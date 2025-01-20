Путин сочувствует Трампу - 20.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250120/1060413745.html
Путин сочувствует Трампу
Путин сочувствует Трампу - 20.01.2025 Украина.ру
Путин сочувствует Трампу
Дональд Трамп пережил непростой период избирательной компании, были даже покушения на его жизнь. Об этом 20 января на Совбезе России заявил президент Владимир Путин.
2025-01-20T17:33
2025-01-20T17:41
новости
россия
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
совбез
совет федерации
администрация президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060413938_0:203:3153:1977_1920x0_80_0_0_9f5e9e792c231a12ce8d5524a9b817b3.jpg
"Очевидно, что предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким: на него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление. Дело дошло до попыток покушения на его жизнь" - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров также затронул тему выборов президента США, приковывающую внимание в разных странах."Действительно, репортажи мировых СМИ, соцсетей переполнены сведениями из Вашингтона ещё со вчерашнего дня, когда Трамп и его команда прибыли в столицу для сегодняшней инаугурации, которая намечена на 20:00 по московскому времени. Детали хорошо известны, но параллельно с подготовкой к этой церемонии, конечно, нарастают спекуляции, аналитические выкладки, прогнозы относительно того, как это повлияет на различные конфликты в самых разных регионах мира", - констатировал Лавров.В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Помимо важных внешнеполитических событий участники заседания Совбеза России рассмотрели ситуацию в отдельных регионах Российской Федерации.Также на эту тему: И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона
https://ukraina.ru/20250120/1060412499.html
россия
сша
вашингтон
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060413938_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731ae5505c38966b0cf9d13461eaf7b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, совбез, совет федерации, администрация президента, президентские выборы, президент сша, президент, курская область, кто
Новости, Россия, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Совбез, Совет Федерации, Администрация президента, президентские выборы, президент США, президент, Курская область, КТО

Путин сочувствует Трампу

17:33 20.01.2025 (обновлено: 17:41 20.01.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп пережил непростой период избирательной компании, были даже покушения на его жизнь. Об этом 20 января на Совбезе России заявил президент Владимир Путин.
"Очевидно, что предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким: на него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление. Дело дошло до попыток покушения на его жизнь" - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров также затронул тему выборов президента США, приковывающую внимание в разных странах.
"Действительно, репортажи мировых СМИ, соцсетей переполнены сведениями из Вашингтона ещё со вчерашнего дня, когда Трамп и его команда прибыли в столицу для сегодняшней инаугурации, которая намечена на 20:00 по московскому времени. Детали хорошо известны, но параллельно с подготовкой к этой церемонии, конечно, нарастают спекуляции, аналитические выкладки, прогнозы относительно того, как это повлияет на различные конфликты в самых разных регионах мира", - констатировал Лавров.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
17:07
Москва открыта к диалогу по Украине: Путин поздравил ТрампаМосква открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, однако его целью должно стать не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе. Такое заявление 20 января на совещании Совбеза сделал президент России Владимир Путин
В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Помимо важных внешнеполитических событий участники заседания Совбеза России рассмотрели ситуацию в отдельных регионах Российской Федерации.
Также на эту тему: И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона
 
НовостиРоссияСШАВашингтонДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровСовбезСовет ФедерацииАдминистрация президентапрезидентские выборыпрезидент СШАпрезидентКурская областьКТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ
18:02Зеленский готов к переговорам: советник Трампа заявил о "новой" позиции главы киевского режима
18:02Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине
17:58Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе
17:50Лавров рассказал о важности ротации в кресле президента США
17:33Путин сочувствует Трампу
17:16И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона
17:13Поражение Украины от создателей "взять Киев за три дня"
17:12БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине
17:07Москва открыта к диалогу по Украине: Путин поздравил Трампа
16:56Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин
16:44Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги
16:42Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами
16:41Главное, чтобы не в сталинках: киевский архитектор предложить выселить Раду и кабмин из советских зданий
16:39Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко
16:30Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
16:25Император Трамп, "царёк" Зеленский и подготовка к распродаже "Юкрейн". Скандальные цитаты недели
16:00Фильм "Иван Франко" – первый и единственный
15:56Не признали знаменитость: Моравецкого не пускали на митинг Трампа без паспорта
15:42Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке
Лента новостейМолния