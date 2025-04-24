https://ukraina.ru/20250424/predal-vsekh-vklyuchaya-ottsa-goncharenko-rvtsya-na-vershinu-vlasti-1062735613.html

Предал всех, включая отца. Гончаренко* рвётся на вершину власти

Предал всех, включая отца. Гончаренко* рвётся на вершину власти - 24.04.2025 Украина.ру

Предал всех, включая отца. Гончаренко* рвётся на вершину власти

Украинский кризис близится к своему эндшпилю. Многие инсайдеры и аналитики считают май-июнь рубежным периодом, в ходе которого может состояться... Украина.ру, 24.04.2025

2025-04-24T17:11

2025-04-24T17:11

2025-04-24T17:11

мнения

одесса

россия

украина

алексей гончаренко

игорь марков

петр порошенко

верховная рада

партия регионов

рада

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Украинский кризис близится к своему эндшпилю. Многие инсайдеры и аналитики считают май-июнь рубежным периодом, в ходе которого может состояться переформатирование власти на Украине и де-факто или де-юре отстранение Зеленского. Одним из сценариев этого переформатирования может стать формирование новой оппозиционной по отношению к Зеленскому коалиции в Верховной Раде, с избранием нового руководства украинского парламента, и, возможно, нового правительства. Если этот сценарий по тем или иным причинам станет приоритетным для внешних игроков и для украинских олигархов, то ключевой его персоной будет новый спикер парламента.На данный момент чаще других звучат три фамилии. Это Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков, и, что неожиданно, признанный в РФ экстремистом Алексей Гончаренко*. Про Тимошенко и Разумкова мне уже доводилось вам рассказывать. Настал черед и этого удивительно одиозного персонажа. Украинский парламентарий Гончаренко прославился, как бы так сказать помягче, политической гибкостью: выступал за Россию, затем стал националистом, был участником трагических событий в Одессе, предавал президента, благодетелей и даже отца.Последние годы он преимущественно борется с русскими "оккупантами", правда, на фронте в окопах замечен не был. Пожалуй самый одиозный факт из его политической биографии - участие в беспорядках 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов в Одессе. В тот день от рук украинских нацистов погибли 48 человек, ещё 250 получили ранения и отравление угарным газом.Тогда Гончаренко активно выступил на стороне погромщиков. Он позировал на фоне тел сожжённых противников пришедших к власти нацистов, а позже в эфире передачи Савика Шустера заявил: "Мы очистили Куликово Поле от сепаратистов".У многих тогда это вызвало изумление, так как будущего депутата Рады долгое время знали как пророссийского политика, вместе с отцом — Алексеем Костусевым, отстаивавшим Русский мир и русские ценности.— Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу. Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спины. Мы никогда этого не забудем. Мы должны остановить нашествие нацизма на благодатную землю Украины, — вещал с одесских трибун молодой политик Гончаренко.Тогда, в нулевые годы, они с отцом, состоявшие в пророссийском объединении "Русский блок", влились в ряды Партии регионов Виктора Януковича. Выступали против "принудительной украинизации" и "навязывания своей истории", носили георгиевские ленты, пели "Катюшу". Гончаренко даже отправился получать второе высшее образование в Москву - в Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Там он получил диплом по специальности "экономика и финансовый менеджмент". Но обо всем по порядку.Гончаренко родился 16 сентября 1980 в городе Одесса Украинской ССР в семье чиновника, в постсоветское время работавшего в том числе и на должности городского головы (мэра) - Алексея Костусева. Правда, родители его развелись, когда мальчику было всего три года, поэтому паспорт он получал, взяв фамилию матери – Гончаренко Марины Федоровны.Будущий депутат учился в двух одесских школах, а заканчивал одиннадцатый класс в гимназии в 1996 году. После этого он поступил в местный медицинский университет без вступительных экзаменов, благодаря тому, что являлся дипломантом школьной олимпиады по биологии. Через шесть лет Гончаренко вышел из стен вуза с красным дипломом, но с медициной решил не связываться. Еще во время обучения в универе Алексей увлекся политикой, вступил в Партию Зеленых, руководил ее молодежным отделением под названием "Зеленка".В период учебной практики два года работал в скорой помощи, как он сам написал однажды в одной из соцсетей — "медсестрой". С 2002-го по 2005-й обучался в Академии народного хозяйства в Москве на экономическом отделении. В 2006-м стажировался в Великобритании.Благодаря Партии регионов он попал депутатом в Одесский облсовет, где его избрали заместителем председателя.Однако у Гончаренко были большие амбиции. В 2010 году он задумал стать мэром Одессы и на выборах был конкурентом отца. Отец победил, за что удостоился от подконтрольных сыну городских СМИ травли за сотрудничество с опальным одесским политиком, лидером партии "Родина" Игорем Марковым. Тогда отношения между отцом и сыном закончились.В 2012-м Гончаренко пошёл на выборы в Верховную раду. Он решил избираться по Киевскому району Одессы, в вотчине его соперника Игоря Маркова. Чуда не произошло, Марков победил с отрывом в 6% и стал депутатом ВР.С началом Майдана в 2013 году Гончаренко стал всё больше критиковать президента Виктора Януковича, а когда стало окончательно понятно, что он вот-вот падёт, быстро вышел из Партии регионов и объявил о поддержке Евромайдана.После событий 2 мая в Одессе Гончаренко приглянулся Петру Порошенко, который привёл его в свой политический блок, а позже — в Верховную раду.С тех пор Гончаренко стал ярым русофобом. В марте 2014-го, участвуя в работе сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, вместе с делегацией из Грузии внёс предложение исключить Россию из Парламентской ассамблеи Совета Европы.За это выступление в 2015 году Гончаренко удостоился статуса члена постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ, где стал известен резкой критикой нарушения прав человека Российской Федерацией.После расстрела Бориса Немцова в 2015 году Гончаренко приехал в Москву для участия в массовом шествии, посвящённом памяти убитого.Тогда его задержали сотрудники Следственного комитета России, допросили о преступлениях в отношении гражданина РФ во время трагедии в Одессе, затем отпустили. За депутата вступился весь международный либеральный фронт — от московских адвокатов до президента Украины Петра Порошенко.Уже в Киеве Гончаренко попытался опорочить российских правоохранителей, заявив, что якобы подвергся побоям и угрозам. В ответ столичная полиция опубликовала видеозаписи содержания депутата под стражей.Безусловно, Гончаренко всегда был и остается человеком от политики, с огромными амбициями и энергией. Но о собственных карманах он точно не забывает.Формально депутат живёт скромно. В его декларациях фигурирует небольшая квартира в Киеве стоимостью чуть больше 70 тысяч долларов. А прописан он в одесской квартире площадью 34,5 квадратных метра.Де-юре Гончаренко бизнес не ведёт. В государственном реестре юрлиц его имя появляется только в связке с различными общественными организациями — он выступает в качестве их учредителя либо директора.Однако бизнес у него все же есть, просто бенефициаром длинного списка юридических лиц, владеющих большим количеством самых разных предприятий сельскохозяйственной сферы, а так же третью всех пахотных земель на севере Одесской области, является закадычный друг и партнер Гончаренко, депутат одесского облсовета Михаил Шмушкович. Кроме того, часть непрофильных бизнесов оформлена на супругу Гончаренко. Так же, до последнего времени Гончаренко являлся собственником крупного для уровня региона медиахолдинга. Который, впрочем, под давлением власти вынужден был продать.Но есть у Гончаренко еще один бизнес, нелегальный. Заключается он в лоббировании в Раде интересов разных украинских бизнес-групп. Чаще всего заказчиком разного рода политических перфомансов и депутатских инициатив является отнюдь не политический патрон Гончаренко Петр Порошенко, а украинский олигарх номер один – Ринат Ахметов. И абонентская плата за услуги депутата составляет порядка ста тысяч долларов в месяц.Показательным в части этого теневого заработка Гончаренко является скандал, который случился в 2010 году на тех самых выборах мэра Одессы, в результате которых этот пост достался его отцу - Алексею Костусеву.По данным депутата Игоря Маркова, Гончаренко отказался от поста мэра после солидных отступных в размере одного миллиона долларов. Эта сумма, кстати, всплыла в декларации одесского депутата в 2011 году, а спустя год таинственно исчезла.Вот такой человек будет сейчас претендовать на то, что бы возглавить парламент незалежной в важнейший момент мировой политической истории. Возникает простой вопрос – а кому нам надо?* внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга РФЧитайте также: Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

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