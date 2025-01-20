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Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры

Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры - 20.01.2025 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры

Зеленский будет всеми силами саботировать любые мирные инициативы. Особенно, если они будут на уровне двусторонних контактов России и США. И для России главное здесь пройти по очень тонкой грани – политической и дипломатической. Не заключить никаких перемирий и не подписать никаких обязанностей, свалив провал этих мирных переговоров на Киев.

2025-01-20T07:00

2025-01-20T07:00

2025-01-20T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Отмена санкций против России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.Ранее администрация президента США Джо Байдена повторно внесла в санкционный список около 100 российских компаний.- Дмитрий Олегович, будет ли Трамп, чья инаугурация состоится 20 января, использовать санкции для разрешения конфликта на Украине в пользу США?- Все разговоры о завершении конфликта крайне преждевременны. Трамп открытым текстом сказал, что украинский конфликт оказался сложнее, чем казалось. И за пару телефонных звонков все сделать не получится.Все началось с того, что Россия подняла на глобальном уровне вопрос отношений с НАТО в контексте обеспечения безопасности. Эрозия безопасности к тому времени зашла слишком далеко, в том числе в связи с отменой ряда договоров об ограничении вооружений по американской инициативе. Или Россией в ответ на действия США. Архитектура безопасности, которая в Европе была выстроена во времена Холодной войны разрушена полностью. Пожелание российской стороны в том, чтобы она была снова создана.Главное условие разрешения какого-то конфликта между Россией и НАТО состоит в том, чтобы между Россией и ее союзниками и США и их союзниками было заключено соглашение о безопасности, которое включает создание нейтрального пространства на Украине. Такое соглашение с администрацией Трампа заключено не может быть в принципе.С точки зрения Трампа безопасность Соединенных Штатов должна обеспечиться в одностороннем порядке силами самих США. Если для этого нужно контролировать Панамский канал, мы придем и заберем. Нужно контролировать Гренландию, придем и заберем ее. Мы не будем договариваться с Китаем, а вооружим Тайвань.Второе. А зачем это нужно Трампу, у которого чисто бизнесовый менталитет? Он считает, что проблемы с безопасностью — это хорошо, потому что за них можно заставить платить. Европа боится России? Отлично, ребята. До 5% ВВП доводите военные расходы, мы продадим вам оружие.А как можно заработать на разрядке отношений? Только если последует развитие торговых отношений. А Трамп — это представитель школы изоляционизма. Он считает, что торговую политику нужно вести с позиции силы: имея доступ к нашему рынку, вы обязаны что-то покупать у нас с теми тарифами, которые мы назначим.То есть если смотреть на проблему с глобального уровня, это не российско-украинский конфликт, это конфликт России и Запада в целом. И этот конфликт России и Запада – это часть общего конфликта между Западом и всем остальным миром.Почему появилось такое понятие, как Глобальный Юг, который не позволяет себя убедить в том, что Россия агрессор? Они понимают, что мы представляем их интересы. Просто мы оказались на острие этого противостояния, потому что проиграй Россию эту войну, вернется в той или иной форме колониализм. И появление Трампа — это знак в пользу того, что этого уже не случится. И никто на Западе уже не думает о том, чтобы нас сломать. Поэтому там действительно хотели бы завершить конфликт. Но они хотели бы завершить конфликт с нами. В рамках узкой повестки дня, не решая при этом глобальных задач. На глобальном уровне они хотят господствовать, пользоваться благами денежной монополии, не допуская возникновения альтернативных расчетных центров.И на глобальном уровне противостояние ужесточается. И это видно по тем сигналам, которые Америка посылает Китаю и своим союзникам. А с нами они хотели бы какого-то перемирия, потому что им эта война начинает дорого обходиться. И они понимают, что могут потерять всю Украину. Потому что количество земли украинской под контролем России постоянно увеличивается. Причем ускоренными темпами.И если в этом году фронт рухнет, и украинская армия от систематического отступления перейдет к бегству, а это вполне работоспособный сценарий, то можно легко себе представить, что Россия за очень короткий период времени захватит очень много. И это будет фиаско для Европы, для НАТО, для Штатов.Поэтому они хотят сузить глобальную повестку, которую Путин поднял на флаг: что мир устроен неправильно, нельзя обеспечить безопасность за счет других. Они хотят обсудить сугубо локальную историю. Но если мы сейчас заключим какое-то перемирие, то через несколько лет снова будем воевать. Но Трамп не будет говорить на глобальную тему.- Есть ли еще причины, по которым невозможно перемирие?- Вторая причина — это Зеленский. Если будет заключен мир, он станет политическим трупом. До сих пор украинское общество распропагандировано настолько, что то, что происходит на фронте, это не поражение для них, а какая-то перегруппировка. Это полностью зомбированное общество. И вдруг это общество поставят пред фактом: мы все проиграли, границы даже 2022 года недостижимы, в НАТО не возьмут. Зеленский будет оттягивать эту катастрофу до последнего. Ему эта война нужна, потому что только в войне он может жить.Поэтому Зеленский будет всеми силами саботировать любые мирные инициативы. Особенно, если они будут на уровне двусторонних контактов России и Соединенных Штатов. И для России главное здесь пройти по очень тонкой грани – политической и дипломатической. Не заключить никаких перемирий и не подписать никаких обязанностей, свалив провал этих мирных переговоров на Киев.Если нам это удастся сделать, мы дадим Трампу очень хороший пас. Трамп после этого выйдет к американскому народу и скажет, что Зеленский украл все наши деньги. Это все проблема администрации Байдена, а мы ошибок прошлого не допустим. Вот, что должно случиться в первом полугодии при правильном поведении России. А дальше решение украинской проблемы произойдет в близкой исторической перспективе.- Как в эту картину вплетаются слова советника по нацбезопасности Майка Уолца о том, что Украине необходимо мобилизовать сотни тысяч новых солдат и для этого понизить мобилизационный возраст? Это же политическая смерть для Зеленского. Трамп его таким образом хочет закопать?- Для США это со всех сторон правильное предложение. Ну, во-первых, это усиление переговорной позиции: если вы не согласитесь на нашу позицию, на Украине еще есть, кому сопротивляться.Далее, многие страны НАТО, и, во-первых, Франция, рассматривают украинцев как наёмную военную силу для решения своих задач в бывших колониях. Иностранный легион стоит дорого, а украинцы дешево, поэтому надо мобилизовать всех, кого только можно, чтобы они имели какой-то опыт обращения с оружием.Вы думаете, НАТО будет воевать с Ираном, если такая война будет, или с Китаем руками европейцев? Или руками американцев? Никогда еще военная служба была столь непопулярна в этих странах. Кто-то же должен будет решать военные задачи в интересах евроатлантической империи, а она становится именно империей. Это трансформация Римской республики в Римскую империю, если проводить исторические аналогии. Только вместо Средиземного моря у нас Атлантический океан.Чтобы этих украинцев вооружить нужно оружие. У кого его купят? У американцев. Заплатит за это Европа. Для США продолжение войны это хорошо. Поэтому я думаю, что Трамп будет сильно расстроен по поводу провала этих переговоров. Если он мир заключит, прогнув Россию на какие-то условия, которые он может продать, как победу свою, это будет хорошо. Не заключит - будет продавать оружие.- А какие это могут быть условия?- Условий, на которых Россия могла бы пойти на долгосрочный мир, это, во-первых, четыре области и Крым в административных границах признаются официально территорией Российской Федерации. Украина объявляется демилитаризованной зоной. Никаких иностранных войск. Численность этих войск, которые там могут быть только украинские, строго оговаривается международными соглашениями. Они не имеют права, эти войска, иметь какие-то дальнобойные системы. Они имеют очень серьезные ограничения по авиации и артиллерии. Только пехота.Если угодно, экономическая интеграция с Европой. Против этого в Москве никто не будет возражать. Нам это даже выгодно. У нас будет рынок, через который можно будет попасть в Европу. На такие условия могло бы согласиться Россия. И то я считаю, что это условия достаточно мягкие.Это умеренные требования с учетом ситуации на земле, где Россия владеет инициативой и ни шатко ни валко в этой войне побеждает.- Почему ни шатко ни валко?- Потому что ведет ее крайне гуманными методами. Сравните эту войну с Вьетнамской войной, с тем, что Израиль устроил в Секторе Газа и проиграл. Обычная ситуация, когда гражданских гибнет больше, чем военных, но не здесь. Потому что Россия действует хирургическими мерами, не снося гражданскую инфраструктуру.Потому что эту войну можно было бы ускорить, если Украину оставить без света. А это очень просто - перебить энергетический коридор из Словакии. Правда, Фицо сам хочет от электричества их отключить из-за того, что его без газа оставили. Можно ему в этом помочь.Уничтожаются газовые хранилища, трансформаторы, после этого АЭС останавливаются, потому что некуда их электричество выводить оттуда. Таким образом энергетическая система Украины фрагментируется на острова. Так бы воевали американцы. Но мы ведем войну очень гуманными методами, стараясь не причинять лишних неудобств населению. Может быть, чтобы войти в историю или лояльность этого населения в будущем заполучить.Но на мой взгляд, жизнь русского солдата стоит гораздо больше, чем комфортная жизнь киевлянина, который если бы посидел без света, воды и без тепла вместо того, чтобы мемы постить насчет Крымского моста, пошел бы и поменял власть. Люди, которые поддерживают политику нашей страны, требуют более жестких мер.Безопасность нашей страны может быть либо достигнуто принятием условий, о которых я сейчас уже сказал, либо тотальным разгромом украинского государства. Политическая задача российского руководства, дипломатии, использовать невменяемость Зеленского, чтобы именно он сорвал мирный процесс. Он уже много для этого сделал.Корейский вариант заморозки по линии фронта, который нам предлагают США нам не подходит. В Южной Корее потом возникли американские базы. А нам не нужно, чтобы американские базы или британские, или французские возникли на правом берегу Днепра. Мы не для этого эту войну начали.О политике новой администрации США Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий голубовский, нато, украина.ру