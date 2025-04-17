Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев - 17.04.2025 Украина.ру
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Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев
Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев - 17.04.2025 Украина.ру
Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев
У США и Китая есть противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-04-17T19:45
2025-04-17T20:19
новости
сша
китай
россия
александр перенджиев
дональд трамп
владимир путин
конфликт
война
панама
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Пока неизвестно, какие изменения будут происходить с мировой экономикой, но можно с уверенностью сказать, что Китай не ослабнет, отметил эксперт. А что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно, добавил политолог.При этом, если экономические методы США не сработают, существует риск силового сценария в отношении Китая, отметил эксперт."Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится", – подчеркнул Перенджиев.Он напомнил, что США уже давно выстраивают антикитайскую систему, подтягивая к AUKUS и Тайвань, и Филиппины, и Японию, и Южную Корею. Перенджиев отметил, что Вашингтон немного "подобрел" по отношению к России. Но это связано с планами Трампа, которые он озвучил еще в первый президентский срок: если не рассорить Россию и Китай (это невозможно), то нужно нейтрализовать их на случай военного конфликта с Пекином."Повторюсь, риск силового противостояния США и Китая будет нарастать. Вопрос в том, сможем ли мы остановить войну между этими ядерными державами", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.О том, в чем заключается главное значение встречи Путина и Уиткоффа – в материале Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, китай, россия, александр перенджиев, дональд трамп, владимир путин, конфликт, война, панама, филиппины, япония, азия, африка
Новости, США, Китай, Россия, Александр Перенджиев, Дональд Трамп, Владимир Путин, конфликт, война, Панама, Филиппины, Япония, Азия, Африка

Вашингтон "подобрел" по отношению к России, но конфликт США и Китая будет нарастать – Перенджиев

19:45 17.04.2025 (обновлено: 20:19 17.04.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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У США и Китая есть противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Пока неизвестно, какие изменения будут происходить с мировой экономикой, но можно с уверенностью сказать, что Китай не ослабнет, отметил эксперт. А что будет с экономикой США и простыми американцами в условиях, когда Трамп отгораживается от всего мира – сказать трудно, добавил политолог.
При этом, если экономические методы США не сработают, существует риск силового сценария в отношении Китая, отметил эксперт.
"Во-первых, торговая война никуда не денется. Во-вторых, у США и Китая есть явное противостояние не только вокруг Панамского канала, но и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Этот конфликт будет только нарастать. Одними торговыми пошлинами он явно не закончится", – подчеркнул Перенджиев.
Он напомнил, что США уже давно выстраивают антикитайскую систему, подтягивая к AUKUS и Тайвань, и Филиппины, и Японию, и Южную Корею.
Перенджиев отметил, что Вашингтон немного "подобрел" по отношению к России. Но это связано с планами Трампа, которые он озвучил еще в первый президентский срок: если не рассорить Россию и Китай (это невозможно), то нужно нейтрализовать их на случай военного конфликта с Пекином.
"Повторюсь, риск силового противостояния США и Китая будет нарастать. Вопрос в том, сможем ли мы остановить войну между этими ядерными державами", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией на сайте Украина.ру.
О том, в чем заключается главное значение встречи Путина и Уиткоффа – в материале Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариант" на сайте Украина.ру.
06:00
Долой американское: неочевидные последствия торговой войны США с Китаем
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