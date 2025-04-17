Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков - 17.04.2025 Украина.ру
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Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков
Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков - 17.04.2025 Украина.ру
Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков
Важную миссию Катара отметил 17 апреля помощник президента России Юрий Ушаков.
2025-04-17T18:20
2025-04-17T18:20
новости
катар
украина
россия
константин ушаков
владимир путин
сергей лавров
мид
роснефть
переговоры
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Говоря об участии Катара в конфликте на территории Украины, Ушаков указал журналистам на гуманитарную миссию официальной Дохи."Гуманитарной да, посреднической в том числе", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о роли Катара в конфликте на территории Украины.Тем временем в Кремле прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который находится в России с официальным визитом. Переговоры начались с беседы в узком составе.С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, первый зампред правительства, председатель российской части совместной Российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и главный исполнительный директор, председатель правления компании "Роснефть" Игорь Сечин.Затем международные консультации продолжились в расширенном составе в формате официального завтрака. По окончании встречи в присутствии Владимира Путина и Тамима Бен Хамада Аль Тани состоялась церемония обмена документами, подписанными по итогам переговоров.Среди подписанных документов значатся межправсоглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки, меморандум о взаимопонимании между Минспорта Российской Федерации и Министерством спорта и молодежной политики Катара в области физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между минфинами двух государств, а также соглашение о партнерстве с суверенным фондом Государства Катар о создании новой российско-катарской инвестиционной платформы размером $2 млрд.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что детального обмена мнениями о ситуации вокруг Украины во время переговоров не было.Ранее стало известно, что Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и КатараБолее полная новостная картина дня представлена в обзоре Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине
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новости, катар, украина, россия, константин ушаков, владимир путин, сергей лавров, мид, роснефть, переговоры, чем закончились переговоры, итоги переговоров, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, сво, обмен пленными, юрий ушаков
Новости, Катар, Украина, Россия, Константин Ушаков, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД, Роснефть, переговоры, чем закончились переговоры, итоги переговоров, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, СВО, обмен пленными, Юрий Ушаков

Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков

18:20 17.04.2025
 
Российско-катарские переговоры
Российско-катарские переговоры
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Важную миссию Катара отметил 17 апреля помощник президента России Юрий Ушаков.
Говоря об участии Катара в конфликте на территории Украины, Ушаков указал журналистам на гуманитарную миссию официальной Дохи.
"Гуманитарной да, посреднической в том числе", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о роли Катара в конфликте на территории Украины.
Тем временем в Кремле прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который находится в России с официальным визитом. Переговоры начались с беседы в узком составе.
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, первый зампред правительства, председатель российской части совместной Российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и главный исполнительный директор, председатель правления компании "Роснефть" Игорь Сечин.
Затем международные консультации продолжились в расширенном составе в формате официального завтрака. По окончании встречи в присутствии Владимира Путина и Тамима Бен Хамада Аль Тани состоялась церемония обмена документами, подписанными по итогам переговоров.
Страны мира. Катар - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
16 марта, 16:15
Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисеВопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине обсудили 16 марта в Дохе первый зампред правительства РФ Денис Мантуров с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Об этом сообщает МИД Катара.
Среди подписанных документов значатся межправсоглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки, меморандум о взаимопонимании между Минспорта Российской Федерации и Министерством спорта и молодежной политики Катара в области физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между минфинами двух государств, а также соглашение о партнерстве с суверенным фондом Государства Катар о создании новой российско-катарской инвестиционной платформы размером $2 млрд.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что детального обмена мнениями о ситуации вокруг Украины во время переговоров не было.
Ранее стало известно, что Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине
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