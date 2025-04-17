Пока ВСУ ищут "секретные бригады", Россия решает, как использовать участок "Шостка – Белополье" – Кутырь - 17.04.2025 Украина.ру
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Пока ВСУ ищут "секретные бригады", Россия решает, как использовать участок "Шостка – Белополье" – Кутырь
Пока ВСУ ищут "секретные бригады", Россия решает, как использовать участок "Шостка – Белополье" – Кутырь - 17.04.2025 Украина.ру
Пока ВСУ ищут "секретные бригады", Россия решает, как использовать участок "Шостка – Белополье" – Кутырь
Некоторые западные и украинские аналитики предполагают, что у ВС РФ якобы сформировано от семи до десяти резервных бригад. И сейчас противник пытается понять, где они могут быть задействованы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2025-04-17T21:34
2025-04-17T21:34
новости
россия
сумская область
харьков
всу
вс рф
резервы
запорожье
наступление
сво
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По словам эксперта, Сумская область – это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев – Брянск", отметил он.При этом у российской армии есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован, добавил офицер."Некоторые западные и украинские аналитики сообщают, что у нас якобы сформированы от семи до десяти бригад. Противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы. Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав", – сообщил Кутырь.Он напомнил, что за время СВО у России было два успешных эпизода с использованием труб: канализационных и газовых. Российские войска в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда при прорыве войска преодолевают расстояние в 5-10 километров, дроны не могут наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении, отметил Кутырь."Надеюсь, наше командование что-то такое придумает. А где – мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка – Белополье" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО и ситуации на Сумской области – в материале "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/aleksandr-kazakov-rossiyu-zhdet-mobilizatsiya-i-voyna-s-evropoy-esli-tramp-ne-dobet-byvshikh-soyuznikov-1062583203.html
россия
сумская область
харьков
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новости, россия, сумская область, харьков, всу, вс рф, резервы, запорожье, наступление, сво, спецоперация, война, война на украине, дроны
Новости, Россия, Сумская область, Харьков, ВСУ, ВС РФ, резервы, Запорожье, наступление, СВО, Спецоперация, война, война на Украине, дроны

Пока ВСУ ищут "секретные бригады", Россия решает, как использовать участок "Шостка – Белополье" – Кутырь

21:34 17.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
Занятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Некоторые западные и украинские аналитики предполагают, что у ВС РФ якобы сформировано от семи до десяти резервных бригад. И сейчас противник пытается понять, где они могут быть задействованы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
По словам эксперта, Сумская область – это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев – Брянск", отметил он.
При этом у российской армии есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован, добавил офицер.
"Некоторые западные и украинские аналитики сообщают, что у нас якобы сформированы от семи до десяти бригад. Противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы. Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав", – сообщил Кутырь.
Он напомнил, что за время СВО у России было два успешных эпизода с использованием труб: канализационных и газовых.
Российские войска в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда при прорыве войска преодолевают расстояние в 5-10 километров, дроны не могут наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении, отметил Кутырь.
"Надеюсь, наше командование что-то такое придумает. А где – мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка – Белополье" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО и ситуации на Сумской области – в материале "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
Александр Казаков интервью
Вчера, 19:30
Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников СШАЧтобы понять психотип Трампа, надо сложить вместе двух российских политиков 90-х: Ельцина и Жириновского. Вот вам и Трамп. Здесь уже начинается настоящая конспирология: Трамп не зря выскочил из коалиции проигравших, он рассчитывает присоединиться к победителям. То есть к нам.
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