https://ukraina.ru/20250417/evrosoyuz-spaset-mir-a-nemetskie-taurusy-spasut-voynu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1062557298.html

Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте

Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте - 17.04.2025 Украина.ру

Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте

Запада в привычном понимании больше не существует, заявила в интервью немецкому Die Zeit глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В новых условиях миру нужен другой Европейский союз, который готов принять активное участие в формировании нового, грядущего миропорядка, полагает она

2025-04-17T05:29

2025-04-17T05:29

2025-04-17T05:29

эксклюзив

украина

россия

германия

фридрих мерц

борис писториус

олаф шольц

bloomberg

вооруженные силы украины

нато

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За это время в одной из ведущих стран Евросоюза – Германии, даже внутри формирующейся новой правящей коалиции не могут прийти к согласию по поводу некоторых весьма чувствительных внешнеполитических вопросов. Одним из них является поставка крылатых ракет Taurus Украине.Теперь этот вопрос является поводом для разногласия между правящими партиями – левоцентристскими социал-демократами (СДПГ) и консерваторами будущего канцлера Фридриха Мерца, пишет американский Bloomberg.По словам авторов издания, Мерц разозлил предполагаемых младших партнеров по коалиции, допустив, что Германия под его руководством поставит Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Если по итогам голосования членов СДПГ коалиционное соглашение будет отвергнуто, Мерцу останется только партнерство с крайне правой "Альтернативой для Германии" в качестве варианта для формирования правительства большинства, отмечает Bloomberg."Спор о ракетах стал еще одним предвестником того, что левоцентристы и консерваторы могут и не найти общего языка", - пишет издание.Американские журналисты напоминают, что предшественник Мерца на посту канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц последовательно исключал отправку Taurus на Украину на том основании, что они могут втянуть Германию в войну. Ракеты дальностью полета порядка 500 километров могут долететь до Москвы с территории Украины, подчеркивает издание."Мерц пошел наперекор своему предшественнику и в воскресном интервью телеканалу ARD заявил о своей готовности предоставить Украине искомые ракеты. Однако он подчеркнул, что сделает это лишь в координации с европейскими партнерами", - отмечается в статье Bloomberg.При этом издание подчеркивает, что министр обороны Германии в правительстве Шольца Борис Писториус уже на следующий день высказался скептически по поводу инициативы будущего канцлера. Несмотря на некоторые аргументы в пользу отправки ракет, есть и "немало доводов против — притом весьма веских", прокомментировал ситуацию Писториус.Американские журналисты добавляют, что Писториус может сохранить свою должность министра обороны в новом правительстве.Коалиционное соглашение СДПГ и Христианского союза задает курс на внешнеполитическую конфронтацию, отмечает тем временем немецкий Junge Welt. В качестве главной и непосредственной угрозы для безопасности Германии в этом документе обозначена Россия, а ее лидер Владимир Путин назван "опасностью для мирового порядка, основанного на международных правилах", напоминает издание.При этом немецкие журналисты отмечают, что заданный внешнеполитический курс не только подтверждает перспективы вступления Украины в НАТО, но и продолжение "военной, гражданской и политической поддержки" в усиленном режиме, чтобы Киев мог занять позицию силы и вести переговоры с Москвой на равных."Новый внешнеполитический взгляд Германии направлен на то, чтобы украинское население продолжало приносить себя в жертву немецкому капиталу", - констатирует Junge Welt.Украинский конфликт и миф о непобедимости западного оружияЕще задолго до начала российской специальной военной операции Украина превратилась в лабораторию современной войны, где друг с другом напрямую воюют два самых больших славянских народа, а США, Великобритания и другие государства Североатлантического альянса испытывают там свои новейшие вооружения и методы ведения боев, пишет чешская газета Lidovky.Расхваленные немецкие танки Leopard 2 испытание боем не прошли, утверждает тем временем американский Spectator.Издание напоминает, что после затяжных национальных прений и проволочек со стороны уходящего правительства Олафа Шольца 18 танков этого типа в 2023 году были отправлены на Украину. Но экипажам ВСУ они принесли в основном только разочарование, утверждают американские аналитики.Spectator ссылается на засекреченную оценку министерства обороны Германии, попавшую в распоряжение газеты The Telegraph. Там говорится, что "Леопарды" слишком сложны в эксплуатации и уязвимы для атак российских беспилотников."Реальные боевые возможности “Леопардов” оказались весьма скромны, а их запас хода и проходимость — ограниченны. Согласно исследованию, они используются лишь как артиллерийские системы умеренной мобильности", - пишет издание.Никакое западное оружие не изменит ситуацию на поле боя, полагает автор infoBRICS Лукас Лейрос. Это очередной раз доказало появление высокотехнологичных американских истребителей F-16 в рядах ВСУ, которые российские войска достаточно легко нейтрализуют, отмечает Лейрос."Хотя эти американские истребители известны своей высокой боеспособностью, они не подходят для боевых действий на Украине, поскольку Киев не контролирует большую часть воздушного пространства в зоне конфликта", - подчеркивает автор.По его словам, наступление российской армии позволило Москве завоевать господство в воздухе над всей территорией Украины. Российские истребители, беспилотники и ракеты легко пересекают большую часть спорной территории, что затрудняет для ВСУ достижение какого-либо военного преимущества с помощью воздушных операций, констатирует Лейрос.Американские истребители не могут пробить хорошо укрепленные оборонительные линии российских сил – в этом им "мешает" артиллерия, а когда они пытаются вступить в воздушный бой с противником, их сбивают российские ПВО с большим радиусом действия, говорится в статье."Конечно, эти проблемы всегда были известны НАТО. Ни один западный стратег никогда не верил, что отправки "современного и эффективного" оружия будет достаточно, чтобы прорвать российские оборонительные линии", - пишет Лейрос.Однако до того, как Дональд Трамп пришел в Белый дом, политика Вашингтона в отношении Украины полностью контролировалась олигархами "глубинного государства" и военно-промышленным комплексом — все они были заинтересованы в затяжной войне, добавляет автор. Вашингтон продолжит поддерживать Киев в течение неопределенного периода времени, невзирая на расходы, полагает Лукас Лейрос.Шепот Судного дняСербская "Политика" пытается ответить на вопрос, о чем вещает так называемая радиостанция Судного дня, которая в начале апреля усилила свою активность.Сербские журналисты напоминают, что еще 15 дней назад начала вещать таинственная российская военная коротковолновая радиостанция УВБ–76, которую многие специалисты считают частью системой "Периметр", отвечающей за автоматизированное управление массированным ответным ядерным ударом."Можно предположить, что русские активировали эту систему, чтобы отработать крупномасштабный ядерный удар по целям в странах Североатлантического альянса", - пишут авторы статьи, напечатанной 15 апреля на страницах влиятельной сербской газеты.Все происходящее указывает на то, что Стратегические ядерные силы Российской Федерации проверяют работу самой мощной и разрушительной системы в мире "Периметр", которую еще называют "Мертвая рука" или "машина Судного дня", отмечают авторы издания, ссылаясь на российские источники."Можно предположить, что русские действительно готовят какое-то неприятный сюрприз для Североатлантического альянса. Что это за сюрприз, мы узнаем, если Эммануэль Макрон и Кир Стармер решатся отправить войска на Украину", - допускает газета.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, германия, фридрих мерц, борис писториус, олаф шольц, bloomberg, вооруженные силы украины, нато