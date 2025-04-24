Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик" - 24.04.2025 Украина.ру
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Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"
Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик" - 24.04.2025 Украина.ру
Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"
Позывной "Физик", санитарный инструктор Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова, воюющий на Херсонском направлении, рассказал... Украина.ру, 24.04.2025
2025-04-24T16:27
2025-04-24T16:27
видео
россия
херсонское направление
александр чаленко
вооруженные силы украины
всу
медицина
сво
военнопленные
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Позывной "Физик", санитарный инструктор Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова, воюющий на Херсонском направлении, рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему боевики ВСУ не стремятся убивать российских бойцов.
россия
херсонское направление
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видео, россия, херсонское направление, александр чаленко, вооруженные силы украины, всу, медицина, сво, военнопленные, видео
Видео, Россия, Херсонское направление, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, медицина, СВО, военнопленные

Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"

16:27 24.04.2025
 
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Позывной "Физик", санитарный инструктор Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова, воюющий на Херсонском направлении, рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему боевики ВСУ не стремятся убивать российских бойцов.
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