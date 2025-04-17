Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков
Российско-катарские переговоры
Важную миссию Катара отметил 17 апреля помощник президента России Юрий Ушаков.
Говоря об участии Катара в конфликте на территории Украины, Ушаков указал журналистам на гуманитарную миссию официальной Дохи.
Тем временем в Кремле прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который находится в России с официальным визитом. Переговоры начались с беседы в узком составе.
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, первый зампред правительства, председатель российской части совместной Российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и главный исполнительный директор, председатель правления компании "Роснефть" Игорь Сечин.
Затем международные консультации продолжились в расширенном составе в формате официального завтрака. По окончании встречи в присутствии Владимира Путина и Тамима Бен Хамада Аль Тани состоялась церемония обмена документами, подписанными по итогам переговоров.
16 марта, 16:15Правительства России и Катара обсудили события в российско-украинском кризисеВопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине обсудили 16 марта в Дохе первый зампред правительства РФ Денис Мантуров с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Об этом сообщает МИД Катара.
Среди подписанных документов значатся межправсоглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки, меморандум о взаимопонимании между Минспорта Российской Федерации и Министерством спорта и молодежной политики Катара в области физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами между минфинами двух государств, а также соглашение о партнерстве с суверенным фондом Государства Катар о создании новой российско-катарской инвестиционной платформы размером $2 млрд.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что детального обмена мнениями о ситуации вокруг Украины во время переговоров не было.
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