Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией - 18.01.2025 Украина.ру
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Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией
Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией - 18.01.2025 Украина.ру
Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией
Для обеспечения безопасности России наши объекты и возможности как минимум должны находиться на сегодняшней границе СССР. И желательно — в странах Центральной Европы.
2025-01-18T18:39
2025-01-18T18:46
интервью
иран
россия
украина
дональд трамп
масуд пезешкиани
ближний восток
биньямин нетаньяху
владимир путин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный востоковед, политолог Каринэ Геворгян.Она также прокомментировала будущие отношения Москвы и Тегерана в свете заключенного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали документ, который содержит пункт об укреплении кооперации в области безопасности и обороны. Там оговаривается, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору.Также есть договоренности о сотрудничестве на уровне спецслужб и проведении совместных военных учений; о воздержании от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга; о создании независимой платежной инфраструктуру, и другое.— Каринэ Александровна, как может выглядеть на практике сотрудничество в области безопасности между Россией и Ираном?— Иранские прокси у нас точно не появятся, потому что традиционно на нашей территории среди шиитов были только иммигранты-иранцы, в том числе и в эпоху Российской империи. Они в основном преподавали в наших университетах персидский язык. И это были люди, далекие от диверсий, терроризма.Но, скажем, взаимодействие наших спецслужб и какой-то выделенный канал коммуникации, по которому друг друга можно будет предупреждать о чьей-то диверсионной деятельности, я считаю, это неплохо.Иранцы находятся под серьезной угрозой со стороны всех известных и запрещенных в России террористических групп. Они за ними внимательно следят. Если им будет попадаться какая-то информация, касающаяся в том числе России, они вполне могут это передать нам.То же самое и у нас. Если мы что-то узнаем про то, что в Иране что-то готовится, соответственно, мы об этом можем сообщить в Тегеран. Напрямую спецслужбы не имеют права этого делать. Поэтому то, что появилась правовая основа, очень хорошо.— На каком уровне находились российско-иранские отношения накануне подписания договора? И что изменилось сейчас?— Традиционно у нас (если говорить о странах, которые находятся вблизи наших южных границ), серьезные и расширенные отношения, в том числе товаропоток, развивались с Турцией. (Я помню, как в 90-е, у нас было много строителей оттуда.) Поэтому Турция заняла соответствующие ниши на нашем рынке, в том числе на медийном.А Иран оказался где-то на задворках. Кроме всего прочего, Иран был под санкциями. Мы, несмотря на то, что очень корректно не присоединялись к каким-то незаконным рестрикциям против него, тем не менее, были по разные стороны баррикад с Тегераном.Это заставило иранцев сделать рывок и попасть в десятку самых технологически развитых стран мира (по оценке агентства Bloomberg).В 2014-м году политическое сближение было заметно между Москвой и Тегераном. Но понятно, что и в России, и в самом Иране в политической и экономической элитах было немало людей, которые скептически относились к развитию наших двусторонних отношений.То есть и там, и тут шла конкуренция и борьба и прочие разные точки зрения. И у каждой страны свои аргументы достаточно веские для внутренней политики были. Естественно, что можно было построить самого разного рода спекуляции.Например, я столкнулась со следующим. В наших экспертных кругах про Иран говорили: Америка поманит Иран пальчиком, и он сотрудничество с нами продаст. Как оказалось, в Иране абсолютно такая же повестка была: Россию поманят пальчиком, и она от нас отвернется. Это вроде бы звучит примитивно, но ведь действовало?— Трамп показал себя миротворцем на Ближнем Востоке, а покажет ли себя таковым на Украине? Не окажутся ли все эти "мирные потуги" Трампа липовыми?— Трамп предполагает, а Бог располагает, как говорится. Что я могу сказать точно: Трамп не Трамп, но нужно привести в порядок дела внутри Соединенных Штатов — о каком бы величии он ни говорил. Все его окружение и те, кто помогал ему прийти к власти как раз говорят, что положение близко к катастрофе.Не далее, как 17 января, был серьезный пожар, вызванный неполадками с электростанцией, если не ошибаюсь. И подобное каждый день в Америке происходит.Я что хочу сказать? Соединенные Штаты (не вся, конечно, территория, но немалая ее часть) — это зона, подверженная разным стихийным бедствиям. В таких условиях перестройка и обновление системы воспринимаются в обществе гораздо более катастрофично, чем в более спокойные времена. Это раз.А второе — это износ основных мощностей, дефицит энергогенерации. Необходимо обновление всего комплекса энергогенерации Соединенных Штатов. Все, как вы знаете, базовые центры big data находятся в США. Уже на то, что называется искусственным интеллектом, не хватает энергогенерации.Потребности растут, а возможности уменьшаются. То есть вот какие вопросы им надо решать. Я не говорю, что они их не решат. Но то, что в этих условиях Трампу будет не до внешнего контура, это факт.— И что может сделать Трамп на Ближнем Востоке?— Он может укрепить позиции США в Саудовской Аравии, которая разворачивания турецкого проекта вблизи своей границы, некой новой османской империи, не хочет от слова совсем. И об этом она говорит громко.Второе. Саудовская Аравия, между прочим, наступив на горло собственной песне, предложила Ирану совместные военно-морские учения в Персидском заливе. Не Иран, заметьте выступил инициатором. А Саудовская Аравия — учитывая мощь Ирана, его возможности.Недавно были проведены учения, где представили и морские, и самолетного типа иранские беспилотники. И они в больших количествах были поставлены в армию. Это высокотехнологичные учения.— Почему Нетаньяху не поедет на инаугурацию?— Потому что Трамп его в своем аккаунте назвал сукиным сыном, который хочет втянуть США в войну с Ираном. Трампу не нравится идея с Ираном воевать.Кстати, Маск встречался все-таки с послом Ирана в ООН. И факт этой встречи свидетельствует о том, что страны пытаются сверить часы. И получили на это разрешение. Это происходит с обеих сторон. Это неплохо.Поэтому с Ираном, видимо, все-таки будут считаться. Возвращаясь к вопросу о Трампе, думаю, что в конце концов события в мире несколько иначе пойдут, чем это рисовалось в чьем-то воображении или в чьих-то хотелках.— А по Украине какой у вас прогноз?— Я вижу, что со временем как-то все ближе к реальности меняется.Что касается событий на Украине, я лично выскажу свое экспертное мнение. Для обеспечения безопасности России (по крайней мере, будет существовать Украина как государство или нет) наши объекты и возможности как минимум должны находиться на сегодняшней границе СССР. Подчеркну, как минимум. И желательно — в странах Центральной Европы.Я думаю, что мир вступил в очень большую перестройку. Даже фундаментальнее, чем 100 лет назад. Тогда несколько империй распались, изменились границы, возникли новые государства и так далее. И сейчас похожее будет происходить.Хотя пока трудно сказать, как будут прочерчены границы. Это не сразу произойдет. Будут промежуточные этапы. Что-то вот на данном этапе примут, что-то позже. Когда энергия процессов иссякнет, только тогда они и закончатся.О том, чем может закончится конфликт на Украине и при чем тут Трамп в интервью Анны Черкасовой с американистом Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины.
https://ukraina.ru/20230310/1044273311.html
иран
россия
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, иран, россия, украина, дональд трамп, масуд пезешкиани, ближний восток, биньямин нетаньяху, владимир путин
Интервью, Иран, Россия, Украина, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиани, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин

Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией

18:39 18.01.2025 (обновлено: 18:46 18.01.2025)
 
© скриншот видеоКаринэ Геворгян интервью
Каринэ Геворгян интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Для обеспечения безопасности России наши объекты и возможности как минимум должны находиться на сегодняшней границе СССР. И желательно — в странах Центральной Европы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный востоковед, политолог Каринэ Геворгян.
Она также прокомментировала будущие отношения Москвы и Тегерана в свете заключенного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали документ, который содержит пункт об укреплении кооперации в области безопасности и обороны. Там оговаривается, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору.
Также есть договоренности о сотрудничестве на уровне спецслужб и проведении совместных военных учений; о воздержании от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга; о создании независимой платежной инфраструктуру, и другое.
— Каринэ Александровна, как может выглядеть на практике сотрудничество в области безопасности между Россией и Ираном?
— Иранские прокси у нас точно не появятся, потому что традиционно на нашей территории среди шиитов были только иммигранты-иранцы, в том числе и в эпоху Российской империи. Они в основном преподавали в наших университетах персидский язык. И это были люди, далекие от диверсий, терроризма.
Но, скажем, взаимодействие наших спецслужб и какой-то выделенный канал коммуникации, по которому друг друга можно будет предупреждать о чьей-то диверсионной деятельности, я считаю, это неплохо.
Иранцы находятся под серьезной угрозой со стороны всех известных и запрещенных в России террористических групп. Они за ними внимательно следят. Если им будет попадаться какая-то информация, касающаяся в том числе России, они вполне могут это передать нам.
То же самое и у нас. Если мы что-то узнаем про то, что в Иране что-то готовится, соответственно, мы об этом можем сообщить в Тегеран. Напрямую спецслужбы не имеют права этого делать. Поэтому то, что появилась правовая основа, очень хорошо.
Каринэ Геворгян - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта 2023, 17:42
Каринэ Геворгян: кто онаПолитолог, востоковед
— На каком уровне находились российско-иранские отношения накануне подписания договора? И что изменилось сейчас?
— Традиционно у нас (если говорить о странах, которые находятся вблизи наших южных границ), серьезные и расширенные отношения, в том числе товаропоток, развивались с Турцией. (Я помню, как в 90-е, у нас было много строителей оттуда.) Поэтому Турция заняла соответствующие ниши на нашем рынке, в том числе на медийном.
А Иран оказался где-то на задворках. Кроме всего прочего, Иран был под санкциями. Мы, несмотря на то, что очень корректно не присоединялись к каким-то незаконным рестрикциям против него, тем не менее, были по разные стороны баррикад с Тегераном.
Это заставило иранцев сделать рывок и попасть в десятку самых технологически развитых стран мира (по оценке агентства Bloomberg).
В 2014-м году политическое сближение было заметно между Москвой и Тегераном. Но понятно, что и в России, и в самом Иране в политической и экономической элитах было немало людей, которые скептически относились к развитию наших двусторонних отношений.
То есть и там, и тут шла конкуренция и борьба и прочие разные точки зрения. И у каждой страны свои аргументы достаточно веские для внутренней политики были. Естественно, что можно было построить самого разного рода спекуляции.
Например, я столкнулась со следующим. В наших экспертных кругах про Иран говорили: Америка поманит Иран пальчиком, и он сотрудничество с нами продаст. Как оказалось, в Иране абсолютно такая же повестка была: Россию поманят пальчиком, и она от нас отвернется. Это вроде бы звучит примитивно, но ведь действовало?
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
— Трамп показал себя миротворцем на Ближнем Востоке, а покажет ли себя таковым на Украине? Не окажутся ли все эти "мирные потуги" Трампа липовыми?
— Трамп предполагает, а Бог располагает, как говорится. Что я могу сказать точно: Трамп не Трамп, но нужно привести в порядок дела внутри Соединенных Штатов — о каком бы величии он ни говорил. Все его окружение и те, кто помогал ему прийти к власти как раз говорят, что положение близко к катастрофе.
Не далее, как 17 января, был серьезный пожар, вызванный неполадками с электростанцией, если не ошибаюсь. И подобное каждый день в Америке происходит.
Я что хочу сказать? Соединенные Штаты (не вся, конечно, территория, но немалая ее часть) — это зона, подверженная разным стихийным бедствиям. В таких условиях перестройка и обновление системы воспринимаются в обществе гораздо более катастрофично, чем в более спокойные времена. Это раз.
А второе — это износ основных мощностей, дефицит энергогенерации. Необходимо обновление всего комплекса энергогенерации Соединенных Штатов. Все, как вы знаете, базовые центры big data находятся в США. Уже на то, что называется искусственным интеллектом, не хватает энергогенерации.
Потребности растут, а возможности уменьшаются. То есть вот какие вопросы им надо решать. Я не говорю, что они их не решат. Но то, что в этих условиях Трампу будет не до внешнего контура, это факт.
— И что может сделать Трамп на Ближнем Востоке?
— Он может укрепить позиции США в Саудовской Аравии, которая разворачивания турецкого проекта вблизи своей границы, некой новой османской империи, не хочет от слова совсем. И об этом она говорит громко.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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Второе. Саудовская Аравия, между прочим, наступив на горло собственной песне, предложила Ирану совместные военно-морские учения в Персидском заливе. Не Иран, заметьте выступил инициатором. А Саудовская Аравия — учитывая мощь Ирана, его возможности.
Недавно были проведены учения, где представили и морские, и самолетного типа иранские беспилотники. И они в больших количествах были поставлены в армию. Это высокотехнологичные учения.
— Почему Нетаньяху не поедет на инаугурацию?
— Потому что Трамп его в своем аккаунте назвал сукиным сыном, который хочет втянуть США в войну с Ираном. Трампу не нравится идея с Ираном воевать.
Кстати, Маск встречался все-таки с послом Ирана в ООН. И факт этой встречи свидетельствует о том, что страны пытаются сверить часы. И получили на это разрешение. Это происходит с обеих сторон. Это неплохо.
Поэтому с Ираном, видимо, все-таки будут считаться. Возвращаясь к вопросу о Трампе, думаю, что в конце концов события в мире несколько иначе пойдут, чем это рисовалось в чьем-то воображении или в чьих-то хотелках.
© Marc Piasecki/Getty ImagesФото: Илон Маск
Фото: Илон Маск
© Marc Piasecki/Getty Images
Фото: Илон Маск
— А по Украине какой у вас прогноз?
— Я вижу, что со временем как-то все ближе к реальности меняется.
Что касается событий на Украине, я лично выскажу свое экспертное мнение. Для обеспечения безопасности России (по крайней мере, будет существовать Украина как государство или нет) наши объекты и возможности как минимум должны находиться на сегодняшней границе СССР. Подчеркну, как минимум. И желательно — в странах Центральной Европы.
Я думаю, что мир вступил в очень большую перестройку. Даже фундаментальнее, чем 100 лет назад. Тогда несколько империй распались, изменились границы, возникли новые государства и так далее. И сейчас похожее будет происходить.
Хотя пока трудно сказать, как будут прочерчены границы. Это не сразу произойдет. Будут промежуточные этапы. Что-то вот на данном этапе примут, что-то позже. Когда энергия процессов иссякнет, только тогда они и закончатся.
О том, чем может закончится конфликт на Украине и при чем тут Трамп в интервью Анны Черкасовой с американистом Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины.
 
ИнтервьюИранРоссияУкраинаДональд ТрампМасуд ПезешкианиБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
18:39Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией
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