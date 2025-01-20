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Главное, чтобы не в сталинках: киевский архитектор предложить выселить Раду и кабмин из советских зданий

Главное, чтобы не в сталинках: киевский архитектор предложить выселить Раду и кабмин из советских зданий - 20.01.2025 Украина.ру

Главное, чтобы не в сталинках: киевский архитектор предложить выселить Раду и кабмин из советских зданий

Украинский архитектор, глава киевского архитектурного бюро Николай Вихарев предложил переселить Верховную Раду страны и кабмин из сталинских зданий, так как эти строения - "торжество сталинского классицизма". Такое заявление он сделал в эфире украинского издания Liga.net

2025-01-20T16:41

2025-01-20T16:41

2025-01-20T16:41

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Кабмин удостоился особого внимания Вихарева, заявившего, что это строение вообще "построено на костях", так как начинали его строить в 1930-х годах как здание НКВД УССР. Вот только куда стоит переехать украинским депутатам и министрам, архитектор не уточнил.Киевский режим уже несколько лет активно борется с любым упоминанием России или СССР в рамках закона о декоммунизации. Сотни городов, тысячи улиц и учебных заведений сменили названия на идеологически "правильные". Вот только на Украине коварно умалчивают, что львиная доля строений, предприятий и инфраструктуры осталась Киеву именно в наследство от Советского Союза.Одним из символичных случаев стала установка мемориальной таблички неонацистке, филологу и экс-депутату Верховной Рады Ирине Фарион во Львове. Повесили этот памятный знак над другой памятной доской, где на украинском языке было написано, что это здание построено в 1964 году Стройуправлением №51 треста "Львовжилстрой", по проекту львовского филиала киевского института "Гипроград"."Советская власть, с наследием которой половину своей жизни боролась Фарион, оказывается строила школы и при этом не боролась с украинским языком. А не было бы ее - некуда было бы и табличку в честь убиенной прикрутить", - прокомментировали ситуацию журналисты телеграм-канала Украина.ру.Украинские "патриоты" уничтожают все советское с той же скоростью, что позже предают киевский режим. Вот последний такой пример: Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушника.

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новости, украина, россия, ссср, ирина фарион, верховная рада, рада, нквд, декоммунизация, иосиф сталин