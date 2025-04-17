Корни конфликта. Как насильственная передача Донбасса в состав Украины стала бомбой замедленного действия - 17.04.2025 Украина.ру
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Корни конфликта. Как насильственная передача Донбасса в состав Украины стала бомбой замедленного действия
Корни конфликта. Как насильственная передача Донбасса в состав Украины стала бомбой замедленного действия - 17.04.2025 Украина.ру
Корни конфликта. Как насильственная передача Донбасса в состав Украины стала бомбой замедленного действия
"Первым с конца пойдёт тление. Оно может длиться тысячелетия. В древних постройках находят остатки брёвен, которые тлели тысячи лет. За ним – обычное горение. Длится оно часы. Затем вспышка – секундное дело. Дальше – взрыв..."
2025-04-17T09:07
2025-04-17T12:31
россия
украина
донбасс
иосиф сталин
дмитрий медведев
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рсфср
нквд
эксклюзив
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Эти слова из одной старинной книги я постоянно вспоминал в дни Русской Весны. Дело в том, что девяносто четырьмя годами ранее – весной 1920 года – насильственная передача Донбасса в состав Украинской ССР вызвала острый и болезненный конфликт, грозивший перерасти в силовое противостояние. Тогда кровопролития чудом удалось избежать: спор между советскими республиками был улажен благодаря сильному авторитету центральной власти, чтобы стать бомбой, которая взорвётся спустя столетие.Правда ждала своего часаОсвещение территориального конфликта 1920-х годов в Донбассе является неотъемлемой частью моей журналистской биографии и моего профессионального поиска, поэтому начну с того как эти страницы истории стали достоянием общественности.Ноябрь 2007 года. В то время автор этих строк являлся собственным корреспондентом газеты "Донецкiй кряжъ" в России, и работа привела его в город Шахты Ростовской области. В свободную минуту решил посетить краеведческий музей: учреждения такого рода достаточно часто оказываются хранилищами ценной информации. Так случилось и в этот раз.Пласт информации, который в тот день удалось задеть, оказался совершенно нетронутым: экскурсовод рассказал о тех самых драматических событиях 1920 года и о том, как город Александровск-Грушевский, был переименован постановлением Совнаркома УССР в Шахты. Там же я приобрёл на кассе заинтересовавшее меня издание "Сборник документов о пограничном споре между Россией и Украиной в 1920-1925 годах за Таганрогско-Шахтинскую территорию Донской области".Спустя несколько дней, прибыв в Москву, удалось встретиться с его составителем Юрием Галкиным – уроженцем Донского Приазовья и сотрудником Центрального архива Минобороны РФ. В беседе выяснилось что сборник стал попутным результатом работы автора, занимавшегося поиском источников о завершающем периоде Гражданской войны на Юге России. Запомнилась рассказанная им история о том, как под Луганском операция против атамана Блохи свела вместе трёх будущих знаменитостей: прославленного партизанского командира Дмитрия Медведева, руководителя атомной отрасли Авраамия Завенягина и печально известного генерала Власова. И ещё о том, как преисполненный отчаяния Нестор Махно предпринял рейд в Вёшенскую, где при весьма драматических обстоятельствах у него произошла встреча с будущим известным писателем Михаилом Шолоховым. Результатом нашего общения с Юрием Галкиным стал целый цикл материалов, увидевших свет на страницах "Донецкого кряжа".Публикация цикла вызвала большой резонанс в обществе. Необандеровцы ничтоже сумняшеся попытались присвоить себе анархиста Блоху даже несмотря на то, что Петлюра назначал за его голову щедрое вознаграждение: здесь сработал принцип "враг моего врага". А перипетии территориального конфликта были восприняты читателями скорее как информация, ждущая своего часа: тучи, пусть и незаметно, но начинали сгущаться.Время пришло в 2014 году: победа Русской Весны в Донбассе стала настоящей неожиданностью для экспертов, делавших ставки на Одессу, Харьков, Днепропетровск, и вообще – на что угодно, кроме Донецка и Луганска. В такой ситуации обращение к истокам конфликта – дело совершенно естественное.Триумф волюнтаризмаОтправной точкой конфликта принято считать 18 января 1920 года. В этот день газета "Луганские известия" опубликовала приказ губернского революционного комитета о включении в состав Донецкой губернии Чистяковского, Бело-Калитвенского, Боково-Хрустальского и Александро-Грушевского районов находившейся на тот момент в стадии упразднения Области войска Донского, где была только что установлена советская власть. Если посмотреть на карту, то Чистяковский район – это современные города Торез, Шахтёрск и Снежное в ДНР, Боково-Хрустальский район – это нынешние города Антрацит, Красный Луч и Ровеньки в ЛНР, два остальных района – это города Ростовской области Белая Калитва, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Гуково, Новошахтинск и Шахты.При этом сама Донецкая губерния стремилась стать частью России, а не Украины: спустя пару недель съезд волостных ревкомов Юзовского района (ныне – территории, окружающие столицу ДНР) постановил о том, что "настаивает на быстром экономическом и политическом слиянии Донецкой губернии с Советской Россией в едином ВЦИК Советов". Причём не печатях и Юзовского района, и Донецкой губернии того времени отчётливо видна надпись "РСФСР".Ситуация начала меняться буквально через несколько дней когда Политбюро ЦК ВКП(б) поручило Сталину возглавить совет Украинской трудовой армии (Укртрударма): в условиях завершения Гражданской войны выводимые в резерв воинские части отправлялись на восстановление стратегических отраслей промышленности. Но выяснилось что работы для трудармейцев в преимущественно аграрной УССР слишком мало. Ещё одной проблемой, волновавшей Сталина, был малый удельный вес промышленного пролетариата в республике – главной опоры советской власти. Однако и то, и другое имелось в Донбассе.С этой целью 15 марта 1920 года расквартированный в Харькове Совет Укртрударма по настоянию Сталина и за его подписью принимает следующее решение: "Образовать Донецкую губернию из частей: Харьковской, Екатеринославской губерний и Области войска Донского". 23 марта поступило одобрение со стороны Совнаркома РСФСР, а 2 апреля – и со стороны ВЦИК РСФСР за председательством Михаила Калинина. 16 апреля новые границы Донецкой губернии были утверждены Президиумом Всеукраинского ЦИК Советов: от упразднённой Области Войска Донского помимо уже упомянутых территорий ей достались Таганрогский округ полностью, а также две станицы Черкасского округа.Над Таганрогом пахло порохом…Руководство вновь образованной Донской области категорически отказалось соглашаться с принятыми без учёта его мнения волюнтаристскими решениями. 27 марта постановление Донисполкома объявило незаконной и юридически ничтожной передачу ряда западных районов в состав Донецкой губернии, а восточных – в Царицынскую губернию, а окружным властям направили приказ не подчиняться Луганску, который был тогда центром Донецкой губернии.Особенно активно сопротивлялся Таганрог. Дело дошло до того, что украинские власти действительно готовились к вооружённому усмирению не желающих подчиняться их требованиям таганрожцев. Об этом сообщается в телеграмме Таганрогской окружной конференции РКП(б), отправленной на имя Ленина 24 апреля 1920 года. В результате пришлось вмешаться НКВД: в телеграммах от 28, 29 и 30 апреля, отправленных с Лубянки ростовским, луганским и таганрогским властям предписывалось немедленно подчиниться решениям ВЦИК и Совнаркома. Угроза силового сценария была снята.Партийная дисциплина хоть и возобладала, но не устранила первопричин конфликта. Не помогла даже замена партийного руководства в Шахтах и Таганроге на более лояльное к Харькову, являвшемуся тогда столицей УССР: население стремилось вернуться в состав России. На местах неоднократно устраивались сходы граждан, отправлявших в Москву коллективные письма с требованием пересмотреть решение о передаче той или иной территории в состав Украины.Все попытки оспорить принятые решения воспринимались украинским руководством в штыки. Более того, официальный Харьков ответил встречным требованием о дополнительной передаче в состав УССР территорий Приморской волости Ростовского округа и железнодорожного узла Миллерово, а отдельные украинские партработники выдвигали идеи о пополнении территории республики городами Ростов-на-Дону и Новочеркасск.Ни к чему хорошему это привести не могло: управление спорными территориями было потеряно до конца года. Зато неразбериха оказалась на руку многочисленным повстанческим отрядам, боровшимся против политики "военного коммунизма": силовики двух республик не всегда могли согласовать в чью зону ответственности зашли повстанцы.Резали по живомуБорьба сторон продолжалась до 11 июля 1924 года. В тот день на заседании Политбюро ЦК РКП(б) было принято решение о возвращении части спорных районов в состав РСФСР. В сентябре того же года началась работа по окончательному урегулированию конфликта, длившаяся по декабрь 1925 года.В результате этих протестов центральная власть пошла на некоторые уступки и вернула в состав РСФСР большую часть ранее отторгнутого. Но решение, как и полагается в подобных случаях, было принято максимально не устраивающим обе стороны: практика показывает что именно такие вердикты меньше всего пытаются обжаловать.Третья часть спорных территорий досталась Украине. Но если отторжение произошло за два месяца, то на работу по возвращению ушло в шесть раз больше: делили всё и вся. Когда украинские власти узнавали, что та или иная территория будет возвращена России – тут же начинался вывоз станков и прочего оборудования с предприятий, а в Шахтах прекратили строительство больницы и увезли всё, что на неё было выделено. Больницу, правда, достроили, но лишь к началу 1930-х годов.С мнением населения считались далеко не всегда. Часто при разделе территории село оставалось на Украине, а земли крестьян из этого села – в России и наоборот. Были случаи, когда границы проводились по улицам населённого пункта. Типичный пример – бывшее пограничное село Успенка на линии Таганрог – Иловайск: в 1924 году при размежевании между республиками его попросту разрезали надвое. Похожая участь постигла Меловое и Чертково на границе ЛНР и Ростовской областей: там граница прошла по линии железной дороги.Конфликт на этом не был исчерпан: на протяжении последующих полутора десятилетий из переданных в состав Украины районов продолжали поступать письма с просьбой о возвращении в состав России. При этом основная масса причин недовольства носила социально-экономический характер, хотя политика украинизации тоже не устраивала многих. Последнее такое письмо было отправлено из Амвросиевского района, ныне – ДНР, а тогда – Сталинской области в августе 1941 года когда гитлеровские полчища приближались к берегам Днепра.И ещё. До февраля 2022 года фактические границы Донецкой и Луганской Народных Республик практически полностью повторяли на карте очертания доставшегося Украине при разделе спорных территорий…
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Александр Дмитриевский
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россия, украина, донбасс, иосиф сталин, дмитрий медведев, анастасия власова (лыжница), рсфср, нквд, эксклюзив, новости сво, сво, война на украине
Россия, Украина, Донбасс, Иосиф Сталин, Дмитрий Медведев, Анастасия Власова (лыжница), РСФСР, НКВД, Эксклюзив, новости СВО, СВО, война на Украине

Корни конфликта. Как насильственная передача Донбасса в состав Украины стала бомбой замедленного действия

09:07 17.04.2025 (обновлено: 12:31 17.04.2025)
 
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
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Александр Дмитриевский авторы
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
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"Первым с конца пойдёт тление. Оно может длиться тысячелетия. В древних постройках находят остатки брёвен, которые тлели тысячи лет. За ним – обычное горение. Длится оно часы. Затем вспышка – секундное дело. Дальше – взрыв..."
Эти слова из одной старинной книги я постоянно вспоминал в дни Русской Весны. Дело в том, что девяносто четырьмя годами ранее – весной 1920 года – насильственная передача Донбасса в состав Украинской ССР вызвала острый и болезненный конфликт, грозивший перерасти в силовое противостояние. Тогда кровопролития чудом удалось избежать: спор между советскими республиками был улажен благодаря сильному авторитету центральной власти, чтобы стать бомбой, которая взорвётся спустя столетие.
Правда ждала своего часа
Освещение территориального конфликта 1920-х годов в Донбассе является неотъемлемой частью моей журналистской биографии и моего профессионального поиска, поэтому начну с того как эти страницы истории стали достоянием общественности.
Ноябрь 2007 года. В то время автор этих строк являлся собственным корреспондентом газеты "Донецкiй кряжъ" в России, и работа привела его в город Шахты Ростовской области. В свободную минуту решил посетить краеведческий музей: учреждения такого рода достаточно часто оказываются хранилищами ценной информации. Так случилось и в этот раз.
Пласт информации, который в тот день удалось задеть, оказался совершенно нетронутым: экскурсовод рассказал о тех самых драматических событиях 1920 года и о том, как город Александровск-Грушевский, был переименован постановлением Совнаркома УССР в Шахты. Там же я приобрёл на кассе заинтересовавшее меня издание "Сборник документов о пограничном споре между Россией и Украиной в 1920-1925 годах за Таганрогско-Шахтинскую территорию Донской области".
Спустя несколько дней, прибыв в Москву, удалось встретиться с его составителем Юрием Галкиным – уроженцем Донского Приазовья и сотрудником Центрального архива Минобороны РФ. В беседе выяснилось что сборник стал попутным результатом работы автора, занимавшегося поиском источников о завершающем периоде Гражданской войны на Юге России.
Запомнилась рассказанная им история о том, как под Луганском операция против атамана Блохи свела вместе трёх будущих знаменитостей: прославленного партизанского командира Дмитрия Медведева, руководителя атомной отрасли Авраамия Завенягина и печально известного генерала Власова. И ещё о том, как преисполненный отчаяния Нестор Махно предпринял рейд в Вёшенскую, где при весьма драматических обстоятельствах у него произошла встреча с будущим известным писателем Михаилом Шолоховым. Результатом нашего общения с Юрием Галкиным стал целый цикл материалов, увидевших свет на страницах "Донецкого кряжа".
Александр Дмитриевский
2 апреля, 16:59
Александр Дмитриевский: кто онИсторик, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба, ветеран русского движения Донбасса
Публикация цикла вызвала большой резонанс в обществе. Необандеровцы ничтоже сумняшеся попытались присвоить себе анархиста Блоху даже несмотря на то, что Петлюра назначал за его голову щедрое вознаграждение: здесь сработал принцип "враг моего врага". А перипетии территориального конфликта были восприняты читателями скорее как информация, ждущая своего часа: тучи, пусть и незаметно, но начинали сгущаться.
Время пришло в 2014 году: победа Русской Весны в Донбассе стала настоящей неожиданностью для экспертов, делавших ставки на Одессу, Харьков, Днепропетровск, и вообще – на что угодно, кроме Донецка и Луганска. В такой ситуации обращение к истокам конфликта – дело совершенно естественное.
Триумф волюнтаризма
Отправной точкой конфликта принято считать 18 января 1920 года. В этот день газета "Луганские известия" опубликовала приказ губернского революционного комитета о включении в состав Донецкой губернии Чистяковского, Бело-Калитвенского, Боково-Хрустальского и Александро-Грушевского районов находившейся на тот момент в стадии упразднения Области войска Донского, где была только что установлена советская власть. Если посмотреть на карту, то Чистяковский район – это современные города Торез, Шахтёрск и Снежное в ДНР, Боково-Хрустальский район – это нынешние города Антрацит, Красный Луч и Ровеньки в ЛНР, два остальных района – это города Ростовской области Белая Калитва, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Гуково, Новошахтинск и Шахты.
При этом сама Донецкая губерния стремилась стать частью России, а не Украины: спустя пару недель съезд волостных ревкомов Юзовского района (ныне – территории, окружающие столицу ДНР) постановил о том, что "настаивает на быстром экономическом и политическом слиянии Донецкой губернии с Советской Россией в едином ВЦИК Советов". Причём не печатях и Юзовского района, и Донецкой губернии того времени отчётливо видна надпись "РСФСР".
Ситуация начала меняться буквально через несколько дней когда Политбюро ЦК ВКП(б) поручило Сталину возглавить совет Украинской трудовой армии (Укртрударма): в условиях завершения Гражданской войны выводимые в резерв воинские части отправлялись на восстановление стратегических отраслей промышленности. Но выяснилось что работы для трудармейцев в преимущественно аграрной УССР слишком мало. Ещё одной проблемой, волновавшей Сталина, был малый удельный вес промышленного пролетариата в республике – главной опоры советской власти. Однако и то, и другое имелось в Донбассе.
С этой целью 15 марта 1920 года расквартированный в Харькове Совет Укртрударма по настоянию Сталина и за его подписью принимает следующее решение: "Образовать Донецкую губернию из частей: Харьковской, Екатеринославской губерний и Области войска Донского". 23 марта поступило одобрение со стороны Совнаркома РСФСР, а 2 апреля – и со стороны ВЦИК РСФСР за председательством Михаила Калинина. 16 апреля новые границы Донецкой губернии были утверждены Президиумом Всеукраинского ЦИК Советов: от упразднённой Области Войска Донского помимо уже упомянутых территорий ей достались Таганрогский округ полностью, а также две станицы Черкасского округа.
Над Таганрогом пахло порохом…
Руководство вновь образованной Донской области категорически отказалось соглашаться с принятыми без учёта его мнения волюнтаристскими решениями. 27 марта постановление Донисполкома объявило незаконной и юридически ничтожной передачу ряда западных районов в состав Донецкой губернии, а восточных – в Царицынскую губернию, а окружным властям направили приказ не подчиняться Луганску, который был тогда центром Донецкой губернии.
Особенно активно сопротивлялся Таганрог. Дело дошло до того, что украинские власти действительно готовились к вооружённому усмирению не желающих подчиняться их требованиям таганрожцев. Об этом сообщается в телеграмме Таганрогской окружной конференции РКП(б), отправленной на имя Ленина 24 апреля 1920 года. В результате пришлось вмешаться НКВД: в телеграммах от 28, 29 и 30 апреля, отправленных с Лубянки ростовским, луганским и таганрогским властям предписывалось немедленно подчиниться решениям ВЦИК и Совнаркома. Угроза силового сценария была снята.
Партийная дисциплина хоть и возобладала, но не устранила первопричин конфликта. Не помогла даже замена партийного руководства в Шахтах и Таганроге на более лояльное к Харькову, являвшемуся тогда столицей УССР: население стремилось вернуться в состав России. На местах неоднократно устраивались сходы граждан, отправлявших в Москву коллективные письма с требованием пересмотреть решение о передаче той или иной территории в состав Украины.
Все попытки оспорить принятые решения воспринимались украинским руководством в штыки. Более того, официальный Харьков ответил встречным требованием о дополнительной передаче в состав УССР территорий Приморской волости Ростовского округа и железнодорожного узла Миллерово, а отдельные украинские партработники выдвигали идеи о пополнении территории республики городами Ростов-на-Дону и Новочеркасск.
Ни к чему хорошему это привести не могло: управление спорными территориями было потеряно до конца года. Зато неразбериха оказалась на руку многочисленным повстанческим отрядам, боровшимся против политики "военного коммунизма": силовики двух республик не всегда могли согласовать в чью зону ответственности зашли повстанцы.
Резали по живому
Борьба сторон продолжалась до 11 июля 1924 года. В тот день на заседании Политбюро ЦК РКП(б) было принято решение о возвращении части спорных районов в состав РСФСР. В сентябре того же года началась работа по окончательному урегулированию конфликта, длившаяся по декабрь 1925 года.
В результате этих протестов центральная власть пошла на некоторые уступки и вернула в состав РСФСР большую часть ранее отторгнутого. Но решение, как и полагается в подобных случаях, было принято максимально не устраивающим обе стороны: практика показывает что именно такие вердикты меньше всего пытаются обжаловать.
Третья часть спорных территорий досталась Украине. Но если отторжение произошло за два месяца, то на работу по возвращению ушло в шесть раз больше: делили всё и вся. Когда украинские власти узнавали, что та или иная территория будет возвращена России – тут же начинался вывоз станков и прочего оборудования с предприятий, а в Шахтах прекратили строительство больницы и увезли всё, что на неё было выделено. Больницу, правда, достроили, но лишь к началу 1930-х годов.
С мнением населения считались далеко не всегда. Часто при разделе территории село оставалось на Украине, а земли крестьян из этого села – в России и наоборот. Были случаи, когда границы проводились по улицам населённого пункта. Типичный пример – бывшее пограничное село Успенка на линии Таганрог – Иловайск: в 1924 году при размежевании между республиками его попросту разрезали надвое. Похожая участь постигла Меловое и Чертково на границе ЛНР и Ростовской областей: там граница прошла по линии железной дороги.
Конфликт на этом не был исчерпан: на протяжении последующих полутора десятилетий из переданных в состав Украины районов продолжали поступать письма с просьбой о возвращении в состав России. При этом основная масса причин недовольства носила социально-экономический характер, хотя политика украинизации тоже не устраивала многих. Последнее такое письмо было отправлено из Амвросиевского района, ныне – ДНР, а тогда – Сталинской области в августе 1941 года когда гитлеровские полчища приближались к берегам Днепра.
И ещё. До февраля 2022 года фактические границы Донецкой и Луганской Народных Республик практически полностью повторяли на карте очертания доставшегося Украине при разделе спорных территорий…
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