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Лассо на шее, свин в гостях, тёплые прощальные письма: инаугурация президента США – не скучный праздник

Лассо на шее, свин в гостях, тёплые прощальные письма: инаугурация президента США – не скучный праздник - 20.01.2025 Украина.ру

Лассо на шее, свин в гостях, тёплые прощальные письма: инаугурация президента США – не скучный праздник

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп во второй раз вступит в должность президента США, и с этого момента начнётся отсчёт его нового срока полномочий. Казалось бы, это чистая формальность, но у этой церемонии есть свои традиции и интересная история

2025-01-20T06:00

2025-01-20T06:00

2025-01-20T06:00

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Церемония проводится с 1789 года, тогда в должность вступал Джордж Вашингтон, причём в Нью-Йорке, бывшем временной столицей страны, а с 1801 года – когда состоялась инаугурация Томаса Джефферсона - торжества проходят в Вашингтоне.Порядок проведения церемонии инаугурации нигде не зафиксирован, но сложившиеся традиции сохраняются уже долгие десятилетия.Этапы американской избирательной системы жёстко привязаны к датам: президентские выборы проходят в первый вторник ноября после первого понедельника ноября високосного года, Конгресс утверждает результаты президентских выборов 6 января, у инаугурации главы государства также есть фиксированная дата - до 1933 года это было 4 марта, но было принято решение сократить период передачи власти от уходящей администрации к избранной, и с 1937 года церемония проходит 20 января (первая зимняя инаугурация была у Франклина Делано Рузвельта, переизбранного на второй срок). Однако есть исключение: если эта дата выпадает на воскресенье, то президент вступает в должность на следующий день, 21 января. Так было с тремя президентами, причём для всех них на втором сроке: Дуайтом Эйзенхауэром в 1957 году, Рональдом Рейганом в 1985-м, Бараком Обамой в 2013-м, - в следующий раз перенос придётся сделать в 2040 году.Впрочем, бывает, что вступать в должность американским лидерам приходилось в другой период – после смерти действующего президента и единственного добровольного случая ухода в отставку (Ричарда Никсона, не дожидаясь решения Сената об импичменте ) в связи с необходимостью срочно приступить к исполнению обязанностей, в истории США было 9 таких случаев: Джон Тайлер - 6 апреля 1841 года, Миллард Филлмор - 10 июля 1850 года, Эндрю Джонсон - 15 апреля 1865 года, Честер Артур - 20 сентября 1881 года, Теодор Рузвельт - 14 сентября 1901 года, Калвин Кулидж - 3 августа 1923 года, Гарри Трумен - 12 апреля 1945 года, Линдон Джонсон - 22 ноября 1963 года, Джеральд Форд - 9 августа 1974 года.Как проходит инаугурация президента СШАНачинается этот знаменательный день с утренней молитвы в церкви, расположенной через дорогу от Белого дома. Затем действующие президент и вице-президент с супругами встречают в Белом доме своих избранных преемников с супругами, чтобы провести совместное чаепитие – это символизирует мягкую передачу власти. К Капитолию, где новые руководители страны принесут присягу, они отправляются тоже вместе: в первой машине едут вице-президенты, потом – нынешняя и будущая первые леди (или первый джентльмен, как в случае с Дагом Эмхоффом, мужем Камалы Харрис), и наконец – президенты (действующий сидит справа, избранный – слева).С 1825 года, начиная с Джона Куинси Адамса, действо происходило в восточном крыле Капитолия, а в 1981 году Рейган перенёс церемонию в западное крыло, так и продолжается по сей день. Как обычно были исключения: Линдон Джонсон принял присягу на борту самолёта в аэропорту Далласа в день убийства Джона Кеннеди.Сначала присягу приносит вице-президент, произнося текст, закреплённый Конституцией: "Торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности вице-президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов". Затем то же самое делает президент.И хотя в этой фразе всего 35 слов на языке оригинала, Обама умудрился забыть текст. После "клянусь, что буду" он замолчал, но пауза длилась всего несколько секунд.Единственное зафиксированное требование к церемонии инаугурации президента США - произнесение текста присяги, держа руку на Библии. Впервые это сделал Джордж Вашингтон, впоследствии многие американские лидеры использовали именно этот же экземпляр Библии, так делали Уоррен Гардинг, Дуайт Эйзенхауэр, Джимми Картер. А вот Джордж Буш-младший, как и Джо Байден, клялся на семейной Библии. Обама вообще взял сразу две книги: с церемонии Авраама Линкольна, известного как идеолога освобождения темнокожего населения от рабства, и ту, которая принадлежала борцу за права афроамериканцев Мартину Лютеру Кингу.Джон Квинси Адамс клал руку на сборник законов, а Линдон Джонсон - на миссал (богослужебную книгу католиков). Дональд Трамп, известный своей одиозностью и стремлением идти против системы, вступая в должность впервые, хотел использовать вместо Библии написанную им же книгу "Искусство сделки", считая её "величайшей деловой книгой всех времён", как рассказала в своих мемуарах бывшая помощница политика.Вне зависимости от того, успеют ли президент и вице-президент произнести речь, их полномочия официально начинаются ровно в 12:00 20 января, как гласит 20-я поправка к Конституции США, в ту же минуту истекают полномочия предыдущих президента и вице-президента.До 1897 года прежде чем произнести клятву избранный президент выступал с речью, но Уильям Маккинли изменил этот порядок, и теперь речь звучит уже после присяги. Она воспринимается как программная установка, с которой новый глава государства собирается управлять Соединёнными Штатами. Политики как правило не пишут речь сами, прибегая к помощи своих секретарей, советников, помощников, но как всегда есть исключения – Линкольн, Рузвельт и Трамп в 2017-м сделали это самостоятельно. Франклин Пирс стал первым, кто произнёс текст наизусть, без бумажки.Некоторые фразы из этих речей впоследствии становятся крылатыми. Так, "не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны" Джон Кеннеди сказал, как раз-таки вступая в должность.Самой короткой стала вторая речь Джорджа Вашингтона – всего 135 слов, а самую длинную произнёс Уильям Генри Гаррисон – почти 8500 слов, что в прямом смысле стоило ему жизни: он отказался надеть перчатки, пальто и шляпу, хотя 4 марта 1841 года на улице было очень холодно, в итоге он заболел и умер от пневмонии всего через 31 день после вступления в должность.Инаугурация, казалось бы, церемония серьёзнее некуда, но некоторые из них были очень забавными. Так, когда в должность в 1953 году вступал Дуайт Эйзенхауэр, уроженец Техаса, на сцену вышел актёр Монти Монтана, исполнявший роли ковбоя, и набросил лассо на шею нового президента, но тот отреагировал спокойно. А на церемонию Никсона противники войны во Вьетнаме привели 66-килограммового поросёнка по кличке Пигасус, тем самым намекая, что он не хуже справился бы с управлением страной.После инаугурационного послания вступивший в должность президент прощается с уже бывшим президентом и вместе супругой провожает чету предшественника до машины. На этом официальная часть завершается и начинается праздничная: в зале Капитолия накрывается инаугурационный обед, затем парад с участием примерно 10 000 солдат, оркестров и праздничных платформ, а ещё позже - инаугурационные балы.Роль предшественников нового президентаТрадиционно на церемонии вступления в должность главы государства присутствуют все ныне живущие бывшие президенты США. Таковых на сегодняшний день, не считая самого Трампа (он не только будущий 47-й, но и 45-й президент), четверо: Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и в этот ряд встанет Джо Байден. А всего 3 недели назад их было пятеро, 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет скончался старейший американский лидер Джимми Картер, но вряд ли, будь он жив, пришёл бы на торжества, на кадрах с голосования на ноябрьских выборах видно, насколько он слаб, не было его и на инаугурации Байдена в 2021-м, но исключительно из-за опасения заразиться коронавирусом.Впрочем Трамп, не признавая своё поражение от Байдена на прошлых выборах, 20 января 2021 года на его инаугурацию не пришёл, чего не бывало с 1869 года. Байден так поступать не собирается и примет участие в церемонии вступления Трампа на второй срок.И хотя предшественники почтят своим присутствием 47-го президента, как рассказали источники телеканала NBC, на инаугурационном обеде Барака Обамы, Билла и Хиллари Клинтонов не будет. Насчёт Джорджа Буша-младшего и его жены Лоры неизвестно, их представители не смогли дать точного ответа журналистам.Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Трампа вообще (её кстати не было и на церемонии прощания с Джимми Картером), за что, как стало известно, Мелания Трамп раскритиковала супругу 44-го президента.Несмотря на порой очень серьёзные разногласия между уходящим и избранным президентами, по доброй традиции, заложенной Рейганом, уступавшим своё место Бушу-старшему, предшественник тепло приветствует своего преемника в рукописном письме, которое оставляет для него в Овальном кабинете. И вот отрывки из этих писем."Джордж, я дорожу воспоминаниями, которые мы разделяем, и желаю тебе всего самого наилучшего. Я буду за Вас молиться. Да благословит Бог Вас и Барбару. Я буду скучать по нашим обедам по четвергам ", - написал Рейган Бушу-старшему.Вверху на почтовом бланке было написано "Не позволяйте индюшкам вас расстраивать", а внизу - иронично нарисован мультяшный слон (скорее всего, намекающий на талисман Республиканской партии) с индюшками, взбирающимися на него.Клинтон написал Бушу-младшему: "Бремя, которое Вы сейчас взваливаете на свои плечи, велико, но часто преувеличивается. Непередаваема радость от того, что Вы делаете то, что считаете правильным".В свою очередь Буш-младший оставил Обаме такое послание: "Очень немногие имели честь знать, какую ответственность Вы сейчас чувствуете. Очень немногие знают волнующий момент и проблемы, с которыми Вы столкнётесь. Будут трудные моменты. Критики придут в ярость. Ваши "друзья" разочаруют Вас. Но у вас будет Всемогущий Бог, который утешит Вас, семья, которая любит Вас, и страна, которая заботится о Вас, включая меня. Что бы ни случилось, Вы будете вдохновлены характером и состраданием людей, которыми Вы сейчас руководите".Обама написал Трампу: "Мы всего лишь временные сотрудники этого офиса. Это делает нас хранителями тех демократических институтов и традиций, таких как верховенство закона, разделение властей, равная защита и гражданские свободы, за которые сражались и проливали кровь наши предки. Независимо от давления повседневной политики, мы должны оставить эти инструменты нашей демократии, по крайней мере, такими же сильными, какими мы их нашли. И, наконец, в суматохе событий и обязанностей найдите время для друзей и семьи. Они помогут Вам преодолеть неизбежные трудности. Мишель и я желаем Вам и Мелании всего наилучшего, когда Вы вступаете в это великое приключение, и знайте, что мы готовы помочь всем, чем сможем".И хотя Трамп не пришёл на инаугурацию Байдена, но послание ему всё же оставил, правда, попросил помощников отнести его в Овальный кабинет.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, дональд трамп, джо байден, барак обама (старший), билл клинтон, джордж буш, инаугурация, сша, президент сша, вице-президенты, джон кеннеди