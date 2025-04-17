Пока ВСУ ищут "секретные бригады", Россия решает, как использовать участок "Шостка – Белополье" – Кутырь
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
Некоторые западные и украинские аналитики предполагают, что у ВС РФ якобы сформировано от семи до десяти резервных бригад. И сейчас противник пытается понять, где они могут быть задействованы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
По словам эксперта, Сумская область – это балкон, нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев – Брянск", отметил он.
При этом у российской армии есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован, добавил офицер.
"Некоторые западные и украинские аналитики сообщают, что у нас якобы сформированы от семи до десяти бригад. Противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы. Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав", – сообщил Кутырь.
Он напомнил, что за время СВО у России было два успешных эпизода с использованием труб: канализационных и газовых.
Российские войска в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда при прорыве войска преодолевают расстояние в 5-10 километров, дроны не могут наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении, отметил Кутырь.
Полный текст материала "Военный эксперт Виктор Кутырь: Россия в любой момент может растянуть ВСУ на линии "Шостка – Белополье" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО и ситуации на Сумской области – в материале "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Александр Казаков: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников СШАЧтобы понять психотип Трампа, надо сложить вместе двух российских политиков 90-х: Ельцина и Жириновского. Вот вам и Трамп. Здесь уже начинается настоящая конспирология: Трамп не зря выскочил из коалиции проигравших, он рассчитывает присоединиться к победителям. То есть к нам.
Подписывайся на