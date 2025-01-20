Главное, чтобы не в сталинках: киевский архитектор предложить выселить Раду и кабмин из советских зданий
Украинский архитектор, глава киевского архитектурного бюро Николай Вихарев предложил переселить Верховную Раду страны и кабмин из сталинских зданий, так как эти строения - "торжество сталинского классицизма". Такое заявление он сделал в эфире украинского издания Liga.net
"Архитектура - это часть пропаганды", - заявил архитектор, добавив, что "перенос органов власти в другие локации станет не просто символическим жестом, но и практичным решением", ведь "сколько не сбивай советскую символику с фасада здания - оно останется торжеством сталинского классицизма".
Кабмин удостоился особого внимания Вихарева, заявившего, что это строение вообще "построено на костях", так как начинали его строить в 1930-х годах как здание НКВД УССР. Вот только куда стоит переехать украинским депутатам и министрам, архитектор не уточнил.
"Крещатик за последние годы существенно деградировал, - никак не угомонится архитектор. - Улица должна стать нашими "Елисейскими полями". Следовательно, с этой улицы надо убрать все органы власти, которые "не дают развиваться инфраструктуре", - резюмировал глава киевского архитектурного бюро.
Зеленский Крещатик 9 мая 2022 года
Киевский режим уже несколько лет активно борется с любым упоминанием России или СССР в рамках закона о декоммунизации. Сотни городов, тысячи улиц и учебных заведений сменили названия на идеологически "правильные". Вот только на Украине коварно умалчивают, что львиная доля строений, предприятий и инфраструктуры осталась Киеву именно в наследство от Советского Союза.
Одним из символичных случаев стала установка мемориальной таблички неонацистке, филологу и экс-депутату Верховной Рады Ирине Фарион во Львове. Повесили этот памятный знак над другой памятной доской, где на украинском языке было написано, что это здание построено в 1964 году Стройуправлением №51 треста "Львовжилстрой", по проекту львовского филиала киевского института "Гипроград".
"Советская власть, с наследием которой половину своей жизни боролась Фарион, оказывается строила школы и при этом не боролась с украинским языком. А не было бы ее - некуда было бы и табличку в честь убиенной прикрутить", - прокомментировали ситуацию журналисты телеграм-канала Украина.ру.
Украинские "патриоты" уничтожают все советское с той же скоростью, что позже предают киевский режим. Вот последний такой пример: Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушника.