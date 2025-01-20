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Поражение Украины от создателей "взять Киев за три дня"

Поражение Украины от создателей "взять Киев за три дня" - 20.01.2025 Украина.ру

Поражение Украины от создателей "взять Киев за три дня"

На Украине любят припоминать России планы взять Киев за три дня, хотя автором мэма был председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. В российских СМИ эта оценка давалась обычно со ссылкой на первоисточник… Но прошло три года и американские источники начали выдавать другие суждения – гораздо менее смешные

2025-01-20T17:13

2025-01-20T17:13

2025-01-20T17:13

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19 января Time опубликовал статью под загадочным названием "Почему победа Байдена на Украине обернулась поражением Зеленского".Автор материала Саймон Шустер сразу берёт быка за рога и пишет, что "победа Украины" никогда не была целью американской политики в этом конфликте. В частности, Вашингтон никогда "не говорил о территориальных параметрах".Нельзя сказать, что он врёт. Да, можно вспомнить, что в феврале 2023 года Виктория Нуланд, не просто печеньконосица, но вполне себе заместитель госсекретаря, заявила:"Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали".Вроде бы США поддержали "формулу мира", составляющей которой является "восстановление территориальной целостности в границах 1991 года" (большинство СМИ, кстати, так и озаглавили соответствующую новость), но на деле-то Нуланд всего-навсего сказала, что США возможно (!) поддержат переговоры на основе этой формулы.Казалось бы, та же самая территориальная целостность в границах 1991 года последовательно поддерживается США с 2014 года, но, опять же, американцы никогда не говорили, что её восстановление должно происходить военным путём.Даже наоборот – само по себе её разрушение произошло при активном участии США, которые срежессировали государственный переворот, а затем запретили "хунте" применять силу для возвращения Крыма (появилась даже конспирологическая версия, по которой США отдали Крым России опасаясь усиления влияния исламских радикалов в украинском Крыму – чушь конечно, но чушь логичная).Да и само наблюдение за политикой США на протяжении конфликта порождает некоторые сомнения в чистоте помыслов заокеанский "друзей Украины".Много времени и места потрачено на то, чтобы показать "стратегию поэтапной эскалации". Суть её в том, что противоположную сторону конфликта (в данном случае – Россию) постепенно подводят к мысли о необходимости пойти на уступки, не доводя дело до прямого противостояния в общепланетном масштабе.Однако при этом, естественно, под удар подставляется какая-то третья сторона – в данном случае Украина. Её не только подставили, но и не дали возможности договориться с Россией. Если о роли Бориса Джонсона было известно благодаря его болтливости, то о роли госсекретаря Энтони Блинкена стало известно только 18 января благодаря The New York Times:"Когда в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк А. Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, г-н Блинкен настоял на продолжении борьбы".Иногда доходило до непосредственного вмешательства в работу украинского командования.Например, после того, как российские воска оставили Херсон, ожидалось, что украинское командование, выровняв линию фронта по Днепру, предпримет высвободившимися силами наступление в направлении Мелитополь-Бердянск. Не факт, ВСУ здесь ожидал такой же успех как на харьковском направлении, но такой удар был бы для российской армии весьма неприятным. Однако, как мы знаем, удар не воспоследовал, высвободившиеся резервы были использованы в Донбассе без особого эффекта.Как сообщило издание Business Insider 9 января прошлого года, Залужный действительно планировал такое наступление, но США запретили его проводить, опасаясь… всего.С одной стороны, предложенная украинской стороной операция выглядела чрезмерно смелой, даже авантюрной и прорыв мог окончится военной катастрофой.С другой стороны, успеха операции США боялись чуть ли не больше, потому что в таком случае украинские войска вышли бы к Крыму, что, по мнению вашингтонских аналитиков привело бы к неконтролируемой эскалации, поскольку Крым очень важен для российского руководства. Вплоть до того, что Россия сможет применить для защиты Крыма ядерное оружие (интересно, что американские аналитики серьёзно опасались такого развития событий не смотря на сомнительную эффективность и очевидные имиджевые риски).А вот полгода спустя США уже не боялись ни возможного разгрома ВСУ, ни прорыва в Крым. К лету 2023 года удалось сформировать и вооружить новые бригады, но, с другой стороны, была выстроена глубоко эшелонированная система обороны российских войск с мощным предпольем. В результате главным отличием реального наступления 2023 года от вероятного наступления 2022 года стали значительно большие украинские потери.Потом США не забыли обвинить Залужного в том, что он внёс отсебятину в гениальный план, рассеяв силы по нескольким направлениям, что предопределило провал наступления. Между тем, в чём Залужный действительно виноват, так это в том, что он испугался огромных потерь и снизил темпы наступления… Только нам показалось, что в ходе этой операции США рассчитывали не на оперативный успех ВСУ, а на возможно большие потери?Как оказалось, украинские аналитики до сих пор считают, что предполье и было главной укреплённой линией, а следовательно они российскую оборону прорвали, но наступать дальше не стали в качестве жеста доброй воли – верим каждому слову. Но, судя по имеющейся информации, даже в случае прорыва российской обороны у ВСУ сил для развития успеха не было.В конечном счёте Саймон Шустер перечисляет следующие реальные планы США:1. "Важной целью для Украины было выжить как суверенной, демократической страны, свободной для интеграции с Западом".По поводу суверенитета и демократии – это чистой воды оруэлловский новояз, который начинает создавать проблемы для самих западных пропагандистов (Украина – "демократия", но с запредельным уровнем коррупции и нарушения прав человека, который тоже нужно признавать для давления на Киев). Главное, конечно это "свобода интеграции", в смысле – сохранение статуса колонии Запада.2. Байден "также хотел, чтобы США и их союзники оставались едиными".Это удалось полностью – именно ЕС оказался главной целью украинской провокации. Европа потеряла российский рынок, энергоносители по фиксированной цене, повысила военные расходы и оказалась в унизительно политической зависимости не только от США (к этому-то они за последние 80 лет привыкли), но даже и от Украины…3. При всём этом необходимо было "избегать прямого конфликта между Россией и НАТО", что тоже удалось.При всём этом Россия поражения не потерпела – переговоры продолжаются и с высокой степенью вероятности изначально поставленные военно-политические цели будут достигнуты.А Украина? Украина понесла огромные человеческие, материальные и территориальные потери не получив ничего. Отличных союзников завела себе Украина… Поневоле вспоминаешь Гарри Трумэна с его легендарной фразой "пусть они как можно больше убивают друг друга". Он, кстати, представлял Демократическую партию…Самое забавное, что американцы сейчас могут быть цинично честны – выбора у украинцев всё равно нет. Право не иметь возможность что-либо выбирать они отстояли на Майдане и в окопах Авдеевки.О кризисе системы самообороны Запада в результате украинского конфликта можно прочитать в статье Василия Стоякина "Кризис НАТО: оборона или нападение"

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, сша, украина, россия, валерий залужный, марк милли, джо байден, вооруженные силы украины, нато