Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая - 17.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250417/stalingrad-i-leningrad-dva-goroda-vernutsya-k-istoricheskim-nazvaniyam-8-10-maya-1062583807.html
Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая
Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая - 17.04.2025 Украина.ру
Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая
Санкт-Петербург и Волгоград на три дня в мае вернут свои прежние названия и для российской авиации снова станут Ленинградом и Сталинградом. Об этом 17 апреля сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
2025-04-17T18:52
2025-04-17T18:52
новости
ленинград
санкт-петербург
сталинград
росавиация
великая отечественная война
80 лет победы
день победы
история ссср
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062583680_0:53:949:587_1920x0_80_0_0_67d3108ad4cbd0b07e07eb2e21799edd.jpg
В радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в аэропорты Санкт-Петербург (Пулково) и Волгоград (Гумрак) в период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград. Росавиация приняла такое решение по просьбе ветеранов отрасли. Необходимую аэронавигационную информацию (NOTAM) опубликовала подведомственная агентству Госкорпорация по ОрВД.По его словам, идею о временном использовании в радиообмене названий Ленинград и Сталинград предложили ветераны на заседании Общественного совета при Росавиации. К такой инициативе в федеральном агентстве отнеслись со всем уважением.Ранее с инициативами вернуть на время майских праздников исторические названия городов-героев выступали общественные организации и группы, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, узников нацистских концлагерей. В союзной Белоруссии с инициативами вернуть эти названия на постаменты в честь городов-героем на минской площади Победы выступали общественные организации, ежегодно подающие заявки на шествие участников международной акции памяти "Бессмертный полк".Президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся 13 марта пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин Автор издания Украина.ру Василий Стоякин ранее рассмотрел проблему на примере другой постсоветской республики в публикации Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине
https://ukraina.ru/20231118/1051136311.html
ленинград
санкт-петербург
сталинград
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062583680_49:0:901:639_1920x0_80_0_0_d22558845c1dbac4f3187d607528861b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ленинград, санкт-петербург, сталинград, росавиация, великая отечественная война, 80 лет победы, день победы, история ссср, бывший ссср
Новости, Ленинград, Санкт-Петербург, Сталинград, Росавиация, Великая Отечественная война, 80 лет Победы, День Победы, история СССР, бывший СССР

Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая

18:52 17.04.2025
 
Станция метро Stalingrad в XIX округе Парижа
Станция метро Stalingrad в XIX округе Парижа
Читать в
ДзенTelegram
Санкт-Петербург и Волгоград на три дня в мае вернут свои прежние названия и для российской авиации снова станут Ленинградом и Сталинградом. Об этом 17 апреля сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
В радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в аэропорты Санкт-Петербург (Пулково) и Волгоград (Гумрак) в период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград. Росавиация приняла такое решение по просьбе ветеранов отрасли. Необходимую аэронавигационную информацию (NOTAM) опубликовала подведомственная агентству Госкорпорация по ОрВД.
"Временно вернуть в авиационный эфир нашим городам-героям исторические названия — то немногое, что мы можем сделать в память о подвиге, мужестве и стойкости защитников и жителей этих городов. Предлагаем командирам воздушных судов информировать пассажиров об особенностях праздничных полетов, чтобы все прибывающие или улетающие из Санкт-Петербурга и Волгограда еще раз прочувствовали атмосферу Великой Победы", — сказал по этому поводу руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
По его словам, идею о временном использовании в радиообмене названий Ленинград и Сталинград предложили ветераны на заседании Общественного совета при Росавиации. К такой инициативе в федеральном агентстве отнеслись со всем уважением.
Ледокол
18 ноября 2023, 04:19
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"Новый российский атомный ледокол проекта 22220 ("Арктика") получил название "Сталинград". Об этом 17 ноября сообщило правительство Волгоградской области
Ранее с инициативами вернуть на время майских праздников исторические названия городов-героев выступали общественные организации и группы, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, узников нацистских концлагерей. В союзной Белоруссии с инициативами вернуть эти названия на постаменты в честь городов-героем на минской площади Победы выступали общественные организации, ежегодно подающие заявки на шествие участников международной акции памяти "Бессмертный полк".
Президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся 13 марта пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин ранее рассмотрел проблему на примере другой постсоветской республики в публикации Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛенинградСанкт-ПетербургСталинградРосавиацияВеликая Отечественная война80 лет ПобедыДень Победыистория СССРбывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
20:00Трамп перегнул палку: политолог о том, почему призыв "Make America Great Again" похож на лозунг Хрущева
19:45Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев
19:35Максим Бардин о встрече в Париже: Зеленский и Евросоюз мешают Трампу войти в историю, используя Украину
19:32Россия запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергетике
19:30Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников США
19:30Решения, которые принимает Трамп для многих неприятны, но они не обрушат мировую экономику – Перенджиев
19:01Разорвёт ли Украина дипломатические отношения с США и чего боятся в Киеве — Ищенко
18:52Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая
18:44В поисках гаранта. Почему Болгария не продает Украине российские реакторы
18:30Зачем Зеленский поднял шум по поводу пленных китайцев?
18:20Катар выполняет гуманитарную и посредническую роль украинском конфликте - Ушаков
18:08Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине
18:00Полковник Геннадий Алехин: Армия России охватывает Купянск, а ВСУ контратакуют, не считаясь с потерями
17:50СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
17:30СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
17:20Налеты "Гераней", истерики Филатова* и русский рэп для подростков. Что происходит в Днепропетровске
17:00Иных указаний Путина по мораторию на удары по энергообъектам Украины не было – Песков
16:43Винниченко – на выход. Декоммунизация добралась до украинских националистов?
16:20Война или мир на троих. США и Европа в Париже решают, как угробить Украину
Лента новостейМолния