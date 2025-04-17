https://ukraina.ru/20250417/sbu-i-natspolitsiya-zaderzhali-psikhiatrov-pomogavshikh-uklonistam-v-odesskoy-oblasti-1062579031.html

СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области

СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области - 17.04.2025 Украина.ру

СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области

СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы помощи уклонистам в Одесской области, среди задержанных – руководители медцентра психического здоровья. Об этом сообщает СБУ.

2025-04-17T17:30

2025-04-17T17:30

2025-04-17T17:30

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одесская область

сбу

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спецслужба

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По результатам комплексных мероприятий задержаны организаторы схем помощи уклоняющимся от мобилизации. В их числе значатся три руководителя областного медцентра психического здоровья.По версии СБУ, гендиректор медучреждения и два его заместителя продавали уклонистам фиктивные медицинские заключения о наличии тяжелых расстройств психики. Свои услуги помогавшие согражданам избежать насильственной мобилизации оценивали не в валюте постсоветской республики, а в валюте США.Также в неназванном райцентре области задержана бухгалтер городской больницы, которая торговала фиктивными справками о наличии 2-й группы инвалидности у жен потенциальных призывников.Среди фигурантов значится также 23-летний одессит, который за деньги предлагал военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для их родителей.Задержанным сообщено о "подозрении" в совершении уголовных преступлений. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Одесской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона и содействии Одесской областной военной администрации.Ранее на эту тему: Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тысТакже стало известно, что СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ

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новости, одесская область, сбу, нацполиция, уклонисты, мобилизация, сво, потери всу, спецслужба