https://ukraina.ru/20250417/razorvt-li-ukraina-diplomaticheskie-otnosheniya-s-ssha-i-chego-boyatsya-v-kieve--ischenko-1062584201.html

Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко

Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко - 17.04.2025 Украина.ру

Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что значит отказ Трампа продавать Украине оружие, рассказал, почему... Украина.ру, 17.04.2025

2025-04-17T19:01

2025-04-17T19:01

2025-04-17T19:01

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дипломатические отношения

международные отношения

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что значит отказ Трампа продавать Украине оружие, рассказал, почему тоталитарный режим Зеленского провалится и проанализировал последствия убийства известного украинского писателя Олеся Бузины. 00:34 – Отказ Трампа продавать Украине оружие; 09:51 – Будет ли отключение ВСУ от Starlink? 18:35 – Разорвёт ли Киев дипломатические отношения с США? 32:03 – Зачем на Украине убили Олеся Бузину и достиг ли киевский режим целей, которые при этом преследовались? *В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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