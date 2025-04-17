https://ukraina.ru/20250417/1062554221.html

Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм

Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм - 17.04.2025 Украина.ру

Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм

Давайте вспомним, как осуществился Брусиловский прорыв времен Первой мировой войны. Мы тогда нанесли противнику восемь ударов, а потом бросили резервы на те направления, где достигли больших успехов. Надеюсь, в СВО будет то же самое, считает ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-04-17T07:00

2025-04-17T07:00

2025-04-17T07:00

интервью

сумская область

сумы

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

сво

ракеты

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042928753_102:30:785:414_1920x0_80_0_0_43bf12c7d248089ea9af0ef3ca7d679b.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области. Наш плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка-Водолаги-Беловоды- Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.- Виктор Борисович, как именно мы можем воспользоваться этим рубежом в том случае, если мы не планируем дальнейшее продвижение в сторону самих Сум?- Эта местность – высоты и сплошной лес. С одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в лесистой местности можно скрытно накапливать силы. То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам. Хотя, как показал недавний ракетный удар по городу, при наличии достоверной информации мы всегда можем поразить то, что нам нужно.Мы неоднократно с вами говорили, что Сумы – это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы. Через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован.Где еще может быть сформирована эта буферная зона? Это знают только в Генштабе.- Сохраняет ли актуальность сценарий нашего наступления, о котором мы говорили в прошлый раз? Выход на линию "Хотень-Писаревка-Храповщина", занятие обороны по реке Локня и перемалывание резервов ВСУ, которые будут пытаться нас оттуда выбить.- Этот сценарий будет более-менее реализуем, как только наладится погода. Сейчас мои товарищи, которые воюют под Суджей, описывают ситуацию примерно так: "Глина, грязь, чернозем". Сами понимаете, что это не способствует продвижению войск. Я уже молчу про fpv-дроны, которые работают на 5-10 километров.Сейчас война другая. Сейчас и мы, и противник делают ставку на БПЛА. Классическая артподготовка уже невозможна, потому что ствольная артиллерия уязвима перед этими "вундервафлями". А самоходной артиллерии у нас мало.Повторюсь, еще пару дней назад в Курской области снег лежал, а сейчас там одна грязь. Основные наступления идут вдоль дорог. Логистика затруднена и у нас, и у ВСУ. Но как только земля подсохнет, у нас будут другие условия.- Если я правильно понял ваши предыдущие рассуждения, вы считаете, что у нас есть некая резервная группировка, способная похулиганить на ранее незадействованных участках Сумской области (Глухов, Белополье, Великая Писаревка), о которых мы с вами неоднократно говорили?- Некоторые западные и украинские аналитики сообщают, что у нас якобы сформированы от семи до десяти бригад. Противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы. Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав.У нас же в СВО было два успешных эпизода с использованием труб: канализационных и газовых. Мы в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда вы при прорыве преодолеваете расстояние в 5-10 километров, дроны не успевают наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении.Надеюсь, наше командование что-то такое придумает. А где – мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе. Кстати, судя по тому, какой вариант раздела Украины нам предложили американцы, граница будет проходить по Днепру. А самый короткий путь до Днепра лежит через Сумскую область (смеется).- Насколько нашим планам в Сумской области помешают попытки ВСУ держаться за пару деревень в Курской и Сумской областях?- Они не имеют значения. Повторюсь, все зависит от того, сможем ли мы накопить силы для решающего рывка и как скоро наладится погода. Ребята говорят: "Там везде грязь, грязь, грязь. Мы больше ножками, ножками, ножками". То есть боец идет по грязи и несет ящик патронов. И такое же курсирование не только у нас, но и у ВСУ. И "зелени" нет, где прятаться. А потом у нас будет больше возможностей для продвижения.Добавлю, что неделю назад в Сумской области зацвели абрикосы, а потом их побил снег и мороз. А почему город называется Белополье? Потому что этот край насыщен вишнями. Когда они цветут, там все белое как зимой. И местные жители больше переживают не из-за войны, а из-за того, что у них в этом году урожая не будет.- Чтобы закончить с темой гипотетических операций. Возможен ли вариант, когда мы достигнем каких-то рубежей в Сумской области, а потом перебросим спецназ, морпехов и десантников в Донбасс?- Почему бы и нет? Если мы закрепимся на каких-то рубежах, мы можем насытить их дронами, видеть все передвижения врага и грамотно вести контрбатарейную борьбу, уже не будет такого, как это было в августе прошлого года.Мы уже неоднократно обсуждали начало курской авантюры: кто-то из наших две недели дрался в полном окружении, а кто-то сдался в первые часы. Так вот сейчас линия фронта будет насыщена другими людьми для сдерживания ВСУ, и наши боеспособные части будут оттуда выведены.И потом, этим боеспособным частям тоже надо привести себя в порядок. Помыться, побриться, доукомплектоваться. Это займет время. Поэтому я думаю, что активные боевые действия начнутся не раньше 15 мая.Пока же мы готовимся к 80-летию Победы. К нам приедут представители иностранных государств. Генштаб будет думать, какие меры предосторожности принять, чтобы враг нам этот праздник не испортил.- Теперь насчет ракетного удара по самим Сумам, о котором вы уже сказали. Что бы вы отметили в этом длинном списке некрологов, который после него опубликовала украинская сторона?- Главное – это увольнение губернатора Сумской области. Он же сейчас ушел в отказ: "Я-не я, я ничего не организовывал, я только приглашения рассылал". И это притом, что он – ставленник Зеленского. Это уже о многом говорит.Что касается некрологов, то их потом стали удалять. На самом деле, с точки зрения киевского режима это правильно. Я тоже не понимаю, для чего наши телеграм-каналы публикуют информацию о гибели какого-то нашего командира бригады. Надо же соблюдать информационную гигиену и не давать врагу устанавливать результаты той или иной атаки.Наша разведка сработала хорошо. Мы все рассчитали и точно ударили. В частности, под удар попала бригада ТРО. Да, эти части уступают по уровню подготовки и оснащенности всем остальным, но там воюют мужики старше 45 лет: советские люди, которых воспитали в духе "Ни шагу назад". И хорошо, что мы обнулили их командиров.И если Зеленский снял губернатора, это уже подтверждает, что мы все сделали правильно.- А можно ли сказать, что наше командование, когда приказывает наносить удары по скоплению противника в центре крупных городов, отходит от принципа "А вдруг там мирные жители" и руководствуется принципом "Мирные жители, если вы видите военных – бегите от них подальше"?- Во-первых, мы и так об этом предупреждаем гражданское население Украины по всем каналам. "Держитесь подальше от объектов, где собираются военные". Но человек же всегда думает, что это может произойти где-то когда-то с кем угодно, только не с ним.Во-вторых, всегда есть элемент случайности. Если бы этот троллейбус, который попал под удар, проехал там минутой раньше, ничего бы не было.В-третьих, наше командование старается наносить такие удары в воскресенье, когда детям не надо в школу, а взрослым – на работу. Это уже минимизирует потери среди гражданского населения.Российское руководство понимает, что рано или поздно эти территории станут нашими. Зачем плодить лишних врагов? Когда у человека погибает мама или папа, человек психологически будет настроен воевать, партизанить или вредить. Поэтому мы продолжим наносить точечные удары, а не обстреливать жилые дома, как это делает киевский режим.Нам не надо быть такими же кровожадными. Надо оставаться людьми, даже при принятии крайне жестких решений.Мы когда-то с вами неоднократно говорили, что если наше командование решит брать Сумы в кольцо, то надо обязательно создать гуманитарные коридоры, чтобы оттуда могли выйти мирные жители. Другое дело, даст ли на это разрешение киевский режим. Потому что потеря Сум с политической точки зрения нанесет серьезный удар по Зеленскому, который заявлял, что поход в Курскую область нужен был для защиты севера Украины.Конечно, для нас было бы заманчиво пойти на Сумскую область. Но противник ее усиленно укрепляет. Просто так сдаваться никто не будет. Поэтому для ее освобождения нам нужен хитрый план и отвлекающие маневры.Давайте вспомним, как осуществился Брусиловский прорыв времен Первой мировой войны. Мы тогда нанесли противнику восемь ударов, а потом бросили резервы на те направления, где достигли больших успехов. И когда мы преодолели второй и третий эшелон вражеской обороны, за ними никого не было. Надеюсь, в СВО будет то же самое.А для этого надо четко скрыто подвести войска, чтобы украинские БПЛА их не заметили.- Как раз сейчас у нас в телеграм-каналах пишут: "Надо взять Сумы в огневую блокаду". Что для вас будет показателем, что это началось?- Это означают, что мы подойдем к Сумам на 20 километров и закроем их в кольцо таким образом, что останется только одна дорога на выход, которая будет простреливаться. Но не факт, что это поможет. Сейчас поступают новости, что ВСУ заблокировали в горнальском монастыре. Причем они сами расстреляли офицера, который вел с нами переговоры о выходе. У них почти нет боеприпасов, еды и воды, но сдаваться они отказываются.- Дмитрий Песков заявил, что Кремль отдельно сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. Есть ли на территории Сумской области такие объекты, которые мы или не трогали раньше, или которые следовало бы добить?- Конечно, трансформаторы есть везде, потому что Сумская область – это промышленный регион. Но электричество поступает туда из других регионов, потому что там нет гидроэлектростанций. Там есть только ТЭЦ.Чтобы одна ТЭЦ обеспечивала город с населением в 10-15 тысяч человек, ей нужно две-три цистерны мазута в неделю. Теоретически оставить такой город без энергетики легко, но в этом случае мы получим озлобленное мирное население, которое сидит без тепла и света. Поэтому я считаю, что в Сумской области бить надо не по энергообъектам, а по мостам через Десну, Псел и Сейм.Сейчас начался разлив рек. Как Украина будет доставлять в регион военные грузы, если мы оставим ее без железнодорожных и автомобильных мостов. На лодках? У противника в этом случае все сломается. Логистика – это кровь войны. Если она нарушается, все идет прахом.- Судя по настроению жителей Сум, они винят в гибели мирных людей не Россию, а украинское командование и местную власть, которая допустила такое скопление военных в центре города. Возможно ли, что такие настроения ("Главный наш враг – не Россия, а режим Зеленского, который втянул нас в бессмысленную войну") перекинутся на остальные украинские территории?- Трудно сказать.Менталитет жителей Украины – "Моя хата с краю". Образно говоря, даже жителям соседней Полтавы все равно, что произошло в Сумах, потому что это произошло не у них. "Это им не повезло. А у нас, перекрестимся левой пяткой, ничего не будет".Еще я помню разговоры со своими знакомыми в разное время СВО. Весной 2022 года они говорили: "Ваши прошли – даже блокпостов не поставили. Свет есть, магазины открыты, интернет работает. Зачем беспокоиться". А когда уже начали другие события происходить, настроения сразу же изменились: "Прилетели ваши "сушки" и "шахеды" и всем нам побили".Причем по поводу "сушек" мне говорила женщина. Откуда она вообще знает, какой самолет пролетел (смеется).Тем не менее, я не теряю надежды по поводу своих земляков. Во-первых, Сумы, несмотря на десятилетнюю украинизацию, продолжает говорить по-русски. Во-вторых, там все еще чтут память о Кожедубе и Ковпаке. Да, мозги промыли. Но на четвертый год войны они видят, что же на самом деле происходит и начинают сомневаться.Цены растут, мобилизация не останавливается, тезис "Весь мир с нами" уходит в песок. За что воевать? Это в Великую Отечественную было понятно: "На нашу землю пришел враг, чтобы уничтожить нас. Поэтому надо уничтожить его". Но Россия всячески показывает: "Мы вам не враги. Мы наносим точечные удары". Ну год ты такие условия потерпишь. Ну два. А потом поймешь, что надо все это прекращать.Конечно, в какое-то народное восстание я не верю. И тут мы возвращаемся к началу нашего разговора: нам нужен глубокий прорыв на фронте. Только он изменит ситуацию коренным образом.О других аспектах СВО - в интервью Юрия Кнутова: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском

https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html

https://ukraina.ru/20250416/1062537707.html

сумская область

сумы

украина

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сумская область, сумы, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, сво, ракеты, общество, дроны, днепр