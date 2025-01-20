https://ukraina.ru/20250120/1060413745.html

Путин сочувствует Трампу

Путин сочувствует Трампу - 20.01.2025 Украина.ру

Путин сочувствует Трампу

Дональд Трамп пережил непростой период избирательной компании, были даже покушения на его жизнь. Об этом 20 января на Совбезе России заявил президент Владимир Путин.

2025-01-20T17:33

2025-01-20T17:33

2025-01-20T17:41

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"Очевидно, что предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким: на него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление. Дело дошло до попыток покушения на его жизнь" - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров также затронул тему выборов президента США, приковывающую внимание в разных странах."Действительно, репортажи мировых СМИ, соцсетей переполнены сведениями из Вашингтона ещё со вчерашнего дня, когда Трамп и его команда прибыли в столицу для сегодняшней инаугурации, которая намечена на 20:00 по московскому времени. Детали хорошо известны, но параллельно с подготовкой к этой церемонии, конечно, нарастают спекуляции, аналитические выкладки, прогнозы относительно того, как это повлияет на различные конфликты в самых разных регионах мира", - констатировал Лавров.В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Помимо важных внешнеполитических событий участники заседания Совбеза России рассмотрели ситуацию в отдельных регионах Российской Федерации.Также на эту тему: И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона

https://ukraina.ru/20250120/1060412499.html

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новости, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, совбез, совет федерации, администрация президента, президентские выборы, президент сша, президент, курская область, кто