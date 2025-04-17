https://ukraina.ru/20250417/elena-nikitina-kogda-poydut-poezda-na-moskvu-i-piter-mozhno-budet-skazat-dnr-stala-na-mirnye-relsy-1062562893.html

Елена Никитина: Когда пойдут поезда на Москву и Питер, можно будет сказать: ДНР стала на мирные рельсы

Елена Никитина: Когда пойдут поезда на Москву и Питер, можно будет сказать: ДНР стала на мирные рельсы - 17.04.2025 Украина.ру

Елена Никитина: Когда пойдут поезда на Москву и Питер, можно будет сказать: ДНР стала на мирные рельсы

Советник Главы ДНР, первый министр информации Республики (2014-2017) Елена Никитина в интервью изданию Украина.ру рассказала о ситуации с ценами, заработной платой, водой, курортными зонами, жильем и заходом российского бизнеса

2025-04-17T12:14

2025-04-17T12:14

2025-04-17T12:14

интервью

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

владимир путин

александр чаленко

елена никитина

новости сво

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102531/95/1025319560_0:0:5520:3106_1920x0_80_0_0_662143f9cc59c3121cc0be9d805b7e20.jpg.webp

- Елена Николаевна, прекратились обстрелы украинской артиллерией Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Авдеевки. Теперь можно приступать к полноценному строительству как гражданских зданий, так и гражданской инфраструктуры?- Мы не можем относиться ко всем этим городам одинаково - ситуация с безопасностью у них разная. Конечно, в Донецке и Макеевке мы приступаем к восстановлению. А вот по той же Авдеевке об этом речи пока нет, потому что даже те шесть многоквартирных домов, которые восстановлены, были восстановлены для того, чтобы там перезимовали люди, которые находились в подвалах без света и тепла.Шефы-регионы отремонтировали шесть домов, чтобы в них люди могли перезимовать в человеческих условиях. Но даже в эти дома свет подается через генератор. То есть даже полноценно провести высоковольтную линию туда еще не представляется возможным. Там нужно разминировать территорию, там еще летают очень опасные беспилотники противника.Несмотря на то, что действительно стало спокойнее, говорить о том, что везде по всей республике мы можем одинаково приступить к восстановлению, к сожалению, пока не можем. Но где это возможно, мы приступаем к восстановлению очень активно.- Как известно, во время войны многие люди потеряли свое жилье из-за боевых действий. Получат ли они свое жилье? И если получат, то это будет ипотека, или они получат его бесплатно, как в прежние социалистические времена?- Конечно, те, кто потерял жилье, получат компенсацию. Компенсация бывает двух видов. Она установлена законодательно в Донецкой Народной Республике в виде денежных выплат. Кто-то хочет получать денежные выплаты, а кто-то ждет, когда ему дадут жилье. И очень многие в том же Мариуполе уже его получили.Но опять же есть два варианта. Есть жилье в новых домах, которые специально построены как компенсационные. А есть еще одна возможность. В домах есть очень много брошенных квартир. Эти дома приводятся в порядок, квартиры ремонтируются, и они тоже являются компенсационными. Конечно, граждане получают жилье бесплатно в порядке очереди.Если же мы говорим о коммерческом жилье, которое по решению президента идет под 2% ипотеки, на него может претендовать любой гражданин Российской Федерации. И это жилье пользуется спросом, но, конечно, оно строится изначально как коммерческое. Это совсем другая программа.-Построен водопровод, по которому идет вода из Дона в Донецкую Народную Республику, но в Донецке, к сожалению, воду подают один раз в день по вечерам. Когда планируется исправление этой ситуации?- Все мы знаем, почему случилась водная блокада в Донецкой Народной Республике. Потому что противник перекрыл нашу основную артерию, это канал "Северский Донец -Донбасс". Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, начали строить водовод, который идет из реки Дон. Он нас фактически спас.Если мы говорим о той воде, которая через него поступает, плюс все те внутренние источники, которые у нас есть, нам даже не хватает и половины от нашей потребности. А с учетом тех водопотерь, которые происходят из-за того, что очень изношены сети, до людей воды доходит еще меньше. Ее катастрофически не хватает, поэтому и введен такой жесткий график: вода подается ежедневно по часам.Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы как можно меньше было аварий. В этом нам помогают регионы-шефы - дают аварийные бригады.Многое меняется, есть программа по замене этих изношенных сетей. Но, конечно, это произойдет не быстро, потому что мы понимаем, какое это огромное сетевое хозяйство. Очень страдают люди, которые живут на верхних этажах, потому что давления не хватает, чтобы вода поднималась, и тогда воду привозят в специальных емкостях.Конечно, мы понимаем, что очень сложно многим людям с ограниченными возможностями или в силу пожилого возраста затаскивать эту воду на верхние этажи. Тогда к нам на помощь приходит молодежь. Ребята, зная, когда по расписанию привозят воду, помогают тем, кто в этом нуждается, поднимать эту воду на верхние этажи.В общем, это вызов для всей нашей Республики. Мы понимаем, что пока не будет освобожден её север, даже часть Харьковской области, по которой проходит этот канал, проблему с водой не решить. Мало того, ведь после боевых действий он нуждается еще и в том, чтобы его отремонтировать. Мы уже к этому готовимся, там целый комплекс мероприятий, но все равно понадобится еще время на то, чтобы его восстановить. Еще раз, это вызов для Донецкой Народной Республики. Мы с ним всем миром справляемся, но людям очень тяжело.- В результате боевых действий много граждан ДНР, которые проживали на оккупированных территориях, выехали - по понятным причинам, чтобы выжить - кто на Украину, кто в Европу. А теперь они хотят возвратиться, но возвращаться нужно через Шереметьево. Иногда получается так, что их просто-напросто заворачивают как чуть ли не украинских агентов. А без возвращения этих людей в свои города,последние восстановлены не будут. Как здесь быть, как решить эту проблему?- Я бы не была столь категорична. Донецк уже по численности населения приближается к довоенному времени, и Макеевка тоже.Ещё надо учесть, что в Россию с 2014 года выехало где-то 5 миллионов жителей Украины, а с 2022 года более миллиона двести тысяч человек. То есть кто хотел, и кто является сторонником России, переехали в Россию, понимая, что ждет Украину. И теперь того, кто сейчас возвращается из Европы, ждет проверка.Это вопрос не мой, а силовиков, но даже в моем понимании, когда сейчас идут боевые действия и не закончен военный конфликт, нужна эта проверка.Если говорить о Мариуполе, то туда возвращаются жители гораздо большими темпами, чем мы ожидали. Поэтому я уверена, что мы все восстановим, и Донецкая Народная Республика будет развиваться при любых условиях.- В центре Донецка, Макеевки, Горловки очень много хрущевок. Стоит ли жителям этих городов надеяться на то, что со временем произойдет реновация: хрущевки будут снесены, а на их местах будут возведены новые дома, и бывшие владельцы хрущевок получат жилье в этих новостройках?- Я не могу сказать, что это ближайшая перспектива. У нас есть намного более приоритетные цели и задачи. Но если речь идет, например, об аварийном жилье, то да, есть федеральная программа по аварийному и ветхому жилью. Мы в нее входим как регион, и сейчас происходит как раз обследование, какие из домов действительно нуждаются в том, чтобы их капитально отремонтировали.Но гораздо приоритетнее для нас сейчас восстановление жилья, потому что у нас очень много многоквартирных домов пострадало от обстрелов противника, и сейчас мы занимаемся, прежде всего, ремонтом этого жилья.- На юге ДНР Азовское море, здесь очень много курортов, и Мариуполь, и Урзуф, и Ялта, и Седово, и Новоазовск. Будет ли какое-то преобразование этих городов и поселков в мощную курортную зону, появятся ли какие-то пансионаты, набережные и другая инфраструктура?- Курортное направление является очень перспективным для ДНР. Для Республики является большим преимуществом то, что на территорию ДНР приходится 124 километра прибрежной полосы Азовского моря, которое, как известно, уже является внутренним морем России.Вообще это Азовское море сейчас стало намного чище после того, как в Мариуполе прекратили работать металлургические комбинаты. Я помню это море, когда вода в нем раньше была просто бурого цвета. Сейчас оно светлое и прозрачное - видно дно. Азовское море - это песчаный берег, очень мелкое, поэтому быстро прогревается, а в воде очень много полезных микроэлементов. Поэтому для курорта это рай, для санаторно-курортного оздоровления, для семей с детьми особенно. Поэтому, конечно же, мы уделяем этому внимание.Сейчас идет комплексная разработка всей этой курортной зоны, ею очень интересуются инвесторы. Это вообще один из многих вопросов, с которым обращался Денис Пушилин к президенту Владимиру Путину, и президент эту инициативу поддержал. Я уверена, что через несколько лет мы увидим совершенно другое Приазовье - с современной курортной инфраструктурой, куда будет приезжать вся Россия.- К сожалению, у республики нет железнодорожного сообщения с Большой землей - с Москвой, Петербургом, другими крупными городами России, и даже с Крымом. Понятное дело, что раньше железнодорожный вокзал Донецка находился в зоне активных обстрелов, сейчас уже таких обстрелов нет. Когда дончанам и другим жителям республики ждать восстановления работы железнодорожного транспорта?- Вся железнодорожная инфраструктура готова к тому, чтобы полноценно запуститься, чтобы было и грузовое, и пассажирское сообщение. Весь вопрос в том, что еще нет нужной безопасности. От силовых структур добро еще не получено по понятным причинам. Конечно, все жители Донецкой Народной Республики с нетерпением ждут, когда пойдут поезда и на Питер, и на Москву. И тогда точно можно будет сказать, что в прямом смысле слова республика стала на мирные рельсы. Думаю, что это время не за горами. Я точно так же, как и все остальные жители республики, этого с нетерпением жду.- Растет ли в республике заработная плата? И вообще, как Вы считаете, уровень заработной платы в ДНР соответствует тем ценам, которые подчас такие же, как и в Москве? Зарплата местная, а цены московские. Когда будет исправлено это положение?- Только за прошлый год средняя заработная плата по республике выросла на 35,6%, а в промышленной сфере на 41,2%. Как и во всех других регионах России, зарплата сильно отличается. Есть и минимальные, и высокие.- У кого у нас сейчас высокие зарплаты?- У тех, кто служит и достойно получает вознаграждение за это. У строителей. Конечно, наши торговые сети, прежде всего, ориентируются на них. И с торговыми сетями у республики есть соглашение по сдерживанию цены (если зайти в магазин, то можно увидеть желтые ценники с подписью "социальная цена").Очень сложно договориться о цене с магазинами у дома, которых очень много. Конечно, выход есть. Он в том, чтобы сюда заходило как можно больше сетей. Но мы понимаем, что еще совсем недавно тот же Донецк обстреливался. И все, кто имеет отношение к сетям, конечно, наблюдали за происходящим, можно уже заходить в республику или нельзя. Некоторые магазины во время обстрелов были разрушены.Мало того, эти убытки не компенсировались, к сожалению. Сейчас на наших глазах ситуация меняется. Заходят крупные торговые сети. Может быть, это не так заметно, потому что они заходят под другими названиями. Но я уверена, что ситуация изменится.Также читайте интервью, которое в прошлом году взял Александр Чаленко: Елена Никитина: В Донецке украинские беспилотники бьют по мирным гражданам и машинам скорой помощи

https://ukraina.ru/20240625/1055845940.html

https://ukraina.ru/20221228/1042224975.html

https://ukraina.ru/20250101/1059863234.html

донецкая народная республика

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

интервью, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, владимир путин, александр чаленко, елена никитина, новости сво, война на украине