https://ukraina.ru/20250417/v-kurskoy-oblasti-na-strategicheskoy-sessii-obsudili-vosstanovlenie-postradavshikh-prigranichnykh-1062584797.html
В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов - 17.04.2025 Украина.ру
В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
Стратегическую сессию по вопросам восстановления пострадавших приграничных районов провели в Курской области с участием местных властей, общественности и предпринимателей. Об этом 17 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн
2025-04-17T20:01
2025-04-17T20:01
2025-04-17T20:01
новости
курская область
белгородская область
россия
хинштейн
кто
восстановление
военные преступления
инфраструктура
социальная инфраструктура
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Мероприятие состоялось 16 апреля в Кореневском районе. На встречу пригласили представителей местной и региональной власти, депутатов, членов инициативных групп, предпринимателей.Численность населения района до 6 августа 2024 года составляла 16,5 тыс. человек, сейчас там остаётся порядка 2 тыс. Из числа отселённых людей планирует вернуться около 10 тыс., при этом в некоторые сельсоветы —не более 10 человек, сообщил врио губернатора.Он также отметил, что на прошлых стратегических сессиях было принято решение объединить в одном здании организации. Так, в здании сельсовета будут размещать участкового уполномоченного полиции и почтовое отделение.Подобный опыт есть у коллег в Белгородской области, заметил врио губернатора. В Курской области попробуют совместить школу и детский сад."Важно восстановить социальную инфраструктуру не только в самых густонаселённых посёлках, но и там, где будут располагаться крупные предприятия — особенно те, кто готов вместе с нами развивать район! Некоторые предприниматели полностью прекратили свою деятельность, большинство предприятий (их было 33) либо разрушены, либо получили серьёзные повреждения. Но все они готовы возобновить свою работу и вернуться в район!", - подчеркнул Хинштейн.Также важно, по его мнению, провести оценку ущерба. В этом есть сложности. Например, неделю назад сапёры завершили работы по разминированию крупнейшего предприятия муниципалитета — Кореневского завода низковольтной аппаратуры.Комиссия по оценке повреждений приступила к работе. Разминирование идёт активными темпами: в 22 из 122 населённых пунктов с ограниченным въездом уже отработали сапёры.Хинштейн отметит также, что каждый предприниматель должен быть уверен в поддержке государства. Таким образом бизнес сможет наращивать свои мощности и создавать достойные рабочие места."Со стороны региона обязательно будем поддерживать предпринимателей, первые шаги уже в работе — зона СЭЗ и сохранение статуса сельхозтоваропроизводителя", - рассказал врио губернатора.По его словам, всё будет восстанавливаться и строиться исходя из необходимости и потребности людей. Например, неправильно строить современную школу в селе с 20 жителями.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне врио губернатора Курской области рассказал о восстановлению региона и помощи пострадавшим от агрессии ВСУ. подробности в публикации Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля Ранее Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск Актуальное интервью на эту тему: Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно
https://ukraina.ru/20250416/ubili-trekh-chlenov-ee-semi-sk-rf-rassleduet-prestuplenie-vsu-na-khutore-kolmakov-kurskoy-oblasti-1062549557.html
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новости, курская область, белгородская область, россия, хинштейн, кто, восстановление, военные преступления, инфраструктура, социальная инфраструктура, жилье
Новости, Курская область, Белгородская область, Россия, Хинштейн, КТО, восстановление, Военные преступления, инфраструктура, социальная инфраструктура, жилье
В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
Стратегическую сессию по вопросам восстановления пострадавших приграничных районов провели в Курской области с участием местных властей, общественности и предпринимателей. Об этом 17 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн
Мероприятие состоялось 16 апреля в Кореневском районе. На встречу пригласили представителей местной и региональной власти, депутатов, членов инициативных групп, предпринимателей.
Численность населения района до 6 августа 2024 года составляла 16,5 тыс. человек, сейчас там остаётся порядка 2 тыс. Из числа отселённых людей планирует вернуться около 10 тыс., при этом в некоторые сельсоветы —не более 10 человек, сообщил врио губернатора.
"К сожалению, последствия атак ВСУ в районе серьёзные: разрушены 7 ФАПов, Обуховская школа, детский сад, 6 объектов культуры, значительные повреждения (более 80%) получили многие социальные объекты", - рассказал Хинштейн.
Он также отметил, что на прошлых стратегических сессиях было принято решение объединить в одном здании организации. Так, в здании сельсовета будут размещать участкового уполномоченного полиции и почтовое отделение.
Подобный опыт есть у коллег в Белгородской области
, заметил врио губернатора. В Курской области
попробуют совместить школу и детский сад.
"Важно восстановить социальную инфраструктуру не только в самых густонаселённых посёлках, но и там, где будут располагаться крупные предприятия — особенно те, кто готов вместе с нами развивать район! Некоторые предприниматели полностью прекратили свою деятельность, большинство предприятий (их было 33) либо разрушены, либо получили серьёзные повреждения. Но все они готовы возобновить свою работу и вернуться в район!", - подчеркнул Хинштейн
.
Также важно, по его мнению, провести оценку ущерба. В этом есть сложности. Например, неделю назад сапёры завершили работы по разминированию крупнейшего предприятия муниципалитета — Кореневского завода низковольтной аппаратуры.
Комиссия по оценке повреждений приступила к работе. Разминирование идёт активными темпами: в 22 из 122 населённых пунктов с ограниченным въездом уже отработали сапёры.
Хинштейн отметит также, что каждый предприниматель должен быть уверен в поддержке государства. Таким образом бизнес сможет наращивать свои мощности и создавать достойные рабочие места.
"Со стороны региона обязательно будем поддерживать предпринимателей, первые шаги уже в работе — зона СЭЗ
и сохранение статуса сельхозтоваропроизводителя
", - рассказал врио губернатора.
По его словам, всё будет восстанавливаться и строиться исходя из необходимости и потребности людей. Например, неправильно строить современную школу в селе с 20 жителями.
"Главная задача, которая стоит перед регионом — вместе с людьми создать те районы, в которых реально захочется жить, работать, растить детей! Которые станут домом, куда всегда захочется возвращаться. И у нас есть для этого все возможности — главное, вместе приходить к конкретным эффективным решениям!", - резюмировал Хинштейн.
Ранее по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ
возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Накануне врио губернатора Курской области рассказал о восстановлению региона и помощи пострадавшим от агрессии ВСУ. подробности в публикации Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля