https://ukraina.ru/20250417/chistoserdechnoe-priznanie-ukrainskikh-voennykh-moratoriy-na-udary-itogi-17-aprelya-na-ukraine-1062580910.html

Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине

Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине - 17.04.2025 Украина.ру

Чистосердечное признание украинских военных, мораторий на удары. Итоги 17 апреля на Украине

Издание The Washington Post поговорило с украинскими военными, попавшими под удар в Сумах. В Кремле ответили на вопрос о моратории на удары по энергообъектам

2025-04-17T18:08

2025-04-17T18:08

2025-04-17T18:47

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the washington post

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В Сумах во время ракетного удара 13 апреля проходила церемония награждения украинских военных, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на солдата по имени Александр, участвовавшего в мероприятии. Он рассказал, что в момент атаки вместе с сослуживцами из 117-й бригады ТрО находился в подвале, где они ждали отбоя воздушной тревоги. При этом на улице в это время находилась его жена с 6-летней падчерицей. Последняя получила осколочное ранение лёгкого."Мне не нужны эти медали и бумажки", — заявил Александр.Он заявил, что считает на "100% ответственным" за гибель мирных жителей главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.Днём 17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова снова прокомментировала ситуацию с Сумами."Помните, как последние несколько дней весь так называемый коллективный Запад поднял гвалт относительно нанесённого 13 апреля российскими Вооружёнными Силами высокоточного удара ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в городе Сумы. Западники активно стали раскручивали состряпанный на скорую руку пропагандистский фейк о якобы "убившей женщин и детей русской ракете"", — отметила Захарова.Она заявила, что в России уже неоднократно комментировали эту тему, однако, по её мнению, "об этих вещах нужно рассказывать много, чтобы знали о преступлениях киевского режима все, потому что вскрываются новые факты, подтверждающие, что это была настоящая постановка"."В украинском сегменте интернета огромное количество материалов на этот счёт. В частности, некрологи военных, которые были ликвидированы 13 апреля в Сумах. Украинские власти на местах неохотно, но начали признавать правду. Мэр Конотопа Артём Семенихин прямо обвинил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в том, что он организовал сходку боевиков ВСУ с привлечением на это мероприятие женщин и детей буквально для того, чтобы использовать их в качестве "живого щита"", — указала Захарова.Официальный представитель МИД РФ отметила, что даже верные Владимиру Зеленскому парламентарии, в частности, народный депутат Марьяна Безуглая, публично потребовали разобраться в том, кто всё это придумал и организовал, кто приказал использовать украинских женщин и детей в качестве "живого щита" для мероприятия военных."Под давлением фактов Зеленскому пришлось уволить главу Сумской военной администрации Артюха, фактически подтвердив выдвинутые против него обвинения. Тем самым лидер хунты попытался переложить на главу Сумской военной администрации ответственность за это очередное страшное военное преступление, направленное против своих собственных граждан", — напомнила Захарова.Она также задала вопрос, знает ли, о говоря о том, что сейчас происходит на Украине генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, "который на следующий день после удара по совершенно легитимной цели оказался "встревожен воскресным ракетным ударом России по Сумам" и обвинил нашу страну в "нападении на мирных жителей""."Когда ВСУ атаковали мирных граждан на Крымском мосту, когда в Подмосковье и Питере террористы СБУ взрывали российских журналистов, когда беспилотники атаковали Московский Кремль и когда каратели ВСУ совершали массовые убийства в Курской области, закапывали живьём стариков в Русском Поречном, все эти евромиротворцы молчали, а Секретариат ООН дипломатично "призывал к миру". Теперь же, когда была ликвидирована сходка боевиков, все в один голос начали обвинять нашу страну" — подчеркнула Захарова.Когда же, отметила она, стало очевидно, что для того, чтобы прикрыть эту сходку, именно местная украинская администрация придумала этот "живой щит", "у всех как-то резко закончились слова".Действие мораторияПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о действии моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Но его словам, новых указаний президента России Владимира Путина по мораторию не было."Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было", — отметил Песков.Он также отметил, что Россия предоставляет всем заинтересованным сторонам информацию о нарушениях Украиной моратория."Нами постоянно предоставляется информация о том, как ежедневно киевский режим нарушает этот мораторий, а точнее, продолжает свое неприсоединение к этому мораторию, продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в России. Эта информация нами предоставляется всем заинтересованным сторонам", — отметил Песков.Ранее в тот же день на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об очередном нарушении Украиной моратория на удары по энергообъектам."Мы в очередной раз констатируем несоблюдение киевским режимом 30-дневного моратория по ударам по топливно-энергетическому комплексу", — отметила она.По её словам, "вы знаете и видите это из новостей, киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованный 18 марта президентами России и США, кстати говоря, подержанный Зеленским, 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики"."ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуры российского ТЭК, с момента объявленного, так называемого энергоперемирия, было зафиксировано более 80 таких атак со стороны киевского режима", - заявила она.Днём 17 апреля пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что вблизи от площадки тренажёра реактора ЗАЭС сбили украинский дрон."Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — указывалось в публикации.В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет, добавили на станции. О случившемся уведомили находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.Подробнее о действии моратория — в статье Павла Котова "Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?".

https://ukraina.ru/20250417/v-parizh-k-amerikantsam-es-vydat-bezhentsev-kievu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-17-aprelya-1062570211.html

https://ukraina.ru/20250417/zhivoy-schit-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-17-aprelya-1062567071.html

https://ukraina.ru/20250416/ukraina-ignoriruet-moratoriy-rossiya-osvobozhdaet-dnr-es-geroiziruet-posobnikov-natsistov-itogi-16-1062559642.html

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эксклюзив, хроники, россия, украина, кремль, мария захарова, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, the washington post, оон