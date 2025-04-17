Сталинград и Ленинград: два города вернутся к историческим названиям 8-10 мая
Станция метро Stalingrad в XIX округе Парижа
Санкт-Петербург и Волгоград на три дня в мае вернут свои прежние названия и для российской авиации снова станут Ленинградом и Сталинградом. Об этом 17 апреля сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
В радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в аэропорты Санкт-Петербург (Пулково) и Волгоград (Гумрак) в период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград. Росавиация приняла такое решение по просьбе ветеранов отрасли. Необходимую аэронавигационную информацию (NOTAM) опубликовала подведомственная агентству Госкорпорация по ОрВД.
"Временно вернуть в авиационный эфир нашим городам-героям исторические названия — то немногое, что мы можем сделать в память о подвиге, мужестве и стойкости защитников и жителей этих городов. Предлагаем командирам воздушных судов информировать пассажиров об особенностях праздничных полетов, чтобы все прибывающие или улетающие из Санкт-Петербурга и Волгограда еще раз прочувствовали атмосферу Великой Победы", — сказал по этому поводу руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
По его словам, идею о временном использовании в радиообмене названий Ленинград и Сталинград предложили ветераны на заседании Общественного совета при Росавиации. К такой инициативе в федеральном агентстве отнеслись со всем уважением.
Ранее с инициативами вернуть на время майских праздников исторические названия городов-героев выступали общественные организации и группы, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, узников нацистских концлагерей. В союзной Белоруссии с инициативами вернуть эти названия на постаменты в честь городов-героем на минской площади Победы выступали общественные организации, ежегодно подающие заявки на шествие участников международной акции памяти "Бессмертный полк".
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