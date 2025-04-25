Никонов: "Чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в нынешних границах" - 25.04.2025 Украина.ру
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Никонов: "Чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в нынешних границах"
Никонов: "Чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в нынешних границах" - 25.04.2025 Украина.ру
Никонов: "Чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в нынешних границах"
Украина и Запад сначала делали все для разжигания конфликта с Россией, а потом постарались, чтобы он продолжался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов
2025-04-25T04:00
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал упомянутое заявление президента США Дональда Трампа относительно соглашения по Украине: дескать, Россия открыта к мирному урегулированию конфликта, но не готова говорить о конкретных временных рамках прекращения огня.Россия никогда не "очаровывалась" поведением нацистского киевского режима, чтобы "разочароваться" в нем во время пасхального перемирия, считает эксперт. Если бы в Киеве хотели услышать Россию, нам бы не пришлось доводить дело до СВО, добавил он. Но Украина и Запад сначала делали все для разжигания этого конфликта, а потом постарались, чтобы он продолжался, отметил Никонов.Он подчеркнул, что на сегодняшний день договороспособность Украины оценивается в Москве как нулевая."Я не знаю, какое будущее ждет Украину. Сохранится ли она, и, если сохранится, в каких границах. Во всяком случае, чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в ее нынешних границах", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.О том, смогут ли США выйти из переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки".
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новости, украина, россия, сша, вячеслав никонов, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, война, зерновая сделка, стамбул, война на украине, чем закончится война на украине, дональд трамп, дмитрий песков, перемирие
Новости, Украина, Россия, США, Вячеслав Никонов, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, война, зерновая сделка, Стамбул, война на Украине, чем закончится война на Украине, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, перемирие

Никонов: "Чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в нынешних границах"

04:00 25.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Расчет гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украина и Запад сначала делали все для разжигания конфликта с Россией, а потом постарались, чтобы он продолжался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал упомянутое заявление президента США Дональда Трампа относительно соглашения по Украине: дескать, Россия открыта к мирному урегулированию конфликта, но не готова говорить о конкретных временных рамках прекращения огня.
Россия никогда не "очаровывалась" поведением нацистского киевского режима, чтобы "разочароваться" в нем во время пасхального перемирия, считает эксперт.
Если бы в Киеве хотели услышать Россию, нам бы не пришлось доводить дело до СВО, добавил он. Но Украина и Запад сначала делали все для разжигания этого конфликта, а потом постарались, чтобы он продолжался, отметил Никонов.
"Украина срывала все мирные инициативы и до СВО, и во время переговоров в Стамбуле, и в течение зерновой сделки. Киев не выполнил ни одного своего обязательства", — указал эксперт.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день договороспособность Украины оценивается в Москве как нулевая.
"Я не знаю, какое будущее ждет Украину. Сохранится ли она, и, если сохранится, в каких границах. Во всяком случае, чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в ее нынешних границах", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.
О том, смогут ли США выйти из переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки".
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Вчера, 18:00
Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благоМинимальный успех России – отказ Украины от участия в НАТО и конституционных российских территорий. Но проблема в том, что мы эти территории по факту не контролируем и дарить нам их никто не будет. А если продолжать войну теми же методами, что сейчас, она продлится еще много лет, считает известный политолог и общественный деятель Сергей Михеев
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