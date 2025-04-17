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СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем" - 17.04.2025 Украина.ру
СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
СБУ и Нацполиция разоблачили заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Владимира Прокопива. Об этом 17 апреля сообщила украинская спецслужба.
2025-04-17T17:50
2025-04-17T17:50
2025-04-17T17:50
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СБУ задержала заместителя киевского мэра Виталия Кличко - его подозревают в организации схем помощи уклоняющимся от насильственной мобилизации (уклонистам - "ухилянтам"). Об этом ранее сообщали украинские СМИ. По их информации, задержан был Владимир Прокопив.Спецслужба не назвала фамилию задержанного, опубликовав лишь сведения о его должности и фотографию с неразличимым изображением лица.СБУ установила, что уклонисты по документам выезжали в ЕС на большегрузных автомобиля предприятия из Одессы якобы за новыми партиями гуманной помощи от неназванных "международных партнеров Украины".За спасение соотечественников от насильственной мобилизации с перспективой отправки в зону боевых действий заместителю главы КГГА предъявлено "подозрение" по двум статьям УК постсоветской республики.Фамилии уклонистов не сообщаются. Корыстный мотив в действиях Прокопива также не фигурирует в официальном сообщении СБУ.Ранее в новостях: СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ Также на эту тему: СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области
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новости, украина, киев, одесса, виталий кличко, сбу, нацполиция, ес, евроинтеграция, безвизовый режим, сво, мобилизация, уклонисты, волонтеры, всу, потери всу
Новости, Украина, Киев, Одесса, Виталий Кличко, СБУ, Нацполиция, ЕС, евроинтеграция, безвизовый режим, СВО, мобилизация, уклонисты, волонтеры, ВСУ, потери ВСУ
СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"
СБУ и Нацполиция разоблачили заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Владимира Прокопива. Об этом 17 апреля сообщила украинская спецслужба.
СБУ задержала заместителя киевского мэра Виталия Кличко - его подозревают в организации схем помощи уклоняющимся от насильственной мобилизации (уклонистам - "ухилянтам"). Об этом ранее сообщали украинские СМИ. По их информации, задержан был Владимир Прокопив.
Спецслужба не назвала фамилию задержанного, опубликовав лишь сведения о его должности и фотографию с неразличимым изображением лица.
"По материалам дела, чиновник помогал уклоняющимся бежать в страны Евросоюза под видом перевозки на Украину гуманитарных грузов, в частности, топлива для ВСУ. Для этого должностное лицо давало поручение вносить персональные данные военнообязанных в информационную систему "Путь", как волонтеров, сотрудничающих с аффилированной одесской компанией", - сказано в официальном сообщении.
СБУ
установила, что уклонисты по документам выезжали в ЕС на большегрузных автомобиля предприятия из Одессы
якобы за новыми партиями гуманной помощи от неназванных "международных партнеров Украины".
"Но на самом деле, как установило расследование, псевдоволонтеры использовали зарубежные рейсы, чтобы сбежать за границу, а обратно возвращались только штатные работники одесской компании с коммерческими грузами для продажи. Таким способом с мая по июнь 2022 года чиновник переправил за пределы Украины более 30 потенциальных призывников", - поведали в СБУ.
За спасение соотечественников от насильственной мобилизации с перспективой отправки в зону боевых действий заместителю главы КГГА
предъявлено "подозрение" по двум статьям УК постсоветской республики.
Фамилии уклонистов не сообщаются. Корыстный мотив в действиях Прокопива также не фигурирует в официальном сообщении СБУ.