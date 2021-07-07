В частности, Кулеба, находясь в Вильнюсе с рабочим визитом, сообщил, что Украина, Литва и Польша планируют подписание важных документов.
«"Люблинский треугольник" — это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы… Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник"», — сказал Кулеба.
Министры подписали Дорожную карту дальнейшего взаимодействия и Декларацию о европейском наследии и общих ценностях.
Ранее сообщалось, что министры «Люблинского треугольника» потребовали реакции Запада на действия России в Крыму.
Президенты Литвы и Польши примут участие в саммите так называемой Крымской платформы, которую придумал президент Украины Владимир Зеленский.