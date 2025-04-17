СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области - 17.04.2025 Украина.ру
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СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области - 17.04.2025 Украина.ру
СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы помощи уклонистам в Одесской области, среди задержанных – руководители медцентра психического здоровья. Об этом сообщает СБУ.
2025-04-17T17:30
2025-04-17T17:30
новости
одесская область
сбу
нацполиция
уклонисты
мобилизация
сво
потери всу
спецслужба
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По результатам комплексных мероприятий задержаны организаторы схем помощи уклоняющимся от мобилизации. В их числе значатся три руководителя областного медцентра психического здоровья.По версии СБУ, гендиректор медучреждения и два его заместителя продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения о наличии тяжелых расстройств психики. Свои услуги помогавшие согражданам избежать насильственной мобилизации оценивали не в валюте постсоветской республики, а в валюте США.Также в неназванном райцентре области задержана бухгалтер городской больницы, которая торговала фиктивными справками о наличии 2-й группы инвалидности у жен потенциальных призывников.Среди фигурантов значится также 23-летний одессит, который за деньги предлагал военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для их родителей.Задержанным сообщено о "подозрении" в совершении уголовных преступлений. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Одесской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и содействии Одесской областной военной администрации.Ранее на эту тему: Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тысТакже стало известно, что СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, одесская область, сбу, нацполиция, уклонисты, мобилизация, сво, потери всу, спецслужба
Новости, Одесская область, СБУ, Нацполиция, уклонисты, мобилизация, СВО, потери ВСУ, спецслужба

СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области

17:30 17.04.2025
 
СБУ одесский областной дурдом
СБУ одесский областной дурдом
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СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы помощи уклонистам в Одесской области, среди задержанных – руководители медцентра психического здоровья. Об этом сообщает СБУ.
По результатам комплексных мероприятий задержаны организаторы схем помощи уклоняющимся от мобилизации. В их числе значатся три руководителя областного медцентра психического здоровья.
По версии СБУ, гендиректор медучреждения и два его заместителя продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения о наличии тяжелых расстройств психики. Свои услуги помогавшие согражданам избежать насильственной мобилизации оценивали не в валюте постсоветской республики, а в валюте США.
"Как установило расследование, стоимость подделки составила 20 тыс. американских долларов с клиента. При приобретении таких "документов" военнообязанные использовали их для оформления инвалидности с последующим выездом за границу. Правоохранители задокументировали более 20 эпизодов совершения преступления должностными лицами", - сказано в официальном сообщении.
Также в неназванном райцентре области задержана бухгалтер городской больницы, которая торговала фиктивными справками о наличии 2-й группы инвалидности у жен потенциальных призывников.
"Такой документ позволял уклонистам сняться с военного учета якобы по уходу за женой и выехать за пределы Украины", - пояснили в СБУ.
Среди фигурантов значится также 23-летний одессит, который за деньги предлагал военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для их родителей.
"Таким способом потенциальные призывники надеялись сбежать за кордон как "сопровождающие лица" для тяжелобольных родственников", - поведали в украинской спецслужбе.
Задержанным сообщено о "подозрении" в совершении уголовных преступлений. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Одесской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и содействии Одесской областной военной администрации.
Ранее на эту тему: Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс
Также стало известно, что СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ
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