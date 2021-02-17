Хостинг украинского сайта «Миротворец», на котором публикуются личные данные множества людей, обвиняемых радикалами в подрыве основ национальной безопасности Украины, зарегистрирован в США. Об этом сообщает 17 февраля Telegram-канал Украина.ру

Ранее, 10 февраля, Европарламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В рамках соответствующего документа Киев призвали запретить сайт «Миротворец».

Однако по состоянию на 16 февраля 2021 года хостинг «Миротворца» находится в США. Украина-ЕС: скандальный «Миротворец» едва не поставил крест на ассоциации © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Депутаты Европарламента потребовали от Киева «полностью запретить работу любых организаций, которые так или иначе разжигают ненависть, пропагандируют экстремизм, а также дестабилизируют ситуацию в обществе».

До этого, в ноябре 2019 года, закрыть скандальный сайт призвала мониторинговая миссия ООН в Украине. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет соответствующих полномочий.

«Эх, горюшко-то какое! Так уже хотели на Украине прикрыть это позорище, так жаждали, но вмешались объективные обстоятельства… Ну, нет так нет…» — комментирует Telegram-канал Украина.ру.

«Миротворец» начал деятельность в 2014 году. Его основателем был советник министра внутренних дела Арсена Авакова Антон Геращенко.