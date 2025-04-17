Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева - 17.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250417/tramp-peregnul-palku-politolog-o-tom-pochemu-prizyv-make-america-great-again-pokhozh-na-lozung-khruscheva-1062579191.html
Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева
Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева - 17.04.2025 Украина.ру
Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева
Что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно. Но мировая экономика от этого не обрушится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-04-17T20:00
2025-04-17T20:00
новости
сша
украина
китай
дональд трамп
александр перенджиев
хрущев
экономика
финансы
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058661311_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_0036a9e7539f56a407f4a776c793ac8b.jpg
Мировая экономика не обрушится от резких решений администрации Трампа, просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний, считает политолог.С мировой системой распределения финансовых, продовольственных и товарных потоков будет то же самое, добавил он.Пока неизвестно, какие это будут изменения, но можно с уверенностью сказать, что Китай не ослабнет. А что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно, подчеркнул Перенджиев."Наверное, он продолжит действовать так же: делать резкий шаг вперед, потом будет немного откатываться назад, понимая, что перегнул палку", – предположил политолог."Более того, своими радикальными действиями он прощупывает устойчивость самой социально-экономической системы в самих Штатах. Все эти лозунги "Make America Great Again" действительно напоминают лозунг Хрущева о наступлении коммунизма к 1980 году (мы это уже проходили)", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.О том, в чем заключается главное значение встречи Путина и Уиткоффа – в материале Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/evrosoyuz-spaset-mir-a-nemetskie-taurusy-spasut-voynu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1062557298.html
сша
украина
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058661311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00a231d224c0e14c90bc6b8260d78578.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, китай, дональд трамп, александр перенджиев, хрущев, экономика, финансы, кризис, тарифы
Новости, США, Украина, Китай, Дональд Трамп, Александр Перенджиев, Хрущев, экономика, финансы, кризис, тарифы

Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева

20:00 17.04.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно. Но мировая экономика от этого не обрушится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Мировая экономика не обрушится от резких решений администрации Трампа, просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний, считает политолог.
"Не в том смысле, что с ними случается трагедия: если ты начинаешь заниматься спортом, ты уже подвергаешь свой организм испытаниям, а потом меняешься", – объяснил Перенджиев.
С мировой системой распределения финансовых, продовольственных и товарных потоков будет то же самое, добавил он.
Пока неизвестно, какие это будут изменения, но можно с уверенностью сказать, что Китай не ослабнет. А что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно, подчеркнул Перенджиев.
"Наверное, он продолжит действовать так же: делать резкий шаг вперед, потом будет немного откатываться назад, понимая, что перегнул палку", – предположил политолог.
"Более того, своими радикальными действиями он прощупывает устойчивость самой социально-экономической системы в самих Штатах. Все эти лозунги "Make America Great Again" действительно напоминают лозунг Хрущева о наступлении коммунизма к 1980 году (мы это уже проходили)", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.
О том, в чем заключается главное значение встречи Путина и Уиткоффа – в материале Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант" на сайте Украина.ру.
Украина в международном контексте
05:29
Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контекстеЗапада в привычном понимании больше не существует, заявила в интервью немецкому Die Zeit глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В новых условиях миру нужен другой Европейский союз, который готов принять активное участие в формировании нового, грядущего миропорядка, полагает она
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаКитайДональд ТрампАлександр ПеренджиевХрущевэкономикафинансыкризистарифы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
20:00Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева
19:45Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев
19:35Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя Украину
19:32Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
19:30Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников США
19:30Решения, которые принимает Трамп для многих неприятны, но они не обрушат мировую экономику – Перенджиев
19:01Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко
18:52Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая
18:44В поисках гаранта. Почему Болгария не продает Украине российские реакторы
18:30Зачем Зеленский поднял шум по поводу пленных китайцев?
18:20Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков
18:08Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине
18:00Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями
17:50СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
17:30СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
17:20Налеты "Гераней", истерики Филатова* и русский рэп для подростков. Что происходит в Днепропетровске
17:00Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков
16:43Винниченко – на выход. Декоммунизация добралась до украинских националистов?
16:20Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину
Лента новостейМолния