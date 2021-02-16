Значительная часть принимающих участие в протестах белорусских граждан не поддерживает лидеров, которых им навязывает Запад. Об этом рассказал российский политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: Лукашенко – это главное препятствие на пути к интеграции России и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина Светлана Тихановская в интервью журналу New Yorker сетовала на то, что европейские лидеры ограничиваются словами поддержки в адрес оппозиции.

«Жену Тихановского (находящийся под следствием оппозиционный блогер. — Ред.) не поддерживают больше половины людей, относящих себя к протестному движению. В то же время пророссийские силы так и не выдвинули никого из своих лидеров, которые могли бы канализировать требования, отличные от требований западной оппозиции», — указал эксперт.

Кочетков считает, что предложить населению Белоруссии прозападные силы ничего толком и не могут, а Тихановскую будут поддерживать до тех пор, пока не появится новый, более сильный лидер или не создадут что-то более внятное и вменяемое внутри оппозиции.

Иногда с Тихановской встречается кто-то из серьезных людей, вроде Ангелы Меркель или Эммануэля Макрона, но все прекрасно понимают, что из Тихановской лидера не получится: это не Индира Ганди или Беназир Бхутто, а случайный человек, оказавшийся под рукой, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.