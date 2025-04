https://ukraina.ru/20250417/doloy-amerikanskoe-neochevidnye-posledstviya-torgovoy-voyny-ssha-s-kitaem-1062563510.html

Долой американское: неочевидные последствия торговой войны США с Китаем

Долой американское: неочевидные последствия торговой войны США с Китаем

Развязанная Дональдом Трампом вторая торговая война против Китая — первую инициировал он же в годы своей предыдущей каденции — начинает ощутимо бить по американским компаниям. Актуальная ставка таможенных пошлин на импорт товаров из Китая в США составляет 145%, но Вашингтон грозит добавить сверху ещё 100%. Китай отвечает не только зеркально в виде 125% импортных пошлин на американскую продукцию, но и планомерным отказом от закупок американских товаров.Неочевидные проблемыИ речь не только в том, что покупать американское Китаю невыгодно по чисто финансовым аспектам: кому охота переплачивать за товар 125%? В КНР и до первой торговой войны с США был сильный потребительский патриотизм/национализм. Теперь подобные настроения будут становиться сильнее, а отказ от американского, похоже, становится частью правительственной политики. И — вне зависимости от того, отменят пошлины или нет — присутствие американских брендов на китайском рынке будет сокращаться. А это создаст массу дополнительных проблем для многих американских компаний.Лет 20 назад эти проблемы вполне можно было бы пережить. Китай и тогда был большим рынком сбыта, но не таким богатым и ёмким, как сейчас. Американские инженеры ещё могли дать бой своим китайским коллегам и часто были компетентнее их. Американские менеджеры в свою очередь не были настолько увлечены красотой цифр в финансовых отчётах и зациклены на выплате дивидендов.Теперь же для американского бизнеса всё стало куда сложнее и неоднозначнее. Естественно, китайским компаниям также придётся несладко: ежемесячно КНР продавала в США товаров на 30 млрд долларов и, строго говоря, непонятно куда их девать — в мире нет не открытых китайским капиталом 330-милионных рынков сбыта.Но, несмотря на формальную верность часто повторяемого американскими чиновниками тезиса об уязвимости Китая как зависящего от американского рынка экспортёра, трамповская торговая война станет сильным ударом для американской промышленности. Предпосылок для этого хватает, впрочем, как и примеров.Удар по BoeingКитай остановил закупки самолётов Boeing, также на паузу поставлен ввоз оборудования и запчастей у американских производителей. В целом, КНР может позволить себе отказаться от американских самолётов.Во-первых, Китай наладил тесное сотрудничество с европейским Airbus. С сентября 2022 года в китайском Тяньцзине осуществляется финальная сборка аэробусов А321, в 2023 году СМИ сообщали о готовности Airbus открыть вторую сборочную линию и увеличить производственные мощности в Китае вдвое. Во-вторых, серийно производится узкофюзеляжный среднемагистральный самолёт COMAC C919, который приходится конкурентом Airbus A320, Boeing 737 или пока ещё не запущенного в серию отечественного МС-21. К 2029 году планируется ежегодно выпускать по 200 штук китайских С919. Мало того, в ходе недавнего визита Си Цзиньпина во Вьетнам достигнута договорённость о том, что эти машины будут эксплуатироваться вьетнамским авиакомпаниями.Ежегодные потери Boeing от утраты китайского рынка оценивают в 10–15 млрд долларов. Компенсировать их, строго говоря, кроме как из федерального бюджета США не выйдет, так как у США нет другого Китая, который мог бы купить их самолёты, а России они их продавать не готовы. Кроме того, КНР, введя лицензирование на экспорт редкоземельных металлов, в состоянии сорвать разработку истребителя шестого поколения F-47, на которые корпорации выделят 20 млрд долларов из федерального бюджета.Для понимания масштаба производственной проблемы: за последние 6 лет компания получила убытков на сумму свыше 33 млрд долларов, и выход из кризиса будет стоить ей ещё 25 млрд долларов.Подножка TeslaТорговая война с Китаем наносит по Tesla двойной удар. Во-первых, в Китае как собирают "Теслы" — Model 3 и Model Y, — которых вывезли в прошлом году из Шанхайской фабрики почти 260 тыс. штук, так и производят для них массу компонентов. Трамповские пошлины делают невозможными закупки в КНР комплектующих для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi. Во-вторых, пошлины ставят под удар будущие продажи американских автомобилей на китайском рынке, который для Tesla представляет особую ценность.В 2024 году Tesla продала в мире почти 1,8 млн электромобилей, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году. При этом 37% продаж или 657 тыс. машин обеспечил Китай, ещё 675 тыс. продано в США. 2024 год для "Теслы" в Китае был нервным: продажи прыгали, но в декабре удалось продать почти на 19% машин больше, чем в ноябре, что и обеспечило выход в "плюс".При этом и на американском рынке у Tesla дела обстоят не очень: в первом квартале 2025 года продажи Tesla в США упали то ли на 8%, то ли и вовсе на 15% (оценки разнятся). Заодно сторонники демократов активно сжигают продукцию Илона Маска прямо на стоянках и зарядных станциях.И если Tesla, как и Boeing, вполне можно отнести к категории компаний to big to fail, то у других американских производителей электромобилей дела обстоят куда хуже. Особенно на фоне китайских конкурентов.В прошлом году китайская Xiaomi выпустила свой первый электромобиль — SU7 — и продала его тиражом свыше 136 тыс. За то же время Ford продала всего 97 тыс. электромобилей, а GM — 114 тысяч "электричек". При этом Xiaomi за пределы китайского рынка не выходила.Как видно, для того, чтобы западным компаниям поплохело, китайским конкурентам достаточно добиться успеха на домашнем рынке — его потеря автоматом бьёт по ТНК. Они теряют честь глобального рынка, и их экономика летит под откос, тогда как китайским компаниям пока хорошо и без мирового рынка.Ford на своих "электричках" в 2023 году потерял 4,8 млрд долларов, в 2024 году — 5,1 млрд долларов, а в 2025 году потеряет 5,5 млрд долларов. Просто F-150 Lighting оказался никому не нужен. В 2023 году Ford терял на каждом проданном F-150 36 тыс. долларов. И не важно, хорошая эта машина или нет. Важно, что экономики в таком бизнесе нет.Пошлины Трампа выведут эти проблемы на новый уровень, разрушив кооперационные цепочки и сократив рынок сбыта в США.Подзатыльник AppleУ корпорации из Купертино дела на китайском рынке не ладятся уже несколько лет подряд. В 2024 году Apple уступила место крупнейшего продавца смартфонов в Китае местным конкурентам Vivo и Huawei, обогнавшим производителя iPhone после того, как его годовые поставки в стране сократились на 17%.С начала 2025 года продажи продолжают сокращаться. Во-первых, iPhone стали слишком тонкими, чтобы поддерживать работу с физическими сим-картами, а esim в Китае пока не получили широкого распространения. Во-вторых, ИИ Apple Intelligence не поддерживает китайский язык (его планируют добавить в апреле этого года). В-третьих, китайцам есть из чего выбрать: местные производители регулярно обновляют модельный ряд своих смартфонов, и они не только технически интереснее продукции Apple, но и продаются по более привлекательным ценам. Кроме того, с осени 2023 года правительство запретило госслужащим использовать iPhone.Для понимания: на КНР у Apple в 2021 году пришлось 19% от выручки или 28,5 млрд долларов в деньгах. Apple продолжает сражаться за китайский рынок, предлагая скидки покупателям, но продажи сокращаются уже год как. И без подлинно революционного продукта они вряд ли резко поднимутся. А с качественно новыми устройствами у Apple дела обстоят пока не очень.Впрочем, первоначальный удар пошлинами Трамп в итоге смягчил: 12 апреля из-под действия пошлин были выведены смартфоны и прочие устройства потребительской электроники.***Историй, подобных Boeing, Tesla или Apple, при должном усердии можно найти десятки. Буквально вчера Caterpillar Inc уволила 120 временных работников на заводе в Техасе после решения сократить производство из-за падения продаж, вызванного торговой войной между США и Китаем. В свою очередь американские медиакомпании ожидают сокращения рекламного рынка на 45 млрд долларов, что сильно ударит по телевидению.Инициированная европейскими компаниями в отместку за начало СВО волна корпоративных бойкотов усугубила копившиеся годами проблемы европейского бизнеса. Zeekr разрабатывает новый автомобиль за 18 месяцев, а Volkswagen мечтает выйти на 24-месячный цикл разработки после решения своих финансовых и организационных проблем. Потеряв российский рынок, а в части автомобилей он стал для тех же "китайцев" крупнейшим в мире, лишившись доступа к энергоносителям из России, европейский бизнес сильно ослабил свои позиции.Есть подозрение, что в случае, если торговая война затянется — пока не видно желания Трампа пойти на примирение с КНР — то централизованный отказ Китая от многих американских товаров вместе с ростом потребительского патриотизма рискуют сделать с США то же, что СВО и корпоративные бойкоты сделали с европейскими компаниями.

2025

