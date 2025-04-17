Важный рубеж: Кутырь рассказал, как ВС РФ создают буферную зону и продвигаются в Сумской области
Эксперты предполагают, что следующей задачей армии в Сумской области станет выход на линию "Владимировка – Водолаги – Беловоды – Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области, российский плацдарм на украинской территории продолжает расширяться, рассказал эксперт.
"Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка – Водолаги – Беловоды – Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны", – сообщил Кутырь.
Он отметил, что местность на этом участке – высоты и сплошной лес. С одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно, в лесистой местности можно скрытно накапливать силы. То есть это важный рубеж и для ВС РФ, и для противника, подчеркнул собеседник Украина.ру.
Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают попытки ВС РФ создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам, добавил офицер.
Хотя, как показал недавний ракетный удар по городу, при наличии достоверной информации российские военные всегда могут поразить нужную цель, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка – Белополье" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО и ситуации на Сумской области – в материале "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
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