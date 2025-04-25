https://ukraina.ru/20250425/nikonov-chem-dolshe-idet-svo-tem-menshe-shansov-na-to-chto-ukraina-ostanetsya-v-nyneshnikh-granitsakh-1062740037.html

Никонов: "Чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в нынешних границах"

Никонов: "Чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в нынешних границах" - 25.04.2025 Украина.ру

Никонов: "Чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в нынешних границах"

Украина и Запад сначала делали все для разжигания конфликта с Россией, а потом постарались, чтобы он продолжался. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов

2025-04-25T04:00

2025-04-25T04:00

2025-04-25T04:00

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал упомянутое заявление президента США Дональда Трампа относительно соглашения по Украине: дескать, Россия открыта к мирному урегулированию конфликта, но не готова говорить о конкретных временных рамках прекращения огня.Россия никогда не "очаровывалась" поведением нацистского киевского режима, чтобы "разочароваться" в нем во время пасхального перемирия, считает эксперт. Если бы в Киеве хотели услышать Россию, нам бы не пришлось доводить дело до СВО, добавил он. Но Украина и Запад сначала делали все для разжигания этого конфликта, а потом постарались, чтобы он продолжался, отметил Никонов.Он подчеркнул, что на сегодняшний день договороспособность Украины оценивается в Москве как нулевая."Я не знаю, какое будущее ждет Украину. Сохранится ли она, и, если сохранится, в каких границах. Во всяком случае, чем дольше идет СВО, тем меньше шансов на то, что Украина останется в ее нынешних границах", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.О том, смогут ли США выйти из переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки".

https://ukraina.ru/20250424/1062738951.html

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