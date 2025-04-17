https://ukraina.ru/20250417/inykh-ukazaniy-putina-po-moratoriyu-na-udary-po-energoobektam-ukrainy-ne-bylo--peskov-1062577592.html

Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков

Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков - 17.04.2025 Украина.ру

Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков

Верховный главнокомандующий не отдавал новых приказов по режиму 30-дневного моратория на удары по энергообъектам Украины. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-04-17T17:00

2025-04-17T17:00

2025-04-17T17:00

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Глава пресс-службы Кремля ответил на вопрос журналистов о перспективах соблюдения моратория на удары по энергообъектам, который Россия соблюдает с 18 марта согласно договорённостям президентов России и США.Он также отметил, что Москва соблюдает мораторий, а Киев не соблюдает.Россия предоставляет всем заинтересованным странам информацию о нарушениях украинской стороной моратория на удары по энергетике, сказал Песков.Новости на эту тему: ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?

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новости, россия, украина, кремль, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, всу, мораторий, энергетика, сво, переговоры