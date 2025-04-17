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Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко
Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко - 17.04.2025 Украина.ру
Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что значит отказ Трампа продавать Украине оружие, рассказал, почему... Украина.ру, 17.04.2025
2025-04-17T19:01
2025-04-17T19:01
2025-04-17T19:01
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дипломатия
дипломатические отношения
международные отношения
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что значит отказ Трампа продавать Украине оружие, рассказал, почему тоталитарный режим Зеленского провалится и проанализировал последствия убийства известного украинского писателя Олеся Бузины. 00:34 – Отказ Трампа продавать Украине оружие; 09:51 – Будет ли отключение ВСУ от Starlink? 18:35 – Разорвёт ли Киев дипломатические отношения с США? 32:03 – Зачем на Украине убили Олеся Бузину и достиг ли киевский режим целей, которые при этом преследовались? *В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что значит отказ Трампа продавать Украине оружие, рассказал, почему тоталитарный режим Зеленского провалится и проанализировал последствия убийства известного украинского писателя Олеся Бузины.
00:34 – Отказ Трампа продавать Украине оружие;
09:51 – Будет ли отключение ВСУ от Starlink?
18:35 – Разорвёт ли Киев дипломатические отношения с США?
32:03 – Зачем на Украине убили Олеся Бузину и достиг ли киевский режим целей, которые при этом преследовались?
*В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko