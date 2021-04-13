Даже те граждане Украины, которые считают себя нейтрально или позитивно настроенными в адрес России, на самом деле демонстрируют враждебное отношение к РФ. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко предрек масштабную войну Украины с Россией © Скриншшот из видео Украина.ру Михаил Погребинский высказывал мнение, будто бы граждане Украины считают слишком антиукраинским тот нарратив, который высказывается на российских ток-шоу, но в целом согласны с оценкой происходящего в стране.

На Украине считают, что Россия должна предпринять целый ряд шагов, чтобы понравиться украинцам, хотя с 1991 года действия Москвы в отношении Украины весьма позитивными и предупредительными, подчеркнул эксперт.

«Можно уже было сто раз понравиться, но, почему-то, все время чего-то не хватало. Даже когда газ был дешевле его рыночной стоимости, на Украине говорили, что Россия специально посадила Украину на иглу дешевого газа. А когда газ стал дорогим, они стали говорить, что Россия грабит Украину. И так не угодишь, и так не угодишь», — пояснил Ищенко.

Политолог добавил, что Россия проводит в отношении Украины прагматичную, но пока еще не эгоистичную политику, хотя объективного интереса к Украине как к равноправному политическому и экономическому партнеру у Москвы уже нет.