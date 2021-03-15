Китай потребовал от украинских политиков не политизировать исторически сложившиеся деловые контакты китайских компаний с Крымом. Об этом на брифинге 15 марта сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости

«Наша позиция по Крыму последовательная. Мы надеемся, что вовлеченные стороны рационально урегулируют этот вопрос. Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом», — заявил Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что деловая активность не должна политизироваться. На войне как на войне. Китай за «Мотор Сич» открывает против Украины военные действия © biz.liga.net/marina lystseva

Ранее депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович в своем Facebook связал визит китайской делегации в Крым с действиями Украины в отношении китайских инвесторов «Мотор Сич». Рабинович отметил, что Китай долго сохранял «нейтральную позицию по Крыму», но вдруг «передумал».

На последнем заседании СНБО власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич», отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. Киев пообещал КНР компенсацию в размере 3,5 млрд долларов.