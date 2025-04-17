Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике - 17.04.2025 Украина.ру
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Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике - 17.04.2025 Украина.ру
Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
Москва запросила закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины. Об этом 17 апреля сообщил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский
2025-04-17T19:32
2025-04-17T19:32
новости
россия
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сша
дмитрий полянский
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности оон
дипломатические отношения
сво
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""Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта Президентом США Д.Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной", - сообщил Полянский в своём телеграм-канале.По словам российского дипломата, консультации начнутся ориентировочно в 23.30 по московскому времени. После этого предусмотрен подход российских дипломатов к прессе.Мораторий на удары по объектам энергетики России и Украины инициировал президент США и в ходе состоявшегося 18 марта телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным получил на это согласие. В тот же день Вооружённые Силы Российской Федерации получили приказ прекратить нанесение таких ударов. С тех пор Минобороны РФ систематически фиксировало нарушение моратория украинской стороной.Ранее в новостях: Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – ПесковБолее полная новостная картина дня представлена в обзоре Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине
https://ukraina.ru/20250417/vsu-10-raz-za-sutki-atakovali-obekty-rossiyskoy-energetiki--minoborony-rf-1062572097.html
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новости, россия, украина, сша, дмитрий полянский, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности оон, дипломатические отношения, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, международная политика, совбез оон, оон, мораторий, энергетика, инфраструктура
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Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике

19:32 17.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский
© POOL
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Москва запросила закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины. Об этом 17 апреля сообщил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский
""Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта Президентом США Д.Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной", - сообщил Полянский в своём телеграм-канале.
По словам российского дипломата, консультации начнутся ориентировочно в 23.30 по московскому времени. После этого предусмотрен подход российских дипломатов к прессе.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
14:01
ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФУкраинская армия не соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики. Об этом 17 апреля сообщило Минобороны России.
Мораторий на удары по объектам энергетики России и Украины инициировал президент США и в ходе состоявшегося 18 марта телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным получил на это согласие. В тот же день Вооружённые Силы Российской Федерации получили приказ прекратить нанесение таких ударов. С тех пор Минобороны РФ систематически фиксировало нарушение моратория украинской стороной.
Ранее в новостях: Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине
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