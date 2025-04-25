Наступление на Киев может стать поводом для ввода контингента НАТО и консолидации Запада — Самойлов - 25.04.2025 Украина.ру
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Наступление на Киев может стать поводом для ввода контингента НАТО и консолидации Запада — Самойлов
Наступление на Киев может стать поводом для ввода контингента НАТО и консолидации Запада — Самойлов - 25.04.2025 Украина.ру
Наступление на Киев может стать поводом для ввода контингента НАТО и консолидации Запада — Самойлов
Гипотетическое наступление на Киев может вызвать напряжение международной обстановки. После этого Россия может получить совершенно ненужные ей действия Запада. Например, ввод иностранных контингентов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-25T03:30
2025-04-25T03:30
новости
киев
россия
запад
самойлов
дональд трамп
сумы
харьков
чернигов
переговоры
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С военной точки зрения, по сравнению с другими регионами Сумы и даже Чернигов и Харьков не очень интересны. Единственная военная задача, которая там может быть решена — это создание пояса безопасности, считает эксперт.По мнению Самойлова, гипотетическое продвижения ВС РФ от Сум в сторону Киева не спровоцирует панику в украинском тылу, а наоборот, может вызвать обратный эффект."Это был бы мобилизационный фактор. Идеологически его киевский режим использовал бы на полную. Киев взять сложно, там очень неудобный рельеф с большим количеством препятствий. Киев четырехмиллионный город, потребуется миллионная армия для его штурма", — подчеркнул Самойлов.По мнению политолога, это сразу бы напрягло международную обстановку. Киевский режим де-факто признан легитимным, с ним ведутся переговоры, с ним заигрывают, его еще встречают и приглашают на международные саммиты, добавил он."Это было бы поводом для не просто информационной атаки, а серьезной консолидации усилий. Возможно, мы после этого получили бы совершенно ненужные нам действия западных стран. Ввод западных контингентов, например", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.Читайте также: Не прошло и ста дней: Трамп начал новую холодную войну с РФ.
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новости, киев, россия, запад, самойлов, дональд трамп, сумы, харьков, чернигов, переговоры, наступление, киевский режим, сво, спецоперация, война, война на украине, дзен новости сво, новости россии
Новости, Киев, Россия, Запад, Самойлов, Дональд Трамп, Сумы, Харьков, Чернигов, переговоры, наступление, киевский режим, СВО, Спецоперация, война, война на Украине, дзен новости СВО, новости России

Наступление на Киев может стать поводом для ввода контингента НАТО и консолидации Запада — Самойлов

03:30 25.04.2025
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Гипотетическое наступление на Киев может вызвать напряжение международной обстановки. После этого Россия может получить совершенно ненужные ей действия Запада. Например, ввод иностранных контингентов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
С военной точки зрения, по сравнению с другими регионами Сумы и даже Чернигов и Харьков не очень интересны. Единственная военная задача, которая там может быть решена — это создание пояса безопасности, считает эксперт.
По мнению Самойлова, гипотетическое продвижения ВС РФ от Сум в сторону Киева не спровоцирует панику в украинском тылу, а наоборот, может вызвать обратный эффект.
"Это был бы мобилизационный фактор. Идеологически его киевский режим использовал бы на полную. Киев взять сложно, там очень неудобный рельеф с большим количеством препятствий. Киев четырехмиллионный город, потребуется миллионная армия для его штурма", — подчеркнул Самойлов.
По мнению политолога, это сразу бы напрягло международную обстановку. Киевский режим де-факто признан легитимным, с ним ведутся переговоры, с ним заигрывают, его еще встречают и приглашают на международные саммиты, добавил он.
"Это было бы поводом для не просто информационной атаки, а серьезной консолидации усилий. Возможно, мы после этого получили бы совершенно ненужные нам действия западных стран. Ввод западных контингентов, например", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
Читайте также: Не прошло и ста дней: Трамп начал новую холодную войну с РФ.
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Вчера, 18:00
Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благоМинимальный успех России – отказ Украины от участия в НАТО и конституционных российских территорий. Но проблема в том, что мы эти территории по факту не контролируем и дарить нам их никто не будет. А если продолжать войну теми же методами, что сейчас, она продлится еще много лет, считает известный политолог и общественный деятель Сергей Михеев
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