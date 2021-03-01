Число должников по оплате коммунальных услуг на Украине в 2020 году выросло на 50%. Об этом 1 марта сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot, ссылаясь на данные Единого реестра должников

Отмечается, что больше всего в судебном порядке с украинцев стягивают задолженность перед теплопоставщиками. В частности, за прошлый год открыто 342 232 тысячи производств за неуплату коммунальных услуг, что на 227 тысяч больше, чем в 2019 году.

Человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять его имущество, а также ограничить выезд за границу.

28 января Рада поручила Кабинету министров изучить и представить предложения по внесению изменений в законодательство для завершения нынешнего отопительного сезона на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до начала 2021 года. Ожидается, что это поможет снизить тарифы на коммунальные услуги.

Тарифные протесты: смогут ли украинцы добиться снижения цены на газ? © politrada.net.ua

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона. Однако люди стали выходить на массовые протесты.

В частности, в конце января, протестные акции против повышения тарифов на коммунальные услуги прошли в нескольких городах Украины, в том числе, в Житомире, где люди прорвались в местный горсовет.