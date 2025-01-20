Москва открыта к диалогу по Украине: Путин поздравил Трампа - 20.01.2025 Украина.ру
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Москва открыта к диалогу по Украине: Путин поздравил Трампа
Москва открыта к диалогу по Украине: Путин поздравил Трампа - 20.01.2025 Украина.ру
Москва открыта к диалогу по Украине: Путин поздравил Трампа
Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, однако его целью должно стать не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе. Такое заявление 20 января на совещании Совбеза сделал президент России Владимир Путин
2025-01-20T17:07
2025-01-20T17:15
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Лидер РФ поздравил Трампа со вступлением в должность и резюмировал, что Россия будет бороться за свои интересы, интересы российского народа – в этом цель и смысл проведения спецоперации.Ряд экспертов оптимистически настроены в отношении российско-американских отношений после прихода в Белый Дом Дональда Трампа. Однако не все разделяют этот позитивный настрой, считая, что интересы, которые новый американский лидер будет продвигать – это его собственные.В частности, некоторые американские издания сообщили, ссылаясь на якобы достоверные источники, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.Так, 14 января об этом написало американское издание Bloomberg, утверждая, что узнало об этом от высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.В материале уточняется, что информация о пролонгировании помощи Украине вселила в ЕС "осторожный оптимизм", что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией.Американский телеканал CNN добавил, что президент США Джо Байден, который занимает эту должность последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает".Параллельно претендент на пост американского министра обороны в администрации Трампа Пит Хегсет отметил, что новый президент хотел бы урегулировать украинский конфликт так, чтобы это принесло выгоду Украине. Он также подчеркнул, что окружение Трампа знает, чью сторону занять при разрешении кризиса, но не рассказал, будет ли администрация избранного президента США поддерживать Украину в дальнейшем.Между тем, новый лидер США уже анонсировал, что отменит "глупые" указы своего предшественника и поручил своей администрации организовать созвон с российским лидером Владимиром Путиным на первые дни своего президентства.Чего ждать от Трампа в части газовой политики Европы, в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России.
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новости, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, совбез, инаугурация, украина, диалог, перемирие
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совбез, инаугурация, Украина, диалог, перемирие

Москва открыта к диалогу по Украине: Путин поздравил Трампа

17:07 20.01.2025 (обновлено: 17:15 20.01.2025)
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, однако его целью должно стать не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе. Такое заявление 20 января на совещании Совбеза сделал президент России Владимир Путин
"Россия приветствует настрой Трампа на восстановление прямых контактов с Россией и на предотвращение третьей мировой войны", - заявил Путин, добавив, что "диалог РФ и США должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая значимую роль двух стран".
Лидер РФ поздравил Трампа со вступлением в должность и резюмировал, что Россия будет бороться за свои интересы, интересы российского народа – в этом цель и смысл проведения спецоперации.
Ряд экспертов оптимистически настроены в отношении российско-американских отношений после прихода в Белый Дом Дональда Трампа. Однако не все разделяют этот позитивный настрой, считая, что интересы, которые новый американский лидер будет продвигать – это его собственные.
В частности, некоторые американские издания сообщили, ссылаясь на якобы достоверные источники, что новый президент США намерен продолжить линию своего предшественника Джо Байдена.
Так, 14 января об этом написало американское издание Bloomberg, утверждая, что узнало об этом от высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.
В материале уточняется, что информация о пролонгировании помощи Украине вселила в ЕС "осторожный оптимизм", что Трамп не заставит Киев вступить в преждевременные переговоры с Россией.
Американский телеканал CNN добавил, что президент США Джо Байден, который занимает эту должность последние дни, предпринял "последнюю отчаянную" попытку присвоить замороженные на европейских счетах активы РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа "идею в целом поддерживает".
Параллельно претендент на пост американского министра обороны в администрации Трампа Пит Хегсет отметил, что новый президент хотел бы урегулировать украинский конфликт так, чтобы это принесло выгоду Украине. Он также подчеркнул, что окружение Трампа знает, чью сторону занять при разрешении кризиса, но не рассказал, будет ли администрация избранного президента США поддерживать Украину в дальнейшем.
Между тем, новый лидер США уже анонсировал, что отменит "глупые" указы своего предшественника и поручил своей администрации организовать созвон с российским лидером Владимиром Путиным на первые дни своего президентства.
Чего ждать от Трампа в части газовой политики Европы, в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России.
 
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