеры был нанесён около 8.00 со стороны позиций ВСУ. Жертвами обстрела стали взрослые и дети.По данным обладминистрации, погибло двое взрослых, ранения получили 19 человек. Пострадавшие доставлены в Скадовскую центральную районную больницу.Сальдо сообщил утром в своём телеграм-канале, что два прилёта произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия.По предварительной информации, ракетный удар со стороны позиций украинской армии мог быть нанесён ракетной установкой HIMARS – это высокоточное оружие поставляется на Украину из США.Тем временем украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Херсоне, подконтрольном ВСУ. При этом воздушная тревога не объявлялась. До этого в понедельник 20 января украинские телеканалы сообщали о взрывах в городе.Ранее на эту тему: ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети

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новости, херсонская область, украина, владимир сальдо, всу, военные преступления, мирные жители, школьники, школа, обстрелы, рсзо, himars, сво, новые регионы