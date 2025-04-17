https://ukraina.ru/20250417/tramp-peregnul-palku-politolog-o-tom-pochemu-prizyv-make-america-great-again-pokhozh-na-lozung-khruscheva-1062579191.html

Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева

Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева - 17.04.2025 Украина.ру

Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева

Что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно. Но мировая экономика от этого не обрушится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-04-17T20:00

2025-04-17T20:00

2025-04-17T20:00

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Мировая экономика не обрушится от резких решений администрации Трампа, просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний, считает политолог.С мировой системой распределения финансовых, продовольственных и товарных потоков будет то же самое, добавил он.Пока неизвестно, какие это будут изменения, но можно с уверенностью сказать, что Китай не ослабнет. А что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно, подчеркнул Перенджиев."Наверное, он продолжит действовать так же: делать резкий шаг вперед, потом будет немного откатываться назад, понимая, что перегнул палку", – предположил политолог."Более того, своими радикальными действиями он прощупывает устойчивость самой социально-экономической системы в самих Штатах. Все эти лозунги "Make America Great Again" действительно напоминают лозунг Хрущева о наступлении коммунизма к 1980 году (мы это уже проходили)", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.О том, в чем заключается главное значение встречи Путина и Уиткоффа – в материале Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250417/evrosoyuz-spaset-mir-a-nemetskie-taurusy-spasut-voynu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1062557298.html

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