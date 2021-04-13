Ранее известный киевский политолог Михаил Погребинский высказывал мнение, будто бы граждане Украины считают слишком антиукраинским тот нарратив, который высказывается на российских ток-шоу, но в целом согласны с оценкой происходящего в стране.
На Украине считают, что Россия должна предпринять целый ряд шагов, чтобы понравиться украинцам, хотя с 1991 года действия Москвы в отношении Украины весьма позитивными и предупредительными, подчеркнул эксперт.
«Можно уже было сто раз понравиться, но, почему-то, все время чего-то не хватало. Даже когда газ был дешевле его рыночной стоимости, на Украине говорили, что Россия специально посадила Украину на иглу дешевого газа. А когда газ стал дорогим, они стали говорить, что Россия грабит Украину. И так не угодишь, и так не угодишь», — пояснил Ищенко.
Политолог добавил, что Россия проводит в отношении Украины прагматичную, но пока еще не эгоистичную политику, хотя объективного интереса к Украине как к равноправному политическому и экономическому партнеру у Москвы уже нет.