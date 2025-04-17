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СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"

СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем" - 17.04.2025 Украина.ру

СБУ подтвердила задержание заммэра Киева за организацию "ухилянтских схем"

СБУ и Нацполиция разоблачили заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Владимира Прокопива. Об этом 17 апреля сообщила украинская спецслужба.

2025-04-17T17:50

2025-04-17T17:50

2025-04-17T17:50

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СБУ задержала заместителя киевского мэра Виталия Кличко - его подозревают в организации схем помощи уклоняющимся от насильственной мобилизации (уклонистам - "ухилянтам"). Об этом ранее сообщали украинские СМИ. По их информации, задержан был Владимир Прокопив.Спецслужба не назвала фамилию задержанного, опубликовав лишь сведения о его должности и фотографию с неразличимым изображением лица.СБУ установила, что уклонисты по документам выезжали в ЕС на большегрузных автомобиля предприятия из Одессы якобы за новыми партиями гуманной помощи от неназванных "международных партнеров Украины".За спасение соотечественников от насильственной мобилизации с перспективой отправки в зону боевых действий заместителю главы КГГА предъявлено "подозрение" по двум статьям УК постсоветской республики.Фамилии уклонистов не сообщаются. Корыстный мотив в действиях Прокопива также не фигурирует в официальном сообщении СБУ.Ранее в новостях: СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ Также на эту тему: СБУ и Нацполиция задержали психиатров, помогавших уклонистам в Одесской области

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