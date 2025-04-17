https://ukraina.ru/20250417/rossiya-zaprosila-konsultatsii-sovbeza-oon-po-moratoriyu-na-udary-po-energetike-1062584381.html
Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике - 17.04.2025 Украина.ру
Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
Москва запросила закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины. Об этом 17 апреля сообщил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский
2025-04-17T19:32
2025-04-17T19:32
2025-04-17T19:32
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""Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта Президентом США Д.Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной", - сообщил Полянский в своём телеграм-канале.По словам российского дипломата, консультации начнутся ориентировочно в 23.30 по московскому времени. После этого предусмотрен подход российских дипломатов к прессе.Мораторий на удары по объектам энергетики России и Украины инициировал президент США и в ходе состоявшегося 18 марта телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным получил на это согласие. В тот же день Вооружённые Силы Российской Федерации получили приказ прекратить нанесение таких ударов. С тех пор Минобороны РФ систематически фиксировало нарушение моратория украинской стороной.Ранее в новостях: Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – ПесковБолее полная новостная картина дня представлена в обзоре Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине
https://ukraina.ru/20250417/vsu-10-raz-za-sutki-atakovali-obekty-rossiyskoy-energetiki--minoborony-rf-1062572097.html
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Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
Москва запросила закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины. Об этом 17 апреля сообщил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский