https://ukraina.ru/20250417/katar-vypolnyaet-gumanitarnuyu-i-posrednicheskuyu-rol-ukrainskom-konflikte---ushakov-1062582497.html

Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков

Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков - 17.04.2025 Украина.ру

Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков

Важную миссию Катара отметил 17 апреля помощник президента России Юрий Ушаков.

2025-04-17T18:20

2025-04-17T18:20

2025-04-17T18:20

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Говоря об участии Катара в конфликте на территории Украины, Ушаков указал журналистам на гуманитарную миссию официальной Дохи."Гуманитарной да, посреднической в том числе", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о роли Катара в конфликте на территории Украины.Тем временем в Кремле прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который находится в России с официальным визитом. Переговоры начались с беседы в узком составе.С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, первый зампред правительства, председатель российской части совместной Российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и главный исполнительный директор, председатель правления компании "Роснефть" Игорь Сечин.Затем международные консультации продолжились в расширенном составе в формате официального завтрака. По окончании встречи в присутствии Владимира Путина и Тамима Бен Хамада Аль Тани состоялась церемония обмена документами, подписанными по итогам переговоров.Среди подписанных документов значатся межправсоглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки, меморандум о взаимопонимании между Минспорта Российской Федерации и Министерством спорта и молодежной политики Катара в области физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между минфинами двух государств, а также соглашение о партнерстве с суверенным фондом Государства Катар о создании новой российско-катарской инвестиционной платформы размером $2 млрд.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что детального обмена мнениями о ситуации вокруг Украины во время переговоров не было.Ранее стало известно, что Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и КатараБолее полная новостная картина дня представлена в обзоре Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине

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