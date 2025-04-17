https://ukraina.ru/20250417/1045345140.html

В поисках "яфетовой силы": как польский шляхтич писал письма украинским хлеборобам

В поисках "яфетовой силы": как польский шляхтич писал письма украинским хлеборобам - 17.04.2025 Украина.ру

В поисках "яфетовой силы": как польский шляхтич писал письма украинским хлеборобам

Чтобы ни говорили по этому поводу некоторые конституции, государства без идеологии не бывает. Каждый государственный проект требует выработки идеологии, которая бы объяснила, зачем этот проект нужен. Зачастую такая идеология персонализирована. Так случилось с идеологией "Украинской державы" гетмана Павла Скоропадского

2025-04-17T16:01

2025-04-17T16:01

2025-04-17T16:04

история

история

история украины

дмитрий донцов

1920-е

национализм

украина

гражданская война

идеология

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Человека, который взялся за формулирование право-консервативной идеологии для Украины, звали Вячеслав (Вацлав) Казимирович Липинский. Был он, как легко понять из имени, поляком и принадлежал к древнему шляхетскому роду. Родился Липинский 17 апреля 1882 года около Луцка на Волыни. Окончил гимназию в Киеве, но высшего образования не осилил.Проживая на Украине и занимаясь журналисткой работой Липинский увлёкся идеями "хлопоманов", в первую очередь – Владимира Антоновича и Фадея Рыльского. Под их влиянием начал изучать историю Украины и агитировать за создание украинского государства. По его собственным словам, он с детства был "стихийным украинцем", а "польскою национально-государственною идеологиею я не увлёкся и не мог увлечься потому, что её в роду нашем со времён упадка Речи Посполитой не было".В 1912 году здесь вышел сборник его научных трудов и исторических документов "Z dziejów Ukrainy" ("Из истории Украины"), куда вошли такие работы, как "Название Русь и Украина и их историческое значение", "Станислав-Михаил Кричевский", "Богдановым путём", "Документы Руины" и др.В том же году выступил инициатором создания Украинского информационного комитета, целью которого стала пропаганда за рубежом идеи создания Украинского независимого государства.В 1917-21 годах — деятель независимого украинского государства, посол Украины в Австро-Венгрии. После 1921 года — в эмиграции в Чехословакии и Австрии, один из основателей Украинского университета в Праге.Наиболее известное произведение Липинского – "Письма к братьям-хлеборобам", над которыми он работал с 1919 по 1926 год. Сначала этот труд публиковался в виде серии статей в венском журнале "Хлеборобская Украина", а потом неоднократно издавался в виде отдельной книги.Чтобы понять, к кому именно он обращается, надо вспомнить, что Павел Скоропадский был избран 29 апреля 1918 года на Всеукраинском съезде хлеборобов, большинство участников которого были крупные (иногда – очень крупные, как сам Скоропадский) землевладельцы. Эти "хлеборобы" скорее всего сочли бы Липинского своим "братом", поскольку он сам был землевладельцем и занимался преимущественно сельским хозяйством в своём имении Русаловские Чагары в Уманском уезде. Но уже в декабре режим Скоропадского рухнул под ударами петлюровщины, политическим крылом которой был Украинский национальный союз, объединявший лево-националистические партии (украинские социал-демократы, эсеры, трудовики, профсоюзные активисты). Ну а потом пришли большевики и бывшие "хлеборобы" осели по заграницам.Диаспорный историк Иван Лисяк-Рудницкий объяснял специфику идеологии Липинского так: "мировоззрение „хлопоманов“ имело народническую основу: своё обращение к украинству они понимали как служение социальным интересам простого народа, связанное с разрывом с традициями шляхетского сословия, из которого они вышли. Иною была концепция Липинского. Он хотел, чтобы шляхетский слой стал украинским в своем политическом сознании, без деклассирования, без утраты своего корпоративного существования".Это, собственно, корень его идеологии и причина противостояния с украинскими левыми националистами и, в частности, с обобщённым Хамом "Митькой Щелкопёровым", в котором легко угадывается Дмитрий Донцов.Вообще Липинский глубоко верующий католик (нам вообще понятно, как поляк мог стать украинцем, но вот как поляк-католик мог стать украинцем – решительно непонятно) потому пользуется специфическим образным языком, противопоставляя библейских Яфета и Хама, и уподобляя последнему представителей УНР.В основе концепции Липинского лежит идея "классократии", которую он понимает как "метод правления оседлого производителя-воина (…). При классократии руководство в государстве принадлежит таким организаторам материального производства нации, которые для исполнения этих своих организаторских функций умеют сами сорганизоваться, то есть умеют ограничить свои индивидуалистические инстинкты, умеют подчинить их одному монархическому руководству, и имеют достаточно силы, чтобы не претендовать на диктатуру, а допустить голос в государстве и оппозиции к их консервативной государственной власти, прогрессивные элементы в нации".Примером такой организации он видит Великобританию (с поправкой на общемировой кризис). В общем, представление у него вполне себе средневековое – власть короля с опорой на баронов. Противопоставляет этому он революционную охлократию (власть воинов, но не производителей) и демократию (власть разной голытьбы).Проблема состояла в отсутствии национальной аристократии. Ведь землевладельцами на Украине были в значительной части поляки и русские. Выход он видел в гражданском национализме: "украинец есть всякий, кто хочет, чтобы Украина перестала быть колонией; чтоб из разных её племён, рас и вер восстало одно Государство Украинское".Под ненациональный характер украинского государства он пытается подвести базу: "отдельность Украины по отношению к Москве творили и творят не столько различия культурно-вероисповедные, как совсем иные стремления территориально-политические, иные, вытекающие из отличного географического положения, политические задачи Украинской Земли, каких Москва со своего метропольного центра осуществить не в силах".Липинский пытается подвести базу под существование гетманата Скоропадского, который, с одной стороны, был "Украинской державой" (самоназвание – в украинском языке слово "держава" не имеет коннотации превосходства, это просто государство as is), но, с другой, опирался на немецкую армию, русских добровольцев и российскую государственную бюрократию. Ничего особенно национального в гетманате не было – разве что умеренная украинизация (умеренность была связана с тем, что сам гетман народного языка не знал).Концепция Липинского изначально была слаба в силу слишком сложного объяснения необходимости национальной государственности. У этнических националистов (к числу которых относится этнический русский Донцов) всё проще – мы не такие как они, потому у нас должно быть государство как у них.Это не говоря о принципиальной ошибочности концепции Липинского – ведь территория Украины в границах УНР была собрана и освоена Российской империей из территорий Гетманщины, Речи Посполитой, Дикого поля, Крымского ханства. Т.е., по нему получалось Россия нужна, чтобы создать Украину, после чего она уже не знает, что с ней делать. С чего бы это?В современной Украине Липинский почитается, его именем называют улицы (в Киеве – улица Чапаева, бывшая Святославская – на ней жили Паустовский, Пастернак, Ковпаки Беляев), его произведения издаются и изучаются в ВУЗах. Но в основу государственной идеологии всё же положены не его идеи (они в больше степени подошли бы Кучме и Януковичу), а всё же идеи Донцова.

https://ukraina.ru/20190417/1023337608.html

https://ukraina.ru/20181115/1021765775.html

https://ukraina.ru/20190726/1024408286.html

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история, история украины, дмитрий донцов, 1920-е, национализм, украина, гражданская война, идеология