https://ukraina.ru/20250417/moratoriy-na-udary-po-obektam-energetiki--vs-chto-dalshe-1062568003.html

Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?

Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше? - 17.04.2025 Украина.ру

Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?

В минувшую среду, 16 апреля, подошел к концу 30-дневный мораторий на взаимные удары по объектам энергетики Украины и РФ (если брать дни включительно). Будущее этого соглашения покрыто густым туманом. В связи с этим, возникают два вопроса: соблюдался ли этот мораторий хотя бы день и нужен ли он двум противоборствующим сторонам вообще?

2025-04-17T10:53

2025-04-17T10:53

2025-04-17T13:45

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россия

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владимир зеленский

мораторий

энергетика

удары

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Как появился мораторийИстория с мораторием на удары по энергоинфраструктуре непростая. Она показывает, насколько непримиримы позиции сторон и как тяжело им договориться о чем-либо. Как сообщали западные СМИ, Москва и Киев через посредников готовились обсуждать прекращение таких атак еще в 2024 году. Этот диалог был сорван вторжением ВСУ в Курскую область в августе.В следующий раз эту идею подняла новая администрация США во главе с Дональдом Трампом, которая крайне нуждалась в хоть каком-нибудь конкретном результате своих разрекламированных миротворческих усилий и обещаний как можно скорее завершить конфликт.Конкретное предложение американский президент обсудил 18 марта в телефонном разговоре с Владимиром Путиным."В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - говорилось тогда в сообщении Кремля.Отмечалось, что глава российского государства поддержал предложение Трампа и сразу дал соответствующую команду военным.Чуть позже выяснилось, что в этот момент в воздухе находились несколько ударных БПЛА, которые были нацелены на объект энергетики в Николаеве, они были сбиты российской армией.Таким образом, 18 апреля пошел отсчет месячной паузе в атаках на объекты энергетики. Как вскоре стало понятно, так думали в Москве и Вашингтоне, но не в Киеве.Украина нарушала мораторий с первого дняУкраина какое-то время не могла четко сформулировать свое отношение к мораторию, и продолжением атак давала понять, что не присоединилась к нему.Формально Украина подтвердила соблюдение моратория после встреч украинской делегации с делегацией США в Саудовской Аравии 23-25 марта.Тем не менее, Вооруженные силы Украины все это время продолжали атаки на объекты российского топливно-энергетического комплекса. Как подсчитало агентство РИА Новости, по состоянию на 14 апреля украинская армия нарушила это решение 101 раз.В отличие от России. Как неоднократно подчеркивали в Кремле, несмотря на постоянные нарушения со стороны Украины, Москва свои обязательства выполняет.Стоит отметить, что в основном такие атаки со стороны ВСУ сводились к ударам дронами по линиям электропередачи, однако были зафиксированы и попытки поразить более серьезные объекты: нефтебазы, электростанции и т.д.Девятого апреля, например, в течение двух часов силами восьми беспилотников Украина пыталась атаковать компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, которая обеспечивает газоснабжение "Турецкого потока". Все вражеские дроны были сбиты.Той же ночью на Кубани была атакована газораспределительная станция "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение одноименного города и порта. Также в тот день четыре раза были атакованы объекты энергетики в Запорожской, Курской и Ростовской областях.Как заявил 16 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, срок действия моратория завершается, однако российские власти пока не готовы назвать точный час, когда это произойдет.На Украине же окончания моратория не комментируют никак.Какие есть варианты действийОтказ от продления моратория и возвращение к ударам по объектам энергетики на Украине – распространенная точка зрения."Мораторий выполнялся только с нашей стороны. Для нас какой смысл продлевать, если он с первого дня нарушается со стороны ВСУ? Зачем его продлевать? Это вообще какой-то абсурд", - приводит НСН комментарий члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева.Похожей точки зрения придерживается еще один парламентарий Алексей Журавлев."Продлять или не продлять мораторий — решение скорее политическое. С точки зрения военной подобный мораторий вреден. Украина никакого моратория изначально придерживаться и не собиралась, ежедневно по нашим объектам летят десятки дронов ВСУ", - заявил он сайту News.ru.По его словам, Россия уже показала, что умеет придерживаться своего слова. Больше не стоит соглашаться на подобные действия до достижения целей СВО, полагает депутат.Популярный телеграм-канал "Военная хроника" считает, что у Киева был шанс сохранить остатки своей энергетики, но теперь со стороны ВС РФ должен последовать массированный ракетный удар по Украине, который продемонстрирует, "чем отличается удаль безнаказанного террора от системной ответки по военным и инфраструктурным центрам"."Пауза была. Предупреждения были. Возможность сохранить остатки энергетики — тоже была. Но Киев несколько раз пытался достать дронами важные объекты, игнорируя риск масштабной ответки. К нанесению такого удара, который мог бы стать неким последним китайским предупреждением, ВКС и флот давно готовы", - говорится в публикации канала.С этой точкой зрения, однако, согласны не все. Тот же генерал Соболев считает, что от ударов по энергоинфраструктуре страдают обычные граждане, а упор должен быть сделан на поражение объектов, через которые западное оружие попадает на Украину: мостам, тоннелям и т.д.Немаловажную роль в дальнейшей судьбе моратория будет играть позиция Соединенных Штатов. Если в Вашингтоне признают, что киевский режим фактически сорвал договоренности, то Москва будет считать себя свободной от взятых обязательств, а всем вокруг станет ясно, что Владимир Зеленский и его окружение – единственные интересанты войны.Не исключено, что Соединенные Штаты будут делать хорошую мину при плохой игре и выступать за продление моратория, то есть побуждать Кремль к продолжению этой игры в одни ворота. Тогда Россия окажется в таком положении, когда выход из этого соглашения будет преподнесен украинской и западной пропагандой как свидетельство агрессивных намерений Кремля с последующим увеличением поддержки Украины со стороны США.Москве на четвертый год СВО вряд ли нужно оглядываться на медийный эффект, который и так уже заранее сформирован на Западе, однако диалог с США в этом смысле куда важнее, и неизвестно, о чем именно сейчас договариваются Кремль и Белый дом и какое место в этих договоренностях занимает данный мораторий.Есть и третий вариант, схожий с тем, что долгое время было с зерновой сделкой, условия которой изначально не выполнялись Киевом, но Москва по ряду причин несколько раз продлевала ее действие. При таком раскладе мораторий, по сути, продолжит оставаться односторонним, а позиция РФ будет выглядеть откровенно слабой, и тогда будет не совсем понятно, зачем России все это вообще нужно.О том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

https://ukraina.ru/20250417/1062561666.html

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