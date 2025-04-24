https://ukraina.ru/20250424/pochemu-boeviki-vsu-starayutsya-ne-ubivat-boytsov-rossii-i-zachem-im-nashi-zhivymi--saninstruktor-fizik-1062736086.html

Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"

Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик" - 24.04.2025 Украина.ру

Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"

Позывной "Физик", санитарный инструктор Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова, воюющий на Херсонском направлении, рассказал... Украина.ру, 24.04.2025

2025-04-24T16:27

2025-04-24T16:27

2025-04-24T16:27

видео

россия

херсонское направление

александр чаленко

вооруженные силы украины

всу

медицина

сво

военнопленные

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Позывной "Физик", санитарный инструктор Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова, воюющий на Херсонском направлении, рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему боевики ВСУ не стремятся убивать российских бойцов.

россия

херсонское направление

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, херсонское направление, александр чаленко, вооруженные силы украины, всу, медицина, сво, военнопленные, видео