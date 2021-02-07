«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через Генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — сказал он.
Путило и Протасевич были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков/
Telegram-канал Nexta неоднократно призывал к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии, публиковал личные данные правоохранителей и агитировал граждан организовывать вооруженные отряды.
В конце октября суд Центрального района Минска признал Nexta-Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами.