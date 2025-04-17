https://ukraina.ru/20250417/sbu-i-natspolitsiya-zaderzhali-psikhiatrov-pomogavshikh-uklonistam-v-odesskoy-oblasti-1062579031.html
СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области - 17.04.2025 Украина.ру
СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы помощи уклонистам в Одесской области, среди задержанных – руководители медцентра психического здоровья. Об этом сообщает СБУ.
2025-04-17T17:30
2025-04-17T17:30
2025-04-17T17:30
новости
одесская область
сбу
нацполиция
уклонисты
мобилизация
сво
потери всу
спецслужба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062578911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac3e625dc7b6a8a624f7e012023f63b5.jpg
По результатам комплексных мероприятий задержаны организаторы схем помощи уклоняющимся от мобилизации. В их числе значатся три руководителя областного медцентра психического здоровья.По версии СБУ, гендиректор медучреждения и два его заместителя продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения о наличии тяжелых расстройств психики. Свои услуги помогавшие согражданам избежать насильственной мобилизации оценивали не в валюте постсоветской республики, а в валюте США.Также в неназванном райцентре области задержана бухгалтер городской больницы, которая торговала фиктивными справками о наличии 2-й группы инвалидности у жен потенциальных призывников.Среди фигурантов значится также 23-летний одессит, который за деньги предлагал военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для их родителей.Задержанным сообщено о "подозрении" в совершении уголовных преступлений. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Одесской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и содействии Одесской областной военной администрации.Ранее на эту тему: Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тысТакже стало известно, что СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062578911_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c5b1473daa7bd0ad45f268f221e2609.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесская область, сбу, нацполиция, уклонисты, мобилизация, сво, потери всу, спецслужба
Новости, Одесская область, СБУ, Нацполиция, уклонисты, мобилизация, СВО, потери ВСУ, спецслужба
СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы помощи уклонистам в Одесской области, среди задержанных – руководители медцентра психического здоровья. Об этом сообщает СБУ.
По результатам комплексных мероприятий задержаны организаторы схем помощи уклоняющимся от мобилизации. В их числе значатся три руководителя областного медцентра психического здоровья.
По версии СБУ
, гендиректор медучреждения и два его заместителя продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения о наличии тяжелых расстройств психики. Свои услуги помогавшие согражданам избежать насильственной мобилизации оценивали не в валюте постсоветской республики, а в валюте США
.
"Как установило расследование, стоимость подделки составила 20 тыс. американских долларов с клиента. При приобретении таких "документов" военнообязанные использовали их для оформления инвалидности с последующим выездом за границу. Правоохранители задокументировали более 20 эпизодов совершения преступления должностными лицами", - сказано в официальном сообщении.
Также в неназванном райцентре области задержана бухгалтер городской больницы, которая торговала фиктивными справками о наличии 2-й группы инвалидности у жен потенциальных призывников.
"Такой документ позволял уклонистам сняться с военного учета якобы по уходу за женой и выехать за пределы Украины", - пояснили в СБУ.
Среди фигурантов значится также 23-летний одессит, который за деньги предлагал военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для их родителей.
"Таким способом потенциальные призывники надеялись сбежать за кордон как "сопровождающие лица" для тяжелобольных родственников", - поведали в украинской спецслужбе.
Задержанным сообщено о "подозрении" в совершении уголовных преступлений. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Одесской области
совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и содействии Одесской областной военной администрации.