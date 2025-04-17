https://ukraina.ru/20250417/resheniya-kotorye-prinimaet-tramp-dlya-mnogikh-nepriyatny-no-oni-ne-obrushat-mirovuyu-ekonomiku--1062578117.html

Решения, которые принимает Трамп для многих неприятны, но они не обрушат мировую экономику – Перенджиев

Решения, которые принимает Трамп для многих неприятны, но они не обрушат мировую экономику – Перенджиев - 17.04.2025 Украина.ру

Решения, которые принимает Трамп для многих неприятны, но они не обрушат мировую экономику – Перенджиев

Действия Трампа для многих неприятны, но мировую экономику это не обрушит. Просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-04-17T19:30

2025-04-17T19:30

2025-04-17T19:30

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти США решили освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны и компьютеры. По его данным, это решение "потенциально смягчит шок потребителей от цен", а также может принести выгоду крупным корпорациям.Безусловно, те решения, которые сейчас принимает президент США Дональд Трамп, для многих неприятны, но это не обрушит мировую экономику, отметил политолог, напомнив, что в 1998 году в России вообще был дефолт, когда "легла" вся экономика, но теперь страна живет и развивается."Просто сейчас в целом меняется система международных отношений. Раньше мы понимали, кто нам друг, а кто враг, а сейчас непонятно, друг нам Трамп или нет, и как нам реагировать на сближение Европы с Китаем", – считает Перенджиев.Он подчеркнул, что мировая экономика никуда не денется, просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний.Не в том смысле, что с ними случается какая-то трагедия: к примеру, если человек заниматься спортом, то сначала он подвергает свой организм испытаниям, а потом меняется, уточнил Перенджиев.С мировой системой распределения финансовых, продовольственных и товарных потоков будет то же самое, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.О том, в чем заключается главное значение встречи Путина и Уиткоффа – в материале Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250417/1062561666.html

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, александр перенджиев, владимир путин, bloomberg, тарифы, экономика, европа, китай