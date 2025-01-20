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Зеленский готов к переговорам: советник Трампа заявил о "новой" позиции главы киевского режима

Зеленский готов к переговорам: советник Трампа заявил о "новой" позиции главы киевского режима - 20.01.2025 Украина.ру

Зеленский готов к переговорам: советник Трампа заявил о "новой" позиции главы киевского режима

Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сделал заявление по поводу того, что Владимир Зеленский готов работать с новым лидером Америки над урегулированием украинского конфликта. Эфир телеканала CBS, во время которого было сделано сообщение, вышел 20 января

2025-01-20T18:02

2025-01-20T18:02

2025-01-20T18:02

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Уолтц заметил, что Трамп "ясно дал понять": украинский конфликт необходимо решать в ближайшее время. А между этим, Зеленский, по словам советника переизбранного президента США, заявил о готовности работать с Трампом для его урегулирования.Подобные слова Уолтц уже говорил ранее в интервью телеканалу ABC. Тогда он отметил, что Трамп считает невозможным урегулирование украинского конфликта без диалога с Россией, уточнив, что новая администрация США хотела бы добиться прекращения огня "в любую минуту или день".Подробнее о заявлениях политиков из США по поводу урегулирования украинского конфликта — в материале Кандидат в главы Пентагона: Трамп хочет завершить конфликт в пользу КиеваДругие темы: Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко

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новости, сша, америка, россия, дональд трамп, владимир зеленский, украина