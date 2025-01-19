https://ukraina.ru/20250119/1060376741.html

Киеву нужна передышка, чтобы снова воевать с Россией. Украинские эксперты цинично - о перспективах войны

Киеву нужна передышка, чтобы снова воевать с Россией. Украинские эксперты цинично - о перспективах войны - 19.01.2025 Украина.ру

Киеву нужна передышка, чтобы снова воевать с Россией. Украинские эксперты цинично - о перспективах войны

На Украине начинают догадываться, что без передышки-перемирия киевскому режиму не выжить. Но вполне откровенно объясняют публике. Зачем эта передышка нужна — не для мира, а для новых смертей.

2025-01-19T12:57

2025-01-19T12:57

2025-01-19T12:57

россия

украина

киев

владимир зеленский

юрий луценко

александр дубинский

вооруженные силы украины

верховная рада

"прямой"

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg

Выяснилось, что для новых и новых массовых жертвоприношений уже не хватает "рабочего материала" - простых украинцев. Фанатики бандеровской идеологии заканчиваются, а нормальные люди не видят, за что же им умирать — за капиталы Зеленского и (или) Порошенко? Довольно слабая мотивация. Сами же украинские "элитарии" сгорать в топке войны явно не хотят.Потому-то и заговорили о необходимости перемирия. Оно нужно Киеву и Европе только для наращивания мышц, пояснил в эфире телеканала "Прямой" бывший социалист, депутат Верховной Рады, экс-глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.По его словам, "это будет только передышкой между фазами войны". Луценко считает, что затем украинцы затем снова будут воевать на стороне Запада против России."Европа всё больше убеждается, что вероятность финального столкновения с Россией как авангардом диктаторского союза "Иран — Пекин — Северная Корея" почти неизбежна, и ВСУ подарили им определённый период времени", - заявил украинский политик. По его мнению, в Европе понимают, что ВСУ — "единственный щит, который их защитит", единственный инструмент, который может остановить Россию.Вообще Украина (киевский режим — Ред.) при определённых условиях в будущем станет "главным действующим лицом в Европе для защиты европейских ценностей", весьма амбициозно предрёк Луценко, не пояснив, за какие именно ценности украинцы должны платить жизнями — за ЛГБТ*, что ли?При этом экс-генпрокурор вынужден признать, что реальные возможности ВСУ без поддержки Европы противостоять ВС РФ фактически отсутствуют. Как же они тогда могут стать "главным действующим лицом в Европе", не понятно, впрочем такое противоречие нисколько Луценко не смущает. Пока что остановить Россию не удаётся, констатировал Луценко, пояснив, что на Донбассе после взятия Покровска (Красноармейска — Ред.) русским будет открыт путь на Днепропетровск (переименованный майданными властями в Днепр — Ред.), а там "по дороге только голая степь", ВСУ негде будет закрепиться.Негде и некому. В украинском Генштабе еще осенью прошлого года признали, что ВСУ не имеют возможности оперативно пополнять свои бригады личным составом. Тогда как для успешного противостояния на фронте необходимо создавать новые соединения. Насильственная мобилизация не дала пока того эффекта, на который рассчитывали в Киеве.Теперь уже в рядах ВСУ зреет недовольство тем, как командование использует имеющиеся силы. Паблики цитируют заявление украинского военнослужащего Сергея Сайгона, сказавшего, что большую часть пехоты ВСУ "угробили в тупых банзай-атаках на кусты", а теперь вот "начали плакать о нехватке людей".Но эту нехватку людей заправилы киевского режима и их западные хозяева готовы восполнить любым способом.Находящийся в Лукьяновском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что сейчас "Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать (в ВСУ — Ред.) подростков". По мнению нардепа, о наличии таких планов свидетельствует увеличение количества сотрудников полиции и ТЦК (аналог военкомата — Ред.), задействованных в мобилизации.У Зеленского наличие планов призывать 18-летних отрицают, но Дубинский считает это двуличием: "мы не будем призывать 18-ти летних, но 17-ти летние должны стать на воинский учет под угрозой штрафа".Напомним, Зеленский подписал закон, согласно которому ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на воинский учёт призывников, в случае уклонения им грозит штраф.Кстати, нехватку личного состава в ВСУ (то есть людей, предназначенных на убой) Киев пытается восполнить и другим способом, а именно - "приглашая" вернуться украинцев, уехавших в Европу. Телеграм-канал "Два майора" отмечает, что европейские страны по инициативе украинских властей создают сейчас условия для вытеснения граждан Украины в интересах пополнения рядов ВСУ.Так, в Германии сеть центров "Хаб единства" (Unity Hub) займутся, помимо прочего, "консультированием по вопросам добровольного возвращения в Украину и внесения взносов в восстановление страны". Понятно, что после "добровольного возвращения" их ждут в ВСУ."В свете множества сообщений о зреющей нехватке личного состава в ВСУ для продолжения боевых действий, указанные мероприятия скоро станут общеевропейским трендом. Их инициатором является руководство Украины, которое не собирается отказываться от конфронтации с Россией, а только ищет возможности для передышки и накопления сил для проведения наступательных действий", - констатирует телеграм-канал.И еще о перспективах временного замирения, оно же — необходимая для нацистов передышка. А Москве нужно ли давать киевскому режиму какую-то передышку? Тот же Дубинский отмечает, что в таком случае возникнет проблема с гарантиями безопасности для Киева - таких гарантий не дадут, если сохранятся риски прихода к власти реваншистских партий."Ну, просто представьте себе - Зеленский, Залужный, Притула, Порошенко и Билецкий** строят на оставшейся территории анти-Россию. И еще и не признают потерю территорий де-юре.Чтобы Трамп дал гарантии такому режиму, и русские на это согласились, надо сначала проехать Abram’сом по Красной площади. То есть, не будет никаких гарантий безопасности без смены самой парадигмы украинской власти", - написал нардеп в своём телеграм-канале. По его словам, "вот эту задачу надо решать Трампу".Что до позиции Москвы, то российский политолог Андрей Суздальцев отметил в интервью изданию Украина.ру, что условия мира Россией уже объявлены."Мы хотим твердый, стабильный, жёсткий мир с легализацией освобожденной территории, признанный статус новых членов федерации" - пояснил эксперт. По его словам, от Трампа последует предложение о немедленном прекращении огня по линии боевого соприкосновения, но - "бесконечные перемирия только на пользу врагу, НАТО".* движение признано экстремистским** Признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "А ведь и англичан можно обвинить в недостаточной соборности. Эксперты и политики о важности пропаганды"

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, киев, владимир зеленский, юрий луценко, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада, "прямой", эксклюзив