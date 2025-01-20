https://ukraina.ru/20250120/1060413400.html
Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе
Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе - 20.01.2025 Украина.ру
Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе
В скором времени Словакия может наложить вето на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо 19 января в ходе выступления, которое он опубликовал в соцсетях
2025-01-20T17:58
2025-01-20T17:58
2025-01-20T17:58
эксклюзив
словакия
украина
роберт фицо
владимир зеленский
трухачев
ес
bloomberg
украина.ру
российский газ
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По словам Фицо, к такому решению он склоняется после отказа Владимира Зеленского обсудить транзит российского газа через территорию Украины.Премьер-министр Словакии напомнил, что выделение финансирования Украине требует единогласия в Европейском совете. Поэтому Словакия рассматривает вето как одну из возможных ответных мер на действия Киева."Зеленский считает, что все должны быть его слугами. В моем случае – нашла коса на камень. Роберт Фицо – словацкий премьер-министр, а не украинский слуга", – отметил он.Украина прекратила прокачку российского газа в Европу с 1 января 2025 года. Большинство европейских стран заявили, что никаких последствий от этого решения Киева они так и не почувствовали. Однако Братислава восприняла шаги Зеленского крайне негативно, настаивая на том, что Евросоюз из-за решения действующего руководства Украины может лишиться полусотни миллиардов евро.Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского встретиться на государственной границе и обсудить вопросы транзита газа, но тот отказался. "Ок, приезжай в Киев в пятницу (17 января – Ред.)", – написал Зеленский на своей странице в соцсетях. Премьер-министр Словакии не посчитал возможным принять такое приглашение.Позже Роберт Фицо предложил Зеленскому обсудить вопрос транзита газа через территорию Украины на полях экономического форума в Давосе. Но Зеленский и на этот раз ответил в неподобающей форме: в интервью агентству Bloomberg он сказал, что со словацким премьером невозможно планировать встречу, поскольку Фицо "может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи"."Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно не попадает в пункты своего назначения", — язвительно прокомментировал перспективу проведения переговоров с Фицо Владимир Зеленский.Позже Роберт Фицо допустил, что Зеленский исключает возможность транзита "какого-либо газа через Украину, так как есть представление, что через территорию этой страны может пойти в Европу только российский газ".Однако словацкий премьер отметил разные варианты для продолжения транзита, в том числе транспортировку газа, "который будет взят на российско-украинской границе и отправлен дальше". По его словам, Украина от этого получила бы доход, в то время как остановка поставок ведет к подорожанию топлива.Много заявлений, мало действийУ Братиславы есть рычаги давления на Киев, но вопрос в том, сможет ли она ими воспользовался. Так в интервью Украина.ру прокомментировал ситуацию доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев."Я устал комментировать заявления, хочется уже действий. Но дальше стоит вопрос: может ли Фицо произвести действия? Получается, что заявлениями он прикрывает тот факт, что действия он совершить не может", – допустил Трухачев.По словам эксперта, у Словакии есть рычаг давления на Украину – прекращение поставок электричества. Это могло бы быть намного действеннее, чем его угроза, так как в Евросоюзе найдут способ обойти словацкое вето на финансирование Украины, полагает собеседник издания."Но здесь есть одно "но". У Словакии нет собственной энергосистемы, она у нее общая с Чехией. Это значит, что Фицо не может выключить рубильник в одиночку. Учитывая то, кто в данный момент находится у власти в Чехии, ему этого не дадут сделать", – рассказал эксперт.Трухачев добавил, что Словакия может прекратить лишь поставки собственного электричества на Украину, но не транзит чешского. Поэтому возможности премьер-министра Словакии надавить на Киев, чтобы тот возобновил поставки газа ограниченные, сказал он."Что такое Словакия, и чем она отличается от Чехии? Вторая страна – это достаточно зажиточное государство с длительной историей, с прочным национальным самосознанием. Первая, т.е. Словакия – это как приложение к второй. Для многих словаков, в том числе и для словацких политиков, столица по-прежнему находится в Праге. Также у них общая оборона, общая энергосистема. Много чего у них все еще остается общим", – рассказал Трухачев.Что касается непосредственно Евросоюза, у него тоже есть рычаги давления на Словакию, продолжил он. Эксперт напомнил, что Брюссель уже пригрозил не дать Словакии 13 миллиардов евро из своих фондов."Словакия бедная по европейским меркам страна, и для нее это будет существенным ударом. Поэтому возможности Фицо в плане того, что он может сделать, ограничены. Но будучи опытным политиком, он прикрывает то, что не может сделать, громкими заявлениями", – отметил Трухачев.При этом эксперт подчеркнул, что у Фицо все-таки есть сфера, где он своими заявлениями действительно может чего-то добиться."Он может повлиять на чешскую предвыборную кампанию. В Чехии в этом году будут парламентские выборы. Судя по всему, действующее правительство проиграет эти выборы, и Андрей Бабиш снова станет чешским премьером. Вот тогда они вместе уже смогут и прекратить поставки электричества на Украину, и усложнить жизнь сотням тысяч украинцев, которые осели в Словакии (120 тыс.) и в Чехии (400 тыс.)", – рассказал Трухачев.По его мнеию, Роберт Фицо не может действовать в полной мере, не имея соответствующего союзника в Чехии."Он может остановить поставки словацкого электричества, но это будет капля в море. В ответ Чехия просто нарастит поставки своего электричества, и оно будет поставляться на Украину также, как поставляется и сейчас", – резюмировал эксперт.Европейская бюрократия против словацкой экономикиПоставки дешевых энергоресурсов из России не первый раз являются камнем преткновения в отношениях Братиславы и Киева. Летом 2024 года между Украиной с одной и Венгрией и Словакией с другой стороны разыгралась настоящая энергетическая война, вызванная намерениям Киева прекратить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".Теперь Словакия столкнулась с последствиями от отказа Киева продолжить транзит российского голубого топлива через свою территорию. Эта страна весьма зависима от поставок дешевых энергоресурсов из России. По словам ее премьер-министра, доступный природный газ играет ключевую роль в поддержании конкурентоспособности национальной экономики.Поэтому Словакия вынуждена балансировать между политическими обязательствами перед Евросоюзом и собственными экономическими интересами.Абсурд в том, что в данном случае европейские бюрократы, принявшие в 2022 году решение отказаться от собственной выгоды в пользу дорогого американского сжиженного природного газа, скорее на стороне Украины, чем на стороне Словакии, которая является полноценным членом этого политического союза.Однако российский газ продолжает поступать в Словакию по альтернативному маршруту. Детали этого маршрута в Кремле раскрывать отказался. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в Москве 9 января уточнил, что визит Роберта Фицо в Москву в декабре 2024 года и его переговоры с Владимиром Путиным позволили гарантировать республике надежные поставки энергоресурсов по приемлемым ценам.По всей видимости язвительные комментарии Владимира Зеленского на счет международных поездок премьер-министра Словакии вызваны тем, что он понимает: он может создавать проблемы, но окончательно убрать Россию с энергетического рынка Европы все-таки не может.О взглядах Роберта Фицо на окончание украинского конфликта в материале Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны
https://ukraina.ru/20240807/1056718819.html
https://ukraina.ru/20240726/1056505322.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, трухачев, ес, bloomberg, украина.ру, российский газ, транзит, финансовая помощь
Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе
В скором времени Словакия может наложить вето на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо 19 января в ходе выступления, которое он опубликовал в соцсетях
По словам Фицо, к такому решению он склоняется после отказа Владимира Зеленского обсудить транзит российского газа через территорию Украины.
Премьер-министр Словакии напомнил, что выделение финансирования Украине требует единогласия в Европейском совете. Поэтому Словакия рассматривает вето как одну из возможных ответных мер на действия Киева.
"Зеленский считает, что все должны быть его слугами. В моем случае – нашла коса на камень. Роберт Фицо – словацкий премьер-министр, а не украинский слуга", – отметил он.
Украина прекратила прокачку российского газа в Европу
с 1 января 2025 года. Большинство европейских стран заявили, что никаких последствий от этого решения Киева они так и не почувствовали. Однако Братислава восприняла шаги Зеленского крайне негативно, настаивая на том, что Евросоюз из-за решения действующего руководства Украины может лишиться полусотни миллиардов евро.
Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского встретиться на государственной границе и обсудить вопросы транзита газа, но тот отказался. "Ок, приезжай в Киев в пятницу (17 января – Ред.)", – написал Зеленский на своей странице в соцсетях. Премьер-министр Словакии не посчитал возможным принять такое приглашение.
Позже Роберт Фицо предложил Зеленскому обсудить вопрос транзита газа через территорию Украины на полях экономического форума в Давосе. Но Зеленский и на этот раз ответил в неподобающей форме: в интервью агентству Bloomberg
он сказал, что со словацким премьером невозможно планировать встречу, поскольку Фицо "может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи".
"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно не попадает в пункты своего назначения", — язвительно прокомментировал перспективу проведения переговоров с Фицо Владимир Зеленский.
Позже Роберт Фицо допустил, что Зеленский исключает возможность транзита "какого-либо газа через Украину, так как есть представление, что через территорию этой страны может пойти в Европу только российский газ".
Однако словацкий премьер отметил разные варианты для продолжения транзита, в том числе транспортировку газа, "который будет взят на российско-украинской границе и отправлен дальше". По его словам, Украина от этого получила бы доход, в то время как остановка поставок ведет к подорожанию топлива.
Много заявлений, мало действий
У Братиславы есть рычаги давления на Киев, но вопрос в том, сможет ли она ими воспользовался. Так в интервью Украина.ру
прокомментировал ситуацию доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев
.
"Я устал комментировать заявления, хочется уже действий. Но дальше стоит вопрос: может ли Фицо произвести действия? Получается, что заявлениями он прикрывает тот факт, что действия он совершить не может", – допустил Трухачев.
По словам эксперта, у Словакии есть рычаг давления на Украину – прекращение поставок электричества. Это могло бы быть намного действеннее, чем его угроза, так как в Евросоюзе найдут способ обойти словацкое вето на финансирование Украины, полагает собеседник издания.
"Но здесь есть одно "но". У Словакии нет собственной энергосистемы, она у нее общая с Чехией. Это значит, что Фицо не может выключить рубильник в одиночку. Учитывая то, кто в данный момент находится у власти в Чехии, ему этого не дадут сделать", – рассказал эксперт.
Трухачев добавил, что Словакия может прекратить лишь поставки собственного электричества на Украину, но не транзит чешского. Поэтому возможности премьер-министра Словакии надавить на Киев, чтобы тот возобновил поставки газа ограниченные, сказал он.
"Что такое Словакия, и чем она отличается от Чехии? Вторая страна – это достаточно зажиточное государство с длительной историей, с прочным национальным самосознанием. Первая, т.е. Словакия – это как приложение к второй. Для многих словаков, в том числе и для словацких политиков, столица по-прежнему находится в Праге. Также у них общая оборона, общая энергосистема. Много чего у них все еще остается общим", – рассказал Трухачев.
Что касается непосредственно Евросоюза, у него тоже есть рычаги давления на Словакию, продолжил он. Эксперт напомнил, что Брюссель уже пригрозил не дать Словакии 13 миллиардов евро из своих фондов.
"Словакия бедная по европейским меркам страна, и для нее это будет существенным ударом. Поэтому возможности Фицо в плане того, что он может сделать, ограничены. Но будучи опытным политиком, он прикрывает то, что не может сделать, громкими заявлениями", – отметил Трухачев.
При этом эксперт подчеркнул, что у Фицо все-таки есть сфера, где он своими заявлениями действительно может чего-то добиться.
"Он может повлиять на чешскую предвыборную кампанию. В Чехии в этом году будут парламентские выборы. Судя по всему, действующее правительство проиграет эти выборы, и Андрей Бабиш снова станет чешским премьером. Вот тогда они вместе уже смогут и прекратить поставки электричества на Украину, и усложнить жизнь сотням тысяч украинцев, которые осели в Словакии (120 тыс.) и в Чехии (400 тыс.)", – рассказал Трухачев.
По его мнеию, Роберт Фицо не может действовать в полной мере, не имея соответствующего союзника в Чехии.
"Он может остановить поставки словацкого электричества, но это будет капля в море. В ответ Чехия просто нарастит поставки своего электричества, и оно будет поставляться на Украину также, как поставляется и сейчас", – резюмировал эксперт.
Европейская бюрократия против словацкой экономики
Поставки дешевых энергоресурсов из России не первый раз являются камнем преткновения в отношениях Братиславы и Киева. Летом 2024 года между Украиной с одной и Венгрией и Словакией с другой стороны разыгралась настоящая энергетическая война, вызванная намерениям Киева прекратить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Теперь Словакия столкнулась с последствиями от отказа Киева продолжить транзит российского голубого топлива через свою территорию. Эта страна весьма зависима от поставок дешевых энергоресурсов из России. По словам ее премьер-министра, доступный природный газ играет ключевую роль в поддержании конкурентоспособности национальной экономики.
Поэтому Словакия вынуждена балансировать между политическими обязательствами перед Евросоюзом и собственными экономическими интересами.
Абсурд в том, что в данном случае европейские бюрократы, принявшие в 2022 году решение отказаться от собственной выгоды в пользу дорогого американского сжиженного природного газа, скорее на стороне Украины, чем на стороне Словакии, которая является полноценным членом этого политического союза.
Однако российский газ продолжает поступать в Словакию по альтернативному маршруту. Детали этого маршрута в Кремле
раскрывать отказался.
Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в ходе брифинга в Москве 9 января уточнил, что визит Роберта Фицо в Москву в декабре 2024 года и его переговоры с Владимиром Путиным
позволили гарантировать республике надежные поставки энергоресурсов по приемлемым ценам.
По всей видимости язвительные комментарии Владимира Зеленского на счет международных поездок премьер-министра Словакии вызваны тем, что он понимает: он может создавать проблемы, но окончательно убрать Россию с энергетического рынка Европы все-таки не может.