Ранее Тихановская поделилась своим разочарованием в европейских политиках. Она отметила, что слова западных политиков о поддержке критиков "режима Лукашенко" оказались просто словами, авторы которых опасаются реальных резких действий из-за возможных осложнений отношений с Кремлем.
Эксперт отметил, что Евросоюз принял ряд заявлений и мер по Белоруссии, но они носят чисто декларативный характер, и даже санкции к реальной экономике не имеют никакого отношения, а политически ЕС никак не может влиять на ситуацию там.
«Игра Тихановской больше направлена на Британию и США, которые хотят, чтобы Евросоюз начал предпринимать жесткие действия в отношении Белоруссии и таким образом таскал каштаны из огня», — считает Баранчик.
Американцы и англичане будут изображать добрых полицейских и на более высоком уровне выстраивать диалог и налаживать взаимодействие, пояснил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.