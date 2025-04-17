Решения, которые принимает Трамп для многих неприятны, но они не обрушат мировую экономику – Перенджиев
Пять фактов, которые надо знать об Украине
Действия Трампа для многих неприятны, но мировую экономику это не обрушит. Просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти США решили освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны и компьютеры. По его данным, это решение "потенциально смягчит шок потребителей от цен", а также может принести выгоду крупным корпорациям.
Безусловно, те решения, которые сейчас принимает президент США Дональд Трамп, для многих неприятны, но это не обрушит мировую экономику, отметил политолог, напомнив, что в 1998 году в России вообще был дефолт, когда "легла" вся экономика, но теперь страна живет и развивается.
"Просто сейчас в целом меняется система международных отношений. Раньше мы понимали, кто нам друг, а кто враг, а сейчас непонятно, друг нам Трамп или нет, и как нам реагировать на сближение Европы с Китаем", – считает Перенджиев.
Он подчеркнул, что мировая экономика никуда не денется, просто она будет меняться так же, как люди меняются под воздействием жизненных испытаний.
Не в том смысле, что с ними случается какая-то трагедия: к примеру, если человек заниматься спортом, то сначала он подвергает свой организм испытаниям, а потом меняется, уточнил Перенджиев.
С мировой системой распределения финансовых, продовольственных и товарных потоков будет то же самое, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.
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