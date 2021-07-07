Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал трёхстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой «Люблинский треугольник» альтернативой сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в своем видеообращении 7 июля в Facebook

В частности, Кулеба, находясь в Вильнюсе с рабочим визитом, сообщил, что Украина, Литва и Польша планируют подписание важных документов. Европа в панике: Лукашенко нанес жесткий ответный удар по Западу © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

«"Люблинский треугольник" — это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы… Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник"», — сказал Кулеба.

Министры подписали Дорожную карту дальнейшего взаимодействия и Декларацию о европейском наследии и общих ценностях.

Ранее сообщалось, что министры «Люблинского треугольника» потребовали реакции Запада на действия России в Крыму.

Президенты Литвы и Польши примут участие в саммите так называемой Крымской платформы, которую придумал президент Украины Владимир Зеленский.