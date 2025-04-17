https://ukraina.ru/20250417/vashington-podobrel-po-otnosheniyu-k-rossii-no-konflikt-ssha-i-kitaya-budet-narastat--perendzhiev-1062581505.html
Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев
Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев - 17.04.2025 Украина.ру
Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев
У США и Китая есть противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-04-17T19:45
2025-04-17T19:45
2025-04-17T20:19
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Пока неизвестно, какие изменения будут происходить с мировой экономикой, но можно с уверенностью сказать, что Китай не ослабнет, отметил эксперт. А что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно, добавил политолог.При этом, если экономические методы США не сработают, существует риск силового сценария в отношении Китая, отметил эксперт."Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится", – подчеркнул Перенджиев.Он напомнил, что США уже давно выстраивают антикитайскую систему, подтягивая к AUKUS и Тайвань, и Филиппины, и Японию, и Южную Корею. Перенджиев отметил, что Вашингтон немного "подобрел" по отношению к России. Но это связано с планами Трампа, которые он озвучил еще в первый президентский срок: если не рассорить Россию и Китай (это невозможно), то нужно нейтрализовать их на случай военного конфликта с Пекином."Повторюсь, риск силового противостояния США и Китая будет нарастать. Вопрос в том, сможем ли мы остановить войну между этими ядерными державами", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.О том, в чем заключается главное значение встречи Путина и Уиткоффа – в материале Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250417/doloy-amerikanskoe-neochevidnye-posledstviya-torgovoy-voyny-ssha-s-kitaem-1062563510.html
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Новости, США, Китай, Россия, Александр Перенджиев, Дональд Трамп, Владимир Путин, конфликт, война, Панама, Филиппины, Япония, Азия, Африка
Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев
19:45 17.04.2025 (обновлено: 20:19 17.04.2025)
У США и Китая есть противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев