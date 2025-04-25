Никонов: "Чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в нынешних границах"
Украина и Запад сначала делали все для разжигания конфликта с Россией, а потом постарались, чтобы он продолжался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал упомянутое заявление президента США Дональда Трампа относительно соглашения по Украине: дескать, Россия открыта к мирному урегулированию конфликта, но не готова говорить о конкретных временных рамках прекращения огня.
Россия никогда не "очаровывалась" поведением нацистского киевского режима, чтобы "разочароваться" в нем во время пасхального перемирия, считает эксперт.
"Украина срывала все мирные инициативы и до СВО, и во время переговоров в Стамбуле, и в течение зерновой сделки. Киев не выполнил ни одного своего обязательства", — указал эксперт.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день договороспособность Украины оценивается в Москве как нулевая.
"Я не знаю, какое будущее ждет Украину. Сохранится ли она, и, если сохранится, в каких границах. Во всяком случае, чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в ее нынешних границах", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.
О том, смогут ли США выйти из переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки".
Вчера, 18:00Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благоМинимальный успех России – отказ Украины от участия в НАТО и конституционных российских территорий. Но проблема в том, что мы эти территории по факту не контролируем и дарить нам их никто не будет. А если продолжать войну теми же методами, что сейчас, она продлится еще много лет, считает известный политолог и общественный деятель Сергей Михеев
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