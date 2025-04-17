https://ukraina.ru/20250417/poka-vsu-ischut-sekretnye-brigady-rossiya-reshaet-kak-ispolzovat-uchastok-shostka--belopole--kutyr-1062587145.html

Пока ВСУ ищут "секретные бригады", Россия решает, как использовать участок "Шостка – Белополье" – Кутырь

Пока ВСУ ищут "секретные бригады", Россия решает, как использовать участок "Шостка – Белополье" – Кутырь - 17.04.2025 Украина.ру

Пока ВСУ ищут "секретные бригады", Россия решает, как использовать участок "Шостка – Белополье" – Кутырь

Некоторые западные и украинские аналитики предполагают, что у ВС РФ якобы сформировано от семи до десяти резервных бригад. И сейчас противник пытается понять, где они могут быть задействованы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2025-04-17T21:34

2025-04-17T21:34

2025-04-17T21:34

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По словам эксперта, Сумская область – это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев – Брянск", отметил он.При этом у российской армии есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован, добавил офицер."Некоторые западные и украинские аналитики сообщают, что у нас якобы сформированы от семи до десяти бригад. Противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы. Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав", – сообщил Кутырь.Он напомнил, что за время СВО у России было два успешных эпизода с использованием труб: канализационных и газовых. Российские войска в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда при прорыве войска преодолевают расстояние в 5-10 километров, дроны не могут наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении, отметил Кутырь."Надеюсь, наше командование что-то такое придумает. А где – мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка – Белополье" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО и ситуации на Сумской области – в материале "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250417/aleksandr-kazakov-rossiyu-zhdet-mobilizatsiya-i-voyna-s-evropoy-esli-tramp-ne-dobet-byvshikh-soyuznikov-1062583203.html

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новости, россия, сумская область, харьков, всу, вс рф, резервы, запорожье, наступление, сво, спецоперация, война, война на украине, дроны