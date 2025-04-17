https://ukraina.ru/20250417/stalingrad-i-leningrad-dva-goroda-vernutsya-k-istoricheskim-nazvaniyam-8-10-maya-1062583807.html

Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая

Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая - 17.04.2025 Украина.ру

Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая

Санкт-Петербург и Волгоград на три дня в мае вернут свои прежние названия и для российской авиации снова станут Ленинградом и Сталинградом. Об этом 17 апреля сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

2025-04-17T18:52

2025-04-17T18:52

2025-04-17T18:52

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В радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в аэропорты Санкт-Петербург (Пулково) и Волгоград (Гумрак) в период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград. Росавиация приняла такое решение по просьбе ветеранов отрасли. Необходимую аэронавигационную информацию (NOTAM) опубликовала подведомственная агентству Госкорпорация по ОрВД.По его словам, идею о временном использовании в радиообмене названий Ленинград и Сталинград предложили ветераны на заседании Общественного совета при Росавиации. К такой инициативе в федеральном агентстве отнеслись со всем уважением.Ранее с инициативами вернуть на время майских праздников исторические названия городов-героев выступали общественные организации и группы, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, узников нацистских концлагерей. В союзной Белоруссии с инициативами вернуть эти названия на постаменты в честь городов-героем на минской площади Победы выступали общественные организации, ежегодно подающие заявки на шествие участников международной акции памяти "Бессмертный полк".Президент России Владимир Путин в ходе состоявшейся 13 марта пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин Автор издания Украина.ру Василий Стоякин ранее рассмотрел проблему на примере другой постсоветской республики в публикации Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине

https://ukraina.ru/20231118/1051136311.html

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новости, ленинград, санкт-петербург, сталинград, росавиация, великая отечественная война, 80 лет победы, день победы, история ссср, бывший ссср