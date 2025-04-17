https://ukraina.ru/20250417/krovavyy-amoralnyy-urod-ukrainskie-eksperty-o-prodlenii-voennogo-polozheniya-1062563827.html

"Кровавый, аморальный урод". Украинские эксперты о продлении военного положения

"Кровавый, аморальный урод". Украинские эксперты о продлении военного положения - 17.04.2025 Украина.ру

"Кровавый, аморальный урод". Украинские эксперты о продлении военного положения

На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, сможет ли киевский режим выстоять без американской помощи, и почему Зеленский так боится перемирия. Украина.ру, 17.04.2025

2025-04-17T05:19

2025-04-17T05:19

2025-04-17T05:19

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На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, сможет ли киевский режим выстоять без американской помощи, и почему Зеленский так боится перемирия.Верховная Рада 16 апреля проголосовала за продление режима военного положения в стране еще на 90 дней — до 6 августа. Соответствующий законопроект внес Зеленский, который решил не дожидаться окончания предыдущего 90-дневного периода ВП (он истекал только в мае).К чему такая спешка? Как отметил в своем блоге экс-депутат Верховной рады, политический аналитик Олег Царёв, "Зеленский поспешил продлить военное положение, чтобы исключить даже малейший риск того, что Трамп сможет добиться перемирия, которое перерастёт в мирные переговоры и завершение войны к 20 апреля — Пасхе".По мнению аналитика, "шансы на реализацию этого сценария были крайне низкими, но Зеленский решил перестраховаться и устранил даже эту гипотетическую угрозу для себя".Итак, война продолжится, неизбежно и потери будут расти. Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский подчеркнул, что "у очередного продления власти Зеленского и его шайки клептократов - есть конкретная цена".Это, по словам депутата, "плюс 30 тысяч погибших украинцев до 6 августа"."Кровавый, аморальный урод", - так оценил Зеленского его бывший соратник. Нардеп добавил, что такую же оценку дает тем, кто проголосовал в парламенте за продление режима военного положения.Дубинский также отметил, что "приглашая на 9 мая в Киев "лидеров ЕС", Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, сколько стремится не допустить поездки в Москву Трампа".Хотя, продолжил политик, "своими тупыми интервью (Зеленский — Ред.) может добиться обратного".Ситуация вокруг Украины кардинально изменилась — если при Байдене США вели здесь прокси-войну с РФ (что американцы сами признают), то при Трампе они из этой войны выходят, помощь Киеву постепенно монетизируется, Трамп старается перетянуть Россию на свою сторону. Республиканцам это нужно, поскольку "это часть конкуренции за будущее", считает украинский политолог Андрей Ермолаев.В эфире канала "Дикий Live" он отметил, что при этом Трамп предлагает и Москве, и Киеву свои варианты послевоенного сотрудничества. Но к такому прагматизму украинская дипломатия "не привыкла", поскольку в последние годы Запад всецело поддерживал Киев.С этой новой реальностью нужно уметь работать, потому что если украинские политики сочтут, что сейчас партнерство с США невыгодно и неперспективно, то - "мы (киевский режим — Ред.) можем оказаться в ситуации сам на сам с врагом, причем в достаточно сжатое время и в очень невыгодной для себя позиции", предостерег украинский эксперт.По его словам, "альтернатива этому пути — это попытка сделать ставку на ту часть Европы, которая сейчас поддерживает Украину, но одновременно и пользуется войной для своей мобилизации, для своих политических и экономических перестановок".Но в рамках этой модели Киев хотел бы видеть себя форпостом Евросоюза, с передовой армией и сильным ВПК, однако возникает вопрос, "нужна ли будет такая Украина Евросоюзу в ситуации, когда там станут на рельсы военно-технологическое возрождение Германии, ну и пытается стать на эти рельсы Франция", сказал Ермолаев.А что происходит внутри страны? Если экономика Украины деградировала до состояния экономик стран третьего мира, то и политика будет такого же сорта, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, Конституция Украины уже "давным-давно превратилась в рулон туалетной бумаги, которой власть пользуется по большой и малой нужде в общественном туалете".Там могут быть сколь угодно прекрасные статьи, обещающие все и всем, но в реальной правовой, политической практике будут происходить совершенно другие вещи, что сейчас и наблюдается, сказал Золотарев в эфире канала "ПолитЭксперт". В качестве примера он привел обсуждаемую сейчас ресурсную сделку, подчеркнув, что ресурсы принадлежат не государству, а народу Украины.Кстати, о народе. По словам эксперта, страна уже потеряла треть населения - "по самым скромным подсчетам, в Евросоюзе находятся порядка 7- 8 миллионов украинцев", точно не известно, сколько украинцев на территории РФ, но только на новых территориях проживают около четырех миллионов."Это все демографические потери, которые… Знаете, деньги всегда можно найти, предприятия отстроить, но если ты потерял человеческий капитал, то все пошло прахом", - констатировал политолог. Он напомнил о примере Боснии и Герцеговины, куда после завершения балканских войн вернулась лишь четверть бежавших, а три четверти — не вернулись.По мнению Золотарева, такая же история может повториться с Украиной — "в такую страну, которую мы видим на шестом году президентства Зеленского, украинцы не захотят вернуться".Какой же стала эта еще недавно цветущая и прекрасная страна? По словам эксперта — стала такой, в какой политику скоро вынуждены будут комментировать психиатры, которые еще не сбежали за рубеж, "поскольку другие психиатры, которые уехали, говорят, что - такое ощущение, что в стране больные захватили… забрали белые халаты и объявили себя врачами".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Продление военного положения на Украине обернулось поисками "агентов Кремля"

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эксклюзив, украина, киев, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, сизо, верховная рада, ес