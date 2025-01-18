https://ukraina.ru/20250118/1060373477.html

Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией

Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией - 18.01.2025 Украина.ру

Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией

Для обеспечения безопасности России наши объекты и возможности как минимум должны находиться на сегодняшней границе СССР. И желательно — в странах Центральной Европы.

2025-01-18T18:39

2025-01-18T18:39

2025-01-18T18:46

интервью

иран

россия

украина

дональд трамп

масуд пезешкиани

ближний восток

биньямин нетаньяху

владимир путин

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный востоковед, политолог Каринэ Геворгян.Она также прокомментировала будущие отношения Москвы и Тегерана в свете заключенного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали документ, который содержит пункт об укреплении кооперации в области безопасности и обороны. Там оговаривается, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору.Также есть договоренности о сотрудничестве на уровне спецслужб и проведении совместных военных учений; о воздержании от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга; о создании независимой платежной инфраструктуру, и другое.— Каринэ Александровна, как может выглядеть на практике сотрудничество в области безопасности между Россией и Ираном?— Иранские прокси у нас точно не появятся, потому что традиционно на нашей территории среди шиитов были только иммигранты-иранцы, в том числе и в эпоху Российской империи. Они в основном преподавали в наших университетах персидский язык. И это были люди, далекие от диверсий, терроризма.Но, скажем, взаимодействие наших спецслужб и какой-то выделенный канал коммуникации, по которому друг друга можно будет предупреждать о чьей-то диверсионной деятельности, я считаю, это неплохо.Иранцы находятся под серьезной угрозой со стороны всех известных и запрещенных в России террористических групп. Они за ними внимательно следят. Если им будет попадаться какая-то информация, касающаяся в том числе России, они вполне могут это передать нам.То же самое и у нас. Если мы что-то узнаем про то, что в Иране что-то готовится, соответственно, мы об этом можем сообщить в Тегеран. Напрямую спецслужбы не имеют права этого делать. Поэтому то, что появилась правовая основа, очень хорошо.— На каком уровне находились российско-иранские отношения накануне подписания договора? И что изменилось сейчас?— Традиционно у нас (если говорить о странах, которые находятся вблизи наших южных границ), серьезные и расширенные отношения, в том числе товаропоток, развивались с Турцией. (Я помню, как в 90-е, у нас было много строителей оттуда.) Поэтому Турция заняла соответствующие ниши на нашем рынке, в том числе на медийном.А Иран оказался где-то на задворках. Кроме всего прочего, Иран был под санкциями. Мы, несмотря на то, что очень корректно не присоединялись к каким-то незаконным рестрикциям против него, тем не менее, были по разные стороны баррикад с Тегераном.Это заставило иранцев сделать рывок и попасть в десятку самых технологически развитых стран мира (по оценке агентства Bloomberg).В 2014-м году политическое сближение было заметно между Москвой и Тегераном. Но понятно, что и в России, и в самом Иране в политической и экономической элитах было немало людей, которые скептически относились к развитию наших двусторонних отношений.То есть и там, и тут шла конкуренция и борьба и прочие разные точки зрения. И у каждой страны свои аргументы достаточно веские для внутренней политики были. Естественно, что можно было построить самого разного рода спекуляции.Например, я столкнулась со следующим. В наших экспертных кругах про Иран говорили: Америка поманит Иран пальчиком, и он сотрудничество с нами продаст. Как оказалось, в Иране абсолютно такая же повестка была: Россию поманят пальчиком, и она от нас отвернется. Это вроде бы звучит примитивно, но ведь действовало?— Трамп показал себя миротворцем на Ближнем Востоке, а покажет ли себя таковым на Украине? Не окажутся ли все эти "мирные потуги" Трампа липовыми?— Трамп предполагает, а Бог располагает, как говорится. Что я могу сказать точно: Трамп не Трамп, но нужно привести в порядок дела внутри Соединенных Штатов — о каком бы величии он ни говорил. Все его окружение и те, кто помогал ему прийти к власти как раз говорят, что положение близко к катастрофе.Не далее, как 17 января, был серьезный пожар, вызванный неполадками с электростанцией, если не ошибаюсь. И подобное каждый день в Америке происходит.Я что хочу сказать? Соединенные Штаты (не вся, конечно, территория, но немалая ее часть) — это зона, подверженная разным стихийным бедствиям. В таких условиях перестройка и обновление системы воспринимаются в обществе гораздо более катастрофично, чем в более спокойные времена. Это раз.А второе — это износ основных мощностей, дефицит энергогенерации. Необходимо обновление всего комплекса энергогенерации Соединенных Штатов. Все, как вы знаете, базовые центры big data находятся в США. Уже на то, что называется искусственным интеллектом, не хватает энергогенерации.Потребности растут, а возможности уменьшаются. То есть вот какие вопросы им надо решать. Я не говорю, что они их не решат. Но то, что в этих условиях Трампу будет не до внешнего контура, это факт.— И что может сделать Трамп на Ближнем Востоке?— Он может укрепить позиции США в Саудовской Аравии, которая разворачивания турецкого проекта вблизи своей границы, некой новой османской империи, не хочет от слова совсем. И об этом она говорит громко.Второе. Саудовская Аравия, между прочим, наступив на горло собственной песне, предложила Ирану совместные военно-морские учения в Персидском заливе. Не Иран, заметьте выступил инициатором. А Саудовская Аравия — учитывая мощь Ирана, его возможности.Недавно были проведены учения, где представили и морские, и самолетного типа иранские беспилотники. И они в больших количествах были поставлены в армию. Это высокотехнологичные учения.— Почему Нетаньяху не поедет на инаугурацию?— Потому что Трамп его в своем аккаунте назвал сукиным сыном, который хочет втянуть США в войну с Ираном. Трампу не нравится идея с Ираном воевать.Кстати, Маск встречался все-таки с послом Ирана в ООН. И факт этой встречи свидетельствует о том, что страны пытаются сверить часы. И получили на это разрешение. Это происходит с обеих сторон. Это неплохо.Поэтому с Ираном, видимо, все-таки будут считаться. Возвращаясь к вопросу о Трампе, думаю, что в конце концов события в мире несколько иначе пойдут, чем это рисовалось в чьем-то воображении или в чьих-то хотелках.— А по Украине какой у вас прогноз?— Я вижу, что со временем как-то все ближе к реальности меняется.Что касается событий на Украине, я лично выскажу свое экспертное мнение. Для обеспечения безопасности России (по крайней мере, будет существовать Украина как государство или нет) наши объекты и возможности как минимум должны находиться на сегодняшней границе СССР. Подчеркну, как минимум. И желательно — в странах Центральной Европы.Я думаю, что мир вступил в очень большую перестройку. Даже фундаментальнее, чем 100 лет назад. Тогда несколько империй распались, изменились границы, возникли новые государства и так далее. И сейчас похожее будет происходить.Хотя пока трудно сказать, как будут прочерчены границы. Это не сразу произойдет. Будут промежуточные этапы. Что-то вот на данном этапе примут, что-то позже. Когда энергия процессов иссякнет, только тогда они и закончатся.О том, чем может закончится конфликт на Украине и при чем тут Трамп в интервью Анны Черкасовой с американистом Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины.

https://ukraina.ru/20230310/1044273311.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, иран, россия, украина, дональд трамп, масуд пезешкиани, ближний восток, биньямин нетаньяху, владимир путин