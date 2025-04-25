Наступление на Киев может стать поводом для ввода контингента НАТО и консолидации Запада — Самойлов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
Гипотетическое наступление на Киев может вызвать напряжение международной обстановки. После этого Россия может получить совершенно ненужные ей действия Запада. Например, ввод иностранных контингентов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
С военной точки зрения, по сравнению с другими регионами Сумы и даже Чернигов и Харьков не очень интересны. Единственная военная задача, которая там может быть решена — это создание пояса безопасности, считает эксперт.
"Это был бы мобилизационный фактор. Идеологически его киевский режим использовал бы на полную. Киев взять сложно, там очень неудобный рельеф с большим количеством препятствий. Киев четырехмиллионный город, потребуется миллионная армия для его штурма", — подчеркнул Самойлов.
По мнению политолога, это сразу бы напрягло международную обстановку. Киевский режим де-факто признан легитимным, с ним ведутся переговоры, с ним заигрывают, его еще встречают и приглашают на международные саммиты, добавил он.
"Это было бы поводом для не просто информационной атаки, а серьезной консолидации усилий. Возможно, мы после этого получили бы совершенно ненужные нам действия западных стран. Ввод западных контингентов, например", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
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