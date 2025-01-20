Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ - 20.01.2025 Украина.ру
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Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ
Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ - 20.01.2025 Украина.ру
Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ
В понедельник, 20 января, военно-патриотическое сетевое издание verumreactor.ru сообщило, что дрон "Вектор", который вел воздушную разведку донецкой Горловки и был уничтожен средствами ПВО 3-го армейского корпуса ВС РФ, был оснащен системой искусственного интеллекта (ИИ)
2025-01-20T18:12
2025-01-20T18:12
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горловка
россия
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нато
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Уточняется, что цель немецкого производства была уничтожена на высоте двух километров зенитно-ракетным комплексом БУК М1. В результате противник лишился возможности вести дальнейшую корректировку местности для ударов по мирному городу.Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников рассказал СМИ, что страны НАТО готовятся к конфликтам будущего и с этой целью используют территорию Украины как полигон для проверки работы искусственного интеллекта (ИИ)Он уточнил, что Запад готовится к сетецентрической войне, то есть такой, где главным принципом командования становится объединение всех военных единиц в одну информационную сеть. Считается, что этот подход повысит как боеспособность всей армии, так и каждого ее компонента. Но будут определенные издержки в виде потерь живой силы."Если ранее боевику давалась индивидуальная задача, и он ее выполнял в зависимости от своих умственных способностей, то теперь ему дается та же самая индивидуальная задача, только с определенным алгоритмом действий и под полным контролем, когда боевик не имеет права самостоятельно открывать огонь или применять военные хитрости на свое усмотрение, а должен действовать так, как ему подсказывает единая система управления. Даже если она абсолютно ошибочная и ведет к гибели боевика, он вынужден выполнять все действия, чтобы его не обвинили в нарушении приказа", - уточнил Иванников.Он добавил, что война будущего, когда решения принимают не командиры, а компьютер - давняя мечта англосаксов, и в перспективе они будут использовать свои украинские наработки, например, в конфликте за Северный морской путь, за Арктику.Какими возможностями ИИ уже обладает, и как Запад планирует это использовать, рассказал автор издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Война искусственных интеллектов: догонит ли Россия "Палантир" и "Андурил"?
https://ukraina.ru/20250120/1060411600.html
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новости, горловка, россия, запад, нато, украина.ру, искусственный интеллект
Новости, Горловка, Россия, Запад, НАТО, Украина.ру, искусственный интеллект

Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ

18:12 20.01.2025
 
© Quantum Systems
© Quantum Systems
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В понедельник, 20 января, военно-патриотическое сетевое издание verumreactor.ru сообщило, что дрон "Вектор", который вел воздушную разведку донецкой Горловки и был уничтожен средствами ПВО 3-го армейского корпуса ВС РФ, был оснащен системой искусственного интеллекта (ИИ)
Уточняется, что цель немецкого производства была уничтожена на высоте двух километров зенитно-ракетным комплексом БУК М1. В результате противник лишился возможности вести дальнейшую корректировку местности для ударов по мирному городу.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников рассказал СМИ, что страны НАТО готовятся к конфликтам будущего и с этой целью используют территорию Украины как полигон для проверки работы искусственного интеллекта (ИИ)
Он уточнил, что Запад готовится к сетецентрической войне, то есть такой, где главным принципом командования становится объединение всех военных единиц в одну информационную сеть. Считается, что этот подход повысит как боеспособность всей армии, так и каждого ее компонента. Но будут определенные издержки в виде потерь живой силы.
"Если ранее боевику давалась индивидуальная задача, и он ее выполнял в зависимости от своих умственных способностей, то теперь ему дается та же самая индивидуальная задача, только с определенным алгоритмом действий и под полным контролем, когда боевик не имеет права самостоятельно открывать огонь или применять военные хитрости на свое усмотрение, а должен действовать так, как ему подсказывает единая система управления. Даже если она абсолютно ошибочная и ведет к гибели боевика, он вынужден выполнять все действия, чтобы его не обвинили в нарушении приказа", - уточнил Иванников.
Он добавил, что война будущего, когда решения принимают не командиры, а компьютер - давняя мечта англосаксов, и в перспективе они будут использовать свои украинские наработки, например, в конфликте за Северный морской путь, за Арктику.
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Какими возможностями ИИ уже обладает, и как Запад планирует это использовать, рассказал автор издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Война искусственных интеллектов: догонит ли Россия "Палантир" и "Андурил"?
 
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Заголовок открываемого материала
18:12Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ
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