Критика белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской в адрес европейской политики является частью игры, направленной на Великобританию и США. Об этом рассказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: кто он © Facebook, Юрий Баранчик

Эксперт отметил, что Евросоюз принял ряд заявлений и мер по Белоруссии, но они носят чисто декларативный характер, и даже санкции к реальной экономике не имеют никакого отношения, а политически ЕС никак не может влиять на ситуацию там.

«Игра Тихановской больше направлена на Британию и США, которые хотят, чтобы Евросоюз начал предпринимать жесткие действия в отношении Белоруссии и таким образом таскал каштаны из огня», — считает Баранчик.

Американцы и англичане будут изображать добрых полицейских и на более высоком уровне выстраивать диалог и налаживать взаимодействие, пояснил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.