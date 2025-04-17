https://ukraina.ru/20250417/inykh-ukazaniy-putina-po-moratoriyu-na-udary-po-energoobektam-ukrainy-ne-bylo--peskov-1062577592.html
Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков
Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков - 17.04.2025 Украина.ру
Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков
Верховный главнокомандующий не отдавал новых приказов по режиму 30-дневного моратория на удары по энергообъектам Украины. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-04-17T17:00
2025-04-17T17:00
2025-04-17T17:00
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энергетика
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Глава пресс-службы Кремля ответил на вопрос журналистов о перспективах соблюдения моратория на удары по энергообъектам, который Россия соблюдает с 18 марта согласно договорённостям президентов России и США.Он также отметил, что Москва соблюдает мораторий, а Киев не соблюдает.Россия предоставляет всем заинтересованным странам информацию о нарушениях украинской стороной моратория на удары по энергетике, сказал Песков.Новости на эту тему: ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?
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новости, россия, украина, кремль, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, всу, мораторий, энергетика, сво, переговоры
Новости, Россия, Украина, Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мораторий, энергетика, СВО, переговоры
Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков
Верховный главнокомандующий не отдавал новых приказов по режиму 30-дневного моратория на удары по энергообъектам Украины. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков