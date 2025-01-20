https://ukraina.ru/20250120/1060413400.html

Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе

Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе - 20.01.2025 Украина.ру

Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе

В скором времени Словакия может наложить вето на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо 19 января в ходе выступления, которое он опубликовал в соцсетях

2025-01-20T17:58

2025-01-20T17:58

2025-01-20T17:58

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По словам Фицо, к такому решению он склоняется после отказа Владимира Зеленского обсудить транзит российского газа через территорию Украины.Премьер-министр Словакии напомнил, что выделение финансирования Украине требует единогласия в Европейском совете. Поэтому Словакия рассматривает вето как одну из возможных ответных мер на действия Киева."Зеленский считает, что все должны быть его слугами. В моем случае – нашла коса на камень. Роберт Фицо – словацкий премьер-министр, а не украинский слуга", – отметил он.Украина прекратила прокачку российского газа в Европу с 1 января 2025 года. Большинство европейских стран заявили, что никаких последствий от этого решения Киева они так и не почувствовали. Однако Братислава восприняла шаги Зеленского крайне негативно, настаивая на том, что Евросоюз из-за решения действующего руководства Украины может лишиться полусотни миллиардов евро.Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского встретиться на государственной границе и обсудить вопросы транзита газа, но тот отказался. "Ок, приезжай в Киев в пятницу (17 января – Ред.)", – написал Зеленский на своей странице в соцсетях. Премьер-министр Словакии не посчитал возможным принять такое приглашение.Позже Роберт Фицо предложил Зеленскому обсудить вопрос транзита газа через территорию Украины на полях экономического форума в Давосе. Но Зеленский и на этот раз ответил в неподобающей форме: в интервью агентству Bloomberg он сказал, что со словацким премьером невозможно планировать встречу, поскольку Фицо "может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи"."Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно не попадает в пункты своего назначения", — язвительно прокомментировал перспективу проведения переговоров с Фицо Владимир Зеленский.Позже Роберт Фицо допустил, что Зеленский исключает возможность транзита "какого-либо газа через Украину, так как есть представление, что через территорию этой страны может пойти в Европу только российский газ".Однако словацкий премьер отметил разные варианты для продолжения транзита, в том числе транспортировку газа, "который будет взят на российско-украинской границе и отправлен дальше". По его словам, Украина от этого получила бы доход, в то время как остановка поставок ведет к подорожанию топлива.Много заявлений, мало действийУ Братиславы есть рычаги давления на Киев, но вопрос в том, сможет ли она ими воспользовался. Так в интервью Украина.ру прокомментировал ситуацию доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев."Я устал комментировать заявления, хочется уже действий. Но дальше стоит вопрос: может ли Фицо произвести действия? Получается, что заявлениями он прикрывает тот факт, что действия он совершить не может", – допустил Трухачев.По словам эксперта, у Словакии есть рычаг давления на Украину – прекращение поставок электричества. Это могло бы быть намного действеннее, чем его угроза, так как в Евросоюзе найдут способ обойти словацкое вето на финансирование Украины, полагает собеседник издания."Но здесь есть одно "но". У Словакии нет собственной энергосистемы, она у нее общая с Чехией. Это значит, что Фицо не может выключить рубильник в одиночку. Учитывая то, кто в данный момент находится у власти в Чехии, ему этого не дадут сделать", – рассказал эксперт.Трухачев добавил, что Словакия может прекратить лишь поставки собственного электричества на Украину, но не транзит чешского. Поэтому возможности премьер-министра Словакии надавить на Киев, чтобы тот возобновил поставки газа ограниченные, сказал он."Что такое Словакия, и чем она отличается от Чехии? Вторая страна – это достаточно зажиточное государство с длительной историей, с прочным национальным самосознанием. Первая, т.е. Словакия – это как приложение к второй. Для многих словаков, в том числе и для словацких политиков, столица по-прежнему находится в Праге. Также у них общая оборона, общая энергосистема. Много чего у них все еще остается общим", – рассказал Трухачев.Что касается непосредственно Евросоюза, у него тоже есть рычаги давления на Словакию, продолжил он. Эксперт напомнил, что Брюссель уже пригрозил не дать Словакии 13 миллиардов евро из своих фондов."Словакия бедная по европейским меркам страна, и для нее это будет существенным ударом. Поэтому возможности Фицо в плане того, что он может сделать, ограничены. Но будучи опытным политиком, он прикрывает то, что не может сделать, громкими заявлениями", – отметил Трухачев.При этом эксперт подчеркнул, что у Фицо все-таки есть сфера, где он своими заявлениями действительно может чего-то добиться."Он может повлиять на чешскую предвыборную кампанию. В Чехии в этом году будут парламентские выборы. Судя по всему, действующее правительство проиграет эти выборы, и Андрей Бабиш снова станет чешским премьером. Вот тогда они вместе уже смогут и прекратить поставки электричества на Украину, и усложнить жизнь сотням тысяч украинцев, которые осели в Словакии (120 тыс.) и в Чехии (400 тыс.)", – рассказал Трухачев.По его мнеию, Роберт Фицо не может действовать в полной мере, не имея соответствующего союзника в Чехии."Он может остановить поставки словацкого электричества, но это будет капля в море. В ответ Чехия просто нарастит поставки своего электричества, и оно будет поставляться на Украину также, как поставляется и сейчас", – резюмировал эксперт.Европейская бюрократия против словацкой экономикиПоставки дешевых энергоресурсов из России не первый раз являются камнем преткновения в отношениях Братиславы и Киева. Летом 2024 года между Украиной с одной и Венгрией и Словакией с другой стороны разыгралась настоящая энергетическая война, вызванная намерениям Киева прекратить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".Теперь Словакия столкнулась с последствиями от отказа Киева продолжить транзит российского голубого топлива через свою территорию. Эта страна весьма зависима от поставок дешевых энергоресурсов из России. По словам ее премьер-министра, доступный природный газ играет ключевую роль в поддержании конкурентоспособности национальной экономики.Поэтому Словакия вынуждена балансировать между политическими обязательствами перед Евросоюзом и собственными экономическими интересами.Абсурд в том, что в данном случае европейские бюрократы, принявшие в 2022 году решение отказаться от собственной выгоды в пользу дорогого американского сжиженного природного газа, скорее на стороне Украины, чем на стороне Словакии, которая является полноценным членом этого политического союза.Однако российский газ продолжает поступать в Словакию по альтернативному маршруту. Детали этого маршрута в Кремле раскрывать отказался. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в Москве 9 января уточнил, что визит Роберта Фицо в Москву в декабре 2024 года и его переговоры с Владимиром Путиным позволили гарантировать республике надежные поставки энергоресурсов по приемлемым ценам.По всей видимости язвительные комментарии Владимира Зеленского на счет международных поездок премьер-министра Словакии вызваны тем, что он понимает: он может создавать проблемы, но окончательно убрать Россию с энергетического рынка Европы все-таки не может.О взглядах Роберта Фицо на окончание украинского конфликта в материале Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны

https://ukraina.ru/20240807/1056718819.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, трухачев, ес, bloomberg, украина.ру, российский газ, транзит, финансовая помощь