Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги - 20.01.2025 Украина.ру
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Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги
Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги - 20.01.2025 Украина.ру
Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги
Обвинение в совершении уголовного преступления предъявлено начальнику управления командования Сил поддержки ВСУ. об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
2025-01-20T16:44
2025-01-20T16:44
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Киевские детективы БЭБ Украины выяснили, что должностное лицо из командования Сил поддержки ВСУ нанесло ущерб государству посредством растраты государственных средств."Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо, злоупотребляя своими служебными полномочиями, во время проведения закупок в 2023 году заключило договор на поставку бумаги офсетной. Договор предусматривал поставки товара по ценам, значительно превышающим рыночные, что привело к растрате средств Министерства обороны Украины", - сказано в официальном сообщении.Действия чиновника квалифицировали как противоправные. Ущерб госбюджета от них составил 5 млн грн (почти $120 тыс).Тем временем Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области
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новости, украина, вооруженные силы украины, минобороны украины, всу, коррупция, криминал, закупки
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, ВСУ, коррупция, криминал, закупки

Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги

16:44 20.01.2025
 
БЭБ Украины
БЭБ Украины
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Обвинение в совершении уголовного преступления предъявлено начальнику управления командования Сил поддержки ВСУ. об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Киевские детективы БЭБ Украины выяснили, что должностное лицо из командования Сил поддержки ВСУ нанесло ущерб государству посредством растраты государственных средств.
"Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо, злоупотребляя своими служебными полномочиями, во время проведения закупок в 2023 году заключило договор на поставку бумаги офсетной. Договор предусматривал поставки товара по ценам, значительно превышающим рыночные, что привело к растрате средств Министерства обороны Украины", - сказано в официальном сообщении.
Действия чиновника квалифицировали как противоправные. Ущерб госбюджета от них составил 5 млн грн (почти $120 тыс).
Тем временем Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области
 
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