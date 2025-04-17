Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно. Но мировая экономика от этого не обрушится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Мировая экономика не обрушится от резких решений администрации Трампа, просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний, считает политолог.
"Не в том смысле, что с ними случается трагедия: если ты начинаешь заниматься спортом, ты уже подвергаешь свой организм испытаниям, а потом меняешься", – объяснил Перенджиев.
С мировой системой распределения финансовых, продовольственных и товарных потоков будет то же самое, добавил он.
Пока неизвестно, какие это будут изменения, но можно с уверенностью сказать, что Китай не ослабнет. А что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно, подчеркнул Перенджиев.
"Наверное, он продолжит действовать так же: делать резкий шаг вперед, потом будет немного откатываться назад, понимая, что перегнул палку", – предположил политолог.
"Более того, своими радикальными действиями он прощупывает устойчивость самой социально-экономической системы в самих Штатах. Все эти лозунги "Make America Great Again" действительно напоминают лозунг Хрущева о наступлении коммунизма к 1980 году (мы это уже проходили)", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.
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