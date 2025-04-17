https://ukraina.ru/20250417/kolichestvo-grobov-s-mirotvortsami-medvedev-rasskazal-chto-ukraina-obsudit-s-evropoy-v-parizhe-1062569621.html
Количество гробов с "миротворцами". Медведев рассказал, что Украина обсудит с Европой в Париже
Количество гробов с "миротворцами". Медведев рассказал, что Украина обсудит с Европой в Париже - 17.04.2025 Украина.ру
Количество гробов с "миротворцами". Медведев рассказал, что Украина обсудит с Европой в Париже
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X прокомментировал визит украинской делегации на переговоры в Париж
2025-04-17T12:34
2025-04-17T12:34
2025-04-17T12:34
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"Судя по всему, верхушка украинской фашистской банды прибыла в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько европейских гробов они будут готовы принять после ввода войск "коалиции желающих" на Украину", - написал Медведев.Ранее в четверг глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Подробнее о "миротворцах" - в материале Татьяны Стоянович Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, париж, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, совбез, дмитрий медведев
Новости, Париж, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Совбез, Дмитрий Медведев
Количество гробов с "миротворцами". Медведев рассказал, что Украина обсудит с Европой в Париже
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X прокомментировал визит украинской делегации на переговоры в Париж