Следственный комитет Белоруссии отправил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом в интервью изданию «Беларусь сегодня», опубликованном 6 февраля, сообщил начальник международно-правового отдела ведомства Михаил Вавуло

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через Генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — сказал он.

От «Радыё «Рацыя» до NEXTA и «Чёрных пауков»: инструменты медиавойны Польши против Белоруссии © vot-tak.tv

Telegram-канал Nexta неоднократно призывал к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии, публиковал личные данные правоохранителей и агитировал граждан организовывать вооруженные отряды.

В конце октября суд Центрального района Минска признал Nexta-Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами.